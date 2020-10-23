Обновления недели: цех птицефермы, площадка санавиации, расписание «Вятки»…

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 16 по 22 октября.

За неделю много чего произошло. В Кирове начались тестирования вакцины от коронавируса. Продолжился постепенный рост числа заболевших. На кировских улицах и в магазинах стало больше людей в масках, что хорошо: люди начинают относиться к своему и чужому здоровью более ответственно. Выпал первый снег. Губернатор побывал с рабочей поездкой в Омутнинске, а общественники обсудили планы по изменению численности состава ОЗС…

«40 депутатов – оптимальный состав»

Напомним, число народных избранников в Законодательном собрании предлагается уменьшить с 54 до 40. Этого можно достичь за счёт сокращения количества депутатов, избранных по партийным спискам (в два раза, с 27 до 13).

На минувшей неделе по поводу инициативы высказались бывшие председатели ОЗС. Так, Александр Стрельников, председатель Заксобрания в 2001-2003 гг., отметил, что не видит ничего плохого в подобном сокращении численности состава.

– Глубоко убеждён, что в региональных парламентах надо не партийные вопросы обсуждать, не поднимать авторитет отдельно взятой партии, а решать проблемы населения, – сказал Александр Николаевич.

С ним согласен и Владимир Васильев, председатель третьего и четвёртого созывов (2005–2006, 2006–2011 гг.). По словам Владимира Александровича, сорок народных избранников – пожалуй, оптимальный состав для эффективной работы.

– Правильно, что должно быть больше депутатов-одномандатников, – считает Алексей Ивонин (возглавлял ОЗС в 2006–2011 гг.). – Хотелось бы, чтобы депутат представлял не три района, а один-два, где его хорошо знают. Так было раньше. А депутат-списочник не так привязан к своим избирателям. Поэтому как ему дать наказ? От партии?..

Птицефабрика, где ручной труд сведён к минимуму

Из районов в минувшие семь дней приходили хорошие новости. Так, Советская агрофирма завершила строительство очередного цеха для содержания кур-несушек. Он рассчитан на 145 тысяч голов. Первая партия птицы уже заселена в современный корпус, оснащённый современным оборудованием немецкого производства (общая стоимость составляет более 900 тыс. евро). В открытии цеха принял участие заместитель председателя правительства региона, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков.

Как отмечает пресс-центр правительства, это предприятие Советского района – в числе «передовиков» по внедрению цифровых технологий. Ручной труд на предприятии уже сведён к минимуму, немало работы выполняется с помощью компьютеров.

– Птицефабрика сейчас на пике своего развития, – прокомментировал Алексей Котлячков. – Цель происходящих здесь преобразований – получать около 1 млн штук яиц в день. Несомненно, происходящее – большой рывок в развитии яичного птицеводства в регионе. А успех предприятия сулит большие перспективы для района, высокотехнологичные рабочие места и достойную заработную плату для населения.

Оборудована посадочная площадка для санавиации

Ещё одна хорошая новость недели пришла из Лузы. Здесь, на территории центральной районной больницы появилась посадочная площадка для санитарной авиации. До этого вертолёты приземлялись на расстоянии трёх километров от ЦРБ. Теперь всё становится ближе, а значит, время на эвакуацию пассажиров значительно сокращается.

Работы по созданию площадки шли в мае и июне, когда была благоустроена прилегающая территория, снесены расположенные рядом ветхие постройки. Также оборудован подъездной путь к площадке. Кроме того, установлено светосигнальное оборудование, которое позволяет совершать не только дневную, но и ночную посадку вертолётов санавиации.

Кстати, по данным регионального минздрава, с января 2020-го вертолёты вятской санавиации совершили 56 вылетов в Лузский район. Было эвакуировано 67 пациентов, в том числе 6 детей (из которых двое новорождённых).

На Приказной избе обновят кровлю

Среди новостей областного центра – запланированные работы по реставрации Приказной избы постройки начала XVIII века. Её планируется осуществить в 2022-м, к 650-летию города Кирова. А в ближайшее время на здании (оно закрыто в 2018-м из-за своего аварийного состояния) обновят кровлю.

400 тыс. рублей на эти цели выделено из областного бюджета. Ещё 97 тыс. – средства Вятского краеведческого музея. Договор на проведение работ уже заключён с подрядчиком. Ремонт начнётся сразу после получения разрешительных документов в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области. Без них работать нельзя, ведь здание является объектом культурного наследия.

«Вятка» будет отправляться в столицу трижды в неделю

Важную информацию для кировчан и для жителей других регионов, приезжающих в область посмотреть на Приказную избу (и, конечно, на другие достопримечательности) сообщили в пресс-службе Кировского региона ГЖД. Принято решение, что с 14 ноября фирменный поезд «Вятка» сообщением Киров–Москва изменит своё расписание. Теперь отправляться в столицу и обратно он будет не ежедневно, а трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Изменения объясняются снизившимся пассажиропотоком. Впрочем, до конца года «Вятка» должна вновь начать курсировать по своему прежнему расписанию. Планируется, что это произойдёт сразу после того, как будет составлен новый график движения поездов на 2020–2021 гг.

Кстати, как напомнили в Кировском регионе ГЖД, на время сокращения рейсов граждане смогут воспользоваться другими проходящими поездами.

Предприятия проверят на предмет соблюдения санитарных норм

И ещё одна обсуждаемая в областном центре тема особенно актуальна для жителей кировского микрорайона Озерки. Здесь проходит проверка промышленных предприятий на предмет соблюдения требований природоохранного законодательства и санитарных норм. Поводом для начала тестирования стали жалобы местных жителей на едкий запах.

– Ведётся отбор проб атмосферного воздуха, – пояснил замминистра охраны окружающей реды Кировской области Тимур Абашев. – Так, сотрудники министерства зафиксировали превышение негативных выбросов от предприятия «Энерго». По требованию министерства деятельность «Энерго» была приостановлена на пять суток, а по решению Первомайского суда г. Кирова работа – на 90 суток, в течение которых должны быть устранены все условия и средства, способствующие негативному воздействию на окружающую среду.

В микрорайоне Озерки на сегодняшний день расположено большое количество промышленных предприятий. Все они будут проверены специалистами природоохранных ведомств. К проведению проверок также приглашаются общественники и активисты. Сейчас рассматривается возможность развития системы общественного контроля с использованием средств оценки качества атмосферного воздуха.

На снимке: «Вятка» меняет расписание, но пассажиры могут воспользоваться другими проходящими поездами.

Фото Александра ПАПЫРИНА