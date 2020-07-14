Обновление для дворов, парков и скверов

Региональный центр компетенций, подведомственный министерству энергетики и ЖКХ Кировской области, продолжает контролировать благоустройство дворов, парков и скверов, которое ведётся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Проектировщики и инженеры центра компетенций ежедневно выезжают на объекты для проверки качества выполненных работ и их соответствия проектной документации.

За последнюю неделю специалисты центра оценили благоустройство в Слободском, Кирсе, Мурыгине и Орлове.

В Слободском в рамках проекта идёт реконструкция парка им. Пушкина. На данный момент большая часть работ по устройству тротуаров завершена. В скором времени начнётся благоустройство проезда и установка малых архитектурных форм.

В Мурыгине идёт реконструкция территории набережной и парка. Сейчас ведутся работы по устройству тротуаров.

– По объектам, которые находятся в Слободском и Мурыгине, замечаний не возникло. Работы ведутся активно, в срок и в соответствии с проектно-сметной документацией. Кроме того, главам администраций районов мы дали рекомендации по разработке дизайн проектов для объектов, которые будут благоустраиваться в 2021 году. Например, в Мурыгине планируют в следующем году провести освещение на набережной. Специалисты центра компетенций готовы помочь в составлении дизайн-проекта с учетом перспективных планов, – рассказала начальник регионального центра компетенций Ольга Вохмянина.

В Кирсинском городском поселении идёт благоустройство двух дворовых территорий — ул. Кирова, 15 и ул. Кирова, 9 и общественного пространства по ул. Кирова и ул. Ленина. Здесь разбиты клумбы, планируется начало реконструкции тротуара.

В Орлове идёт благоустройство площади у Дома культуры на ул. Ленина. Сейчас ведётся монтаж сцены, частично сделан тротуар.

– В Кирсе и Орлове возникли замечания к выполненным работам. Мы составили рекомендации и выдали их подрядным организациям для оперативного устранения недочётов, – отметила Ольга Вохмянина.

В цифрах

В 2020 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе планируется благоустроить не менее 97 дворов и 99 общественных пространств в 32 муниципалитетах.

Прямая речь

Заместитель председателя правительства Кировской области Александр Царегородцев: