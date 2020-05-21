Обойдёмся без кредиток?

Количество выданных банками в апреле 2020 года новых кредитных карт в России сократилось на 63,5% по сравнению с предыдущим месяцем. В Кировской области также зафиксировано снижение объёмов выдачи. Чего ждать в дальнейшем?

Эксперты отмечают, что ситуация сопоставима с сокращением, зафиксированным в «кризисном» январе 2015 года по сравнению с декабрём 2014-го. Тогда выдача новых кредитных карт снизилась на 68,7%.

Как же обстоят дела сейчас? По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2020 года было выдано 0,31 млн новых кредитных карт, что на 63,5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, — в марте выдали 0,85 млн единиц.

— Снижение выдачи новых кредитных карт было отмечено практически во всех регионах страны. При этом самую серьёзную динамику сокращения количества новых выданных кредитных карт (среди 30 регионов — лидеров по объёмам выданных кредитов данного вида) в апреле 2020 года по сравнению с мартом 2020 года продемонстрировали Краснодарский край (-73,9%), Москва (-70,7%), Московская область (-68,8%), а также Пермский (-67,1%) и Ставропольский (-66,4%) края, — сообщили в НБКИ.

В Кировской области ситуация оказалась немногим лучше: количество вновь выданных кредиток, по данным НБКИ, снизилось на 65,39%.

Как пояснили в одном из банков, в сегменте кредитных карт в апреле действительно зафиксировано сокращение выдачи, что связано и с мероприятиями по самоизоляции граждан, и с экономическими последствиями распространения коронавируса. В новых условиях банки ориентируются, прежде всего, на клиентов, чей кредитный рейтинг достаточно высок.