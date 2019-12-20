Новый руководитель Следственного комитета: «Интересы Отечества и граждан превыше всего»

В областном правительстве представили нового руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Кировской области. Указом Президента Российской Федерации от 6 декабря 2019 года на эту должность назначен Андрей Виноградов.

Нового главу Следкома представил собравшимся первый заместитель руководителя управления кадров Следственного комитета РФ Юрий Ковязин. Он рассказал, что Андрей Виноградов родился в 1971 году в городе Ломоносове Ленинградской области, окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, Санкт-Петербургский юридический институт, проходил службу в Вооружённых силах РФ и в органах Следственного комитета при прокуратуре. В 2007 году поступил на службу в СК РФ. В 2015 году стал и.о. руководителя СУ СК России по Нижегородской области, а в 2016-м назначен руководителем СУ СК России по Нижегородской области. За инициативу и старание при исполнении служебных обязанностей неоднократно поощрялся руководством Следственного комитета РФ.

По словам Юрия Ковязина, Андрей Павлович зарекомендовал себя инициативным и ответственным руководителем с хорошими организаторскими способностями.

В ответном слове новый руководитель Следкома заявил, что оценивает свое назначение как выражение высочайшего доверия и пообещал принять меры для налаживания взаимодействия со всеми структурами, чтобы полностью погрузиться в работу в интересах Кировской области.

– В 1989-м я принёс присягу Советскому Союзу. С тех пор интересы Отечества и граждан являются для меня приоритетом. Я приложу все знания и опыт, полученный во время службы, чтобы выполнить задачи, которые перед нами стоят, – сказал Андрей Павлович.

Поздравляя Андрея Виноградова с назначением, Игорь Васильев отметил, что задачи его ждут сложные – проблем много, а управлять предстоит одним из лучших следственных комитетов страны. И от нового руководителя требуется не только удержать, но и усилить позиции.

– У нас очень большой объём работы в последние годы, особенно в лесной сфере, – подчеркнул губернатор. – Если раньше наш регион был, как говорится по-простому, закон – тайга, медведь – хозяин, то сейчас всё изменилось. Те, кто достойно занимается бизнесом, получают поддержку, а те, кто совершает преступления, отвечают по закону.

В завершение встречи глава области пожелал Андрею Виноградову успеха в работе на вятской земле и плодотворного взаимодействия с правительством Кировской области в решении совместных задач.

P.S. Бывший глава Следственного комитета по Кировской области Айрат Ахметшин будет управлять Следкомом в Нижегородской области. Официальное представление нового руководителя состоялось 16 декабря.