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Новый руководитель Следственного комитета: «Интересы Отечества и граждан превыше всего»

В областном правительстве представили нового руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Кировской области. Указом Президента Российской Федерации от 6 декабря 2019 года на эту должность назначен Андрей Виноградов.

Маргарита Барамзина Новости, Общество, Слайдер

Нового главу Следкома представил собравшимся первый заместитель руководителя управления кадров Следственного комитета РФ Юрий Ковязин. Он рассказал, что Андрей Виноградов родился в 1971 году в городе Ломоносове Ленинградской области, окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, Санкт-Петербургский юридический институт, проходил службу в Вооружённых силах РФ и в органах Следственного комитета при прокуратуре. В 2007 году поступил на службу в СК РФ. В 2015 году стал и.о. руководителя СУ СК России по Нижегородской области, а в 2016-м назначен руководителем СУ СК России по Нижегородской области. За инициативу и старание при исполнении служебных обязанностей неоднократно поощрялся руководством Следственного комитета РФ.

По словам Юрия Ковязина, Андрей Павлович зарекомендовал себя инициативным и ответственным руководителем с хорошими организаторскими способностями.

В ответном слове новый руководитель Следкома заявил, что оценивает свое назначение как выражение высочайшего доверия и пообещал принять меры для налаживания взаимодействия со всеми структурами, чтобы полностью погрузиться в работу в интересах Кировской области.

– В 1989-м я принёс присягу Советскому Союзу. С тех пор интересы Отечества и граждан являются для меня приоритетом. Я приложу все знания и опыт, полученный во время службы, чтобы выполнить задачи, которые перед нами стоят, – сказал Андрей Павлович.

Поздравляя Андрея Виноградова с назначением, Игорь Васильев отметил, что задачи его ждут сложные – проблем много, а управлять предстоит одним из лучших следственных комитетов страны. И от нового руководителя требуется не только удержать, но и усилить позиции.

– У нас очень большой объём работы в последние годы, особенно в лесной сфере, – подчеркнул губернатор. – Если раньше наш регион был, как говорится по-простому, закон – тайга, медведь – хозяин, то сейчас всё изменилось. Те, кто достойно занимается бизнесом, получают поддержку, а те, кто совершает преступления, отвечают по закону.

В завершение встречи глава области пожелал Андрею Виноградову успеха в работе на вятской земле и плодотворного взаимодействия с правительством Кировской области в решении совместных задач.

P.S. Бывший глава Следственного комитета по Кировской области Айрат Ахметшин будет управлять Следкомом в Нижегородской области. Официальное представление нового руководителя состоялось 16 декабря.

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Маргарита Барамзина

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