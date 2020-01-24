«Ночная ведьма». Из Уржума

Как её величали в том далёком 1945­м? Может, просто Аня, Анюта, ведь было ей всего 27 лет. Боевая, задорная девушка… А может быть, уважительно Анна Ивановна? Всё же более трёх лет воевала она на фронтах Великой Отечественной, совершила 675 боевых вылетов, сбросила более 65 тысяч килограммов бомб. За успешное выполнение заданий командования гвардии лейтенант Дудина была награждена орденом Красного Знамени (дважды), орденом Отечественной войны 2­й степени, медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией…»

От санитарки до связиста

С малых лет Анюта была привычна к тяжёлому труду и жизненным испытаниям. Десятилетия спустя в одном из писем она писала:

«С болью вспоминаю своё полуголодное, суровое детство. У нас тогда ничего не было: ни тетрадей, ни карандашей, ни букварей. Но я любила школу и всё мне в ней нравилось. Не забудется, когда моя первая учительница выдала мне букварь. Это был мой самый счастливый день. Бегу из школы домой, сяду в лесу под ёлкой и листаю букварь, картинки смотрю, читать-то ещё не умела. Бегала в школу полубосая, на ногах лапти, к весне они растреплются, одни «усы» торчат. Портянки и чулки до колен, кое-какое платье и старая мамина фуфайка, которая прикрывала коленки…»

Окончив семь классов, она продолжила учёбу в педагогическом училище. Но из семьи ушёл отец, пришлось бросить обучение и устраиваться в Уржуме на работу.

Потом Анна переезжает в Батуми, поступает учиться в аэроклуб. Совершенствует технику пилотирования и добивается отличных результатов.

Началась Великая Отечественная война. В декабре 1941 года аэроклуб расформировали, а месяц спустя Дудину зачислили лётчиком в санитарную авиацию. Длинные косы, платья, туфельки на высоком каблуке, модные шляпки – всё это пришлось забыть. После специальной подготовки ей доверили небольшой санитарный самолёт, на котором она летала из Анапы в окружённую Керчь, брала на борт раненых и под постоянным обстрелом врага прорывалась обратно. 44 рейса совершила молодая лётчица, более тридцати раненых вывезла с «огненной земли».

Затем её назначили пилотом 381-й отдельной эскадрильи связи, и она почти ежедневно доставляла срочные секретные документы в штаб фронта.

«Дунькин полк»

В апреле 1943 года Анну Дудину вызвали в штаб и выдали направление в 46-й гвардейский женский полк ночных бомбардировщиков.

Этот единственный в своём роде авиационный полк был сформирован в самом начале войны. Его командиром была назначена Евдокия Бершанская, лётчица с десятилетним стажем. Порой полк шутливо называли «Дунькин полк», намекая на полностью женский состав. И верно: все должности – от механиков и техников до пилотов и штурманов занимали только женщины.

За бесстрашие и мастерство немцы прозвали лётчиц «ночными ведьмами». Действительно, летали они каждую ночь, в снегопад и низкую облачность. Зимой, когда ночи длиннее, количество вылетов доходило до десяти-двенадцати. Летом успевали сделать по шесть-восемь. Перерывы между вылетами иногда составляли 5-8 минут.

На чём же летала Анна Дудина?

Полк был оснащён ещё довоенными самолётами У-2 (ПО-2). Девушки нежно называли свои машины ласточками, но более распространено было иное название – небесный тихоход. Они не предназначались для воздушных встреч с врагом. Радиосвязи и какой-либо защиты даже от пуль не было. Мотор маломощный, мог развивать максимальную скорость до 100-120 километров в час. Бомбы (в среднем до 150-200 килограммов) привешивались в бомбодержатели прямо под плоскости самолёта.

Боевое крещение

Первый ночной полёт молодая лётчица совершила 5 мая. Цель – вражеский аэродром около станицы Киевская.

Под крылом по всему маршруту расстилалась густая дымка. Земли не видно. Аня сосредоточенно следила за приборами. Их самолёту надлежало неожиданно появиться над аэродромом, осветить его САБами (светящимися авиабомбами) и нанести бомбовый удар по немецкой технике.

Дудина точно вывела самолёт на цель. Сброшенные САБы осветили аэродром. Штурман сбросила бомбы, но не все. Попросила лётчицу зайти на цель ещё раз. И тут начался ад. Зажглось столько прожекторов, что вокруг заплескалось море ослепительного света. Самолёт схватили щупальца прожекторов. Небо распороли нити трассирующих пуль. Аня уклонялась от разрывов снарядов, искусно маневрировала, резко пошла на снижение. Когда до земли оставалось 350–400 метров, подоспело ещё несколько наших самолётов. Это вынудило гитлеровцев отвлечься от преследования машины Дудиной – и Ане удалось вырваться из зоны огня.

Через 20 минут после посадки экипаж Дудиной снова ушёл на задание.

После боевого крещения наша землячка старалась не отставать от более опытных лётчиц, совершала по три-четыре вылета каждую ночь.

На личном счету Дудиной значилось уже свыше двухсот боевых вылетов, когда пришёл приказ о награждении её орденом Отечественной войны.

«Наши сердца огрубели от ненависти…»

С ноября 1943-го до середины 1944 года полк поддерживал высадки десантов на Керченском полуострове, участвовал в боях за освобождение Крымского полуострова и Севастополя.

После взятия Новороссийска, освобождения героических защитников «малой земли» началось быстрое изгнание фашистов с Тамани.

Из писем Анны Дудиной с фронта:

12 февраля 1944 года

«Видишь, мамочка, как я часто пишу тебе. Получаешь ли ты мои письма? У нас сейчас стоит скверная погода. Едва лишь уловим мало-мальски сносную, летаем на задания. А то прямо по поговорке: «Сидим у моря и ждём погоды». У меня пока всего только 285 вылетов. Хочу довести их до 350, а погода не позволяет…»

5 апреля 1944 года

«… Получила от тебя сразу шесть писем. Очень была рада, читала девчатам. А также – вырезку из газеты. Нам всем было очень приятно читать эти строки, приятно, что нас не забывают в тылу, ценят нашу работу и гордятся ей. Это ещё больше вдохновляет нас и придаёт силы в борьбе с извергами. Наш полк заслужил славу гвардейского, но стараемся работать так, чтобы он стал и краснознамённым».

11 апреля 1944 года

«Ты пишешь, что ждёшь меня и приготовила кое-что. Милая мама, если буду жива, наверное, до конца войны не придётся приехать к тебе, хотя я уже имею 360 боевых вылетов. Может быть, ещё нужно сделать около этого, чтобы уничтожить гадюк-фашистов всех до единого.

Нужно их бить и бить до конца, слишком много они взяли от нас. 8 апреля мы ещё потеряли наших подруг – Пашу Прокофьеву и штурмана полка Женю Рудневу, трижды орденоносную. Они горели над целью и упали на той стороне. Наш путь горько отмечен пролитой кровью. Эти девушки сгорели на наших глазах. Ох, мама, как тяжело терять близких подруг. У меня с Женечкой дни рождения совпадали – 24 декабря…

Не хочется верить в их гибель, хотя я сама видела, как горели наши подруги. Мы летаем с каким-то остервенением, делаем подчас больше того, что нужно, и в этом находим успокоение себе. А она была в семье одна… Что будет с матерью?

Все эти дни мы работаем по максимуму – с захода до восхода солнца. Сегодня освободили Керчь и ещё много вокруг… Нашей мести не должно быть предела, и нет его!

Если бы ты побывала у нас и посмотрела на девушек, то увидела бы, какие они женственные. Мы здесь не превратились в грубые существа, мы – всё те же на вид, что и до войны, но вот наши сердца огрубели, огрубели от ненависти… Женщина слаба на слёзы, а здесь их нет, когда среди нас бывают потери близких, родных подруг…

Пусть наши родные, когда мы вернёмся домой, простят нам нашу грубость и некоторую нервозность…»

После освобождения Севастополя советскими войсками Ане Дудиной, на боевом счету которой числилось уже 410 боевых вылетов, был вручён орден Красного Знамени.

«В общем, живём хорошо…»

Из письма Анны Дудиной с фронта:

28 октября 1944 года

«Мама! 26 октября ночью я сделала пятисотый вылет. Ведь только подумать – 500! Много за это время ушло воды, а ещё больше здоровья и нервов.

Мы с Софкой отметили мои 500 вылетов замечательно, фашистам здорово досталось. Девчата меня поздравили с юбилеем и просили передать тебе от них самый горячий привет.

Живём хорошо. Сегодня получили унты, шапки меховые. Летать будет тепло. Утром бывают заморозки, но снега нет и в помине. Устаём здорово…»

В январе 1945 года девушки-лётчицы сражались в Восточной Пруссии. В марте гвардейцы полка участвовали в освобождении Гдыни и Гданьска.

«При прорыве обороны немцев на западном берегу Одера и овладении городом Штеттином мы с Соней сделали 16 боевых вылетов за ночь, находились в воздухе по 12 часов, за что получили благодарность Верховного Главнокомандующего», – вспоминала А.И. Дудина.

В то время она и повстречала своего суженого: Ане приглянулся старший лейтенант Василий Мишин, который сопровождал в полк автоколонну с боеприпасами.

В Международный женский день 8 марта 1945 года Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский вручал отличившимся лётчицам и штурманам правительственные награды. Отважной уржумской девушке он прикрепил к гимнастёрке орден Красного Знамени.

5 мая 1945 года Анна Дудина совершила последний боевой вылет – 675-й по счёту.

В июне Василий Мишин и Анна Дудина сыграли свадьбу. А через несколько дней она вместе с другими лётчицами полка начала готовиться к Параду Победы в Москве.

Владимир ШЕИН