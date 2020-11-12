Областное правительство увеличит финансирование муниципальным образованиям на ремонт дорог

11 ноября председатель правительства Кировской области Александр Чурин в ходе рабочей поездки в Яранский район обсудил с главами муниципальных образований Яранского, Санчурского, Кикнурского, Тужинского и Пижанского районов вопросы ремонта дорог и транспортного обслуживания. Главы муниципальных образований поделились своим опытом участия в региональных проектах.

— Хочется поблагодарить за то, что в 2019 году Яранск включили в программу «Развития дорожного хозяйства», в рамках которой из областного бюджета была предоставлена субсидия в размере 31 млн рублей на ремонт улиц. За эти средства мы смогли отремонтировать более 3 км дорог. Сняли очень большую социальную напряженность, так как были отремонтированы самые разрушенные участки. Кроме того, наш город имеет выезды в соседние районные центры и сельские поселения, которые тоже привели в порядок, — сказал глава города Яранска Николай Зыков.

По словам главы, сейчас ведется подготовка к предстоящему дорожному сезону. Яранску будет направлено более 21 млн рублей на ремонт дорог. На эти средства в 2021 году планируется отремонтировать еще порядка 2 км дорог.

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин отметил, что эта программа реализуется в регионе уже второй год, и она доказала свою эффективность. Поэтому на будущие годы планируется увеличить финансирование.

— В Кировской городской агломерации успешно реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», благодаря которому удалось привести в нормативное состояние улицы. Также хорошо подтянулись в ремонте на региональных дорогах. Для поддержки районных центров была утверждена программа по развитию дорожного хозяйства. Ее реализация будет продолжена и в следующие годы. Планируем увеличить финансирование и изменить критерии получения субсидии. Это позволит охватить большее количество районных центров и привести улицы в нормативное состояние, — сказал Александр Чурин.

Кроме того, председатель правительства рассказал, что в планах на будущий год установить в Яранске новый асфальтобетонный завод. Это поможет сформировать дорожно-строительные мощности.

— Необходимо делать дороги качественно, в срок, с применением новых технологий, чтобы отремонтированные участки стояли несколько лет. Потому что мы не можем себе позволить возвращаться к ремонту одних и тех же участков, — добавил Александр Чурин. — У нас в приоритете развитие региональной сети, надо отремонтировать дороги не только в Кирове, Яранске, но и внутри районов. С такой инфраструктурой в регионе, к нам будут заходить инвесторы, новый бизнес, а главное — люди сами увидят изменения к лучшему.

Отметим, что в 2020 году для решения локальных проблем на автомобильных дорогах местного значения финансирование увеличено в два раза по сравнению с прошлым годом. На ремонт дорог из областного бюджета в этом году выделено более 760 млн рублей, из которых 312 млн рублей предоставлены городским поселениям и еще 448,9 млн рублей — местным бюджетам. Таким образом, только за этот год в муниципальных образованиях удалось отремонтировать почти 130 км дорог.