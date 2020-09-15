Новый садик, новые врачи, новые дороги

Губернатор Игорь Васильев побывал в Мурашинском районе с рабочим визитом. В рамках поездки глава области посетил ключевые социальные объекты района, побывал на местном фанерном комбинате и ответил на вопросы жителей.

«Радуга» в Мурашах

Первой точкой (и очень приятной новостью) стал детский сад «Радуга», выросший на месте бывшего пустыря. Это уже шестой садик, построенный в Кировской области в рамках нацпроекта «Демография» и отвечающий самым современным требованиям. «Радуга» рассчитана на 110 мест — это пять групп для детей от 1,5 до 3 лет, пять ярких и просторных прогулочных площадок, вместительный многофункциональный зал и отдельный пищеблок. Ещё одна деталь — прачечная: мощные стиральные машины, сушилки, гладильные катки.

— Такого у нас в районе нет ни в одном детском саду. Всё оборудование уже завезено и установлено, — рассказала гостям заведующая садиком Ирина Харюшина.

Довольны и родители будущих воспитанников. Как отметила присутствовавшая на встрече Алёна Купрейчук, мама двухлетнего сына, строительство садиков с ясельными группами очень актуально, ведь в младшем возрасте дети быстрее и легче проходят адаптацию. Пойти в новый садик юные жители Мурашей смогут уже в октябре.

По словам первого зампреда областного правительства Дмитрия Курдюмова, детский сад был построен за 10 месяцев и обошёлся бюджету в 79 млн рублей. Всего до конца года в Кировской области откроется 10 современных детсадов — в Кирово-Чепецке, в Котельниче, в Фалёнках и в Советске, где строительство ещё только начинается.

— Я надеюсь, что жители заметили, с каким душевным подходом осуществляются работы в рамках программ «Демография», «Образование», БКАД», — заметил губернатор Игорь Васильев. — И мы не планируем останавливаться на сделанном, потому что взяли на себя обязательства, чтобы каждая новая школа и каждый новый детский сад были лучше предыдущих по дизайну, по оснащению. Поэтому давайте побыстрее завершим процесс лицензирования, чтобы маленькие граждане Кировской области смогли пойти в садик и отпустить родителей на работу.

Три километра дорог

Дороги и медицина. Прошлой осенью, в преддверии прямой линии губернатора, именно эти сферы жители района назвали «болевыми точками». Но за год было сделано многое, и сегодня можно с уверенностью говорить о положительных сдвигах в обоих направлениях.

Так, в этом году в рамках программы «Развитие транспортной системы» в Мурашах было отремонтировано 9 участков дорог общей протяжённостью порядка трёх километров. По словам главы района Сергея Рябинина, приоритет был отдан центральным улицам, ведущим к социально значимым учреждениям — школам и детским садам. На очереди — правда, пока без конкретных сроков ремонта — грунтовки, которых в Мурашах около 70%.

— Качество дорог — на самом высоком уровне, это не просто ямочный ремонт, — отметил Игорь Васильев, осмотрев отремонтированные участки с новеньким асфальтом. — Нам удалось сформировать дорожный фонд, из которого мы выделяем дополнительные средства на ремонт дорог в муниципальных образованиях. Конечно, всё сразу сделать не получится, но мы к этому идём.

Новые кадры в ЦРБ

Приятные изменения произошли и в Мурашинской ЦРБ. В этом году здесь появилось новое офтальмологическое и стоматологическое оборудование, а штат пополнился двумя молодыми специалистами — в больнице наконец-то появился «свой» невролог, которого ждали пять лет, а также ещё один терапевт. Анастасия Баранова приступила к работе в августе этого года, сразу же после окончания медуниверситета, предварительно пройдя практику по месту будущей работы.

— Условия хорошие, зарплата достойная, мне предоставили служебное жильё — благоустроенную квартиру. Сейчас оформляю документы на единовременную выплату в 500 тысяч рублей, — говорит Анастасия. — Желание работать есть. Раньше один терапевт не справлялся с тремя участками, сейчас такой проблемы нет.

Как рассказал главный врач ЦРБ Антон Садовников (деятельность которого высоко оценивает местное население), комплектование штата продолжается. Осенью к работе приступит ещё один врач-терапевт, а в 2021 году после окончания ординатуры в учреждении начнёт работать анестезиолог-реаниматолог. Всего в течение трёх лет в мурашинскую больницу придут 9 врачей, среди которых — педиатры, стоматолог и узкие специалисты. В настоящее время они проходят обучение по целевому направлению в медицинском университете.

— Задача была поставлена — и результат есть. Мы активно ищем и принимаем на работу специалистов. Когда молодой доктор приходит в отдел кадров, это дорогого стоит, — сказал Антон Садовников. — Хочу отметить, что именно позитивные изменения в региональном здравоохранении — ремонт учреждений, закупка нового оборудования, комфортные условия работы — привлекают в отрасль молодые квалифицированные кадры. Мы продолжим работать в этом направлении, — подчеркнул Игорь Васильев.

Работает в Мурашах и программа по лекарственному возмещению. Получить препараты, попадающие в перечень жизненно важных, жители района могут в аптечном пункте, который располагается прямо в ЦРБ. Все вопросы, возникающие по этой части, оперативно решаются через региональный минздрав. Как отметил Дмитрий Курдюмов, с 2021 года список льготных лекарств увеличится почти в два раза, и получать денежную компенсацию взамен «натуральных льгот» станет просто невыгодно.

«Жизнь меняется к лучшему»

В завершение рабочего визита Игорь Васильев и представители министерств встретились с местными жителями в зале ДК. Мероприятие прошло оживлённо, традиционно звучали как медицинские, так и финансовые и коммунальные вопросы. Среди прочего мурашинцев интересовало, когда будет налажено транспортное сообщение с областным центром. Раньше сюда ходила электричка, но теперь её маршрут заканчивается в 20 километрах от райцентра. Освободившуюся территорию захватили частники, зачастую работающие без лицензий. Ездить с ними жители опасаются, но других вариантов пока нет. Впрочем, губернатор пообещал в проблеме разобраться — в частности, обсудить с представителями РЖД вопрос о продлении маршрута электропоезда. В более отдаленной перспективе решить вопрос сможет единый региональный перевозчик, работа по созданию которого уже ведётся.

Ещё один острый вопрос, озвученный в рамках встречи, — расселение аварийных домов. В этом году новые квартиры получили более 200 мурашинцев, однако это далеко не все, кто нуждается в жилье. С 2019 года из программы расселения были исключены дома блокированной застройки. «Будут ли приняты поправки, касающиеся этих домов? — спросила Татьяна Ситникова, коренная жительница посёлка и депутат районной думы. — Многие из них давно уже стоят на подпорках».

Как отметил Игорь Васильев, данный вопрос касается не только Мурашей, но и всей страны, а значит, и выходить с поправками следует на федеральный уровень. Впрочем, пока суд да дело, людям надо где-то жить, следовательно, искать пути решения нужно в первую очередь на местном уровне.

Эти и другие моменты губернатор взял на контроль, отметив, что, несмотря ни на что, жизнь в Мурашах меняется к лучшему.