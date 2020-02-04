Образование по скайпу и сварка в виртуальной реальности

В рамках заседания рабочей группы по подготовке совместного расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию по вопросу «О повышении роли субъектов Российской Федерации в подготовке кадров для экономики и социальной сферы» гости посетили среднюю школу № 26, Центр дистанционного образования детей и Вятский электромашиностроительный техникум. Руководитель подгруппы, губернатор Кировской области Игорь Васильев продемонстрировал гостям самые яркие достижения системы образования Кировской области.

«Продлёнка» со спортзалом

Первым пунктом программы стала школа № 26 в микрорайоне Урванцево, построенная в 2017 году. «От замысла до результата» – гласит надпись на одной из школьных стен. И результат действительно впечатляет – таких школ, как 26­я в микрорайоне Урванцево, в Кирове пока не много. «Шикарная», «образцовая» – такими эпитетами обменивались гости, проходя по просторным коридорам здания.

С 9 января здесь начал свою работу проект «Школа полного дня». Его участники не уходят домой после уроков, а остаются и проводят время с пользой: делают домашнее задание под присмотром педагогов, занимаются спортом и посещают кружки по интересам: театральную студию, шахматы, студию моделирования на 3D-­принтере, робототехнику, правовой клуб и даже основы финансовой грамотности.

И это не просто знакомая многим «продлёнка», а совершенно новый формат образования. Прежде чем запустить проект, руководство школы провело анкетирование среди родителей: нужна ли такая школа детям? Услуга оказалась востребованной: ещё до открытия было подано около ста заявлений от родителей, а сейчас желающих гораздо больше.

Всё пространство учреждения используется максимально эффективно. Пока дети осваивают новые знания, их родители также могут провести время с пользой. По вечерам в 26­й работает тренажёрный зал и проводятся занятия по фитнесу. Прийти могут все желающие, ведь цены более чем демократичны – месячный абонемент в «тренажёрку» стоит чуть больше 1000 рублей. Из этих денег получают доплаты учителя физкультуры, которые работают по вечерам в качестве инструкторов. Безопасность детей при этом не страдает – все помещения для тренирующихся имеют отдельные входы, а доступ в учебную часть школы на время занятий перекрывают.

– Такая школа – образовательный и культурный центр микрорайона. С точки зрения нацпроектов это просто идеально – на одном фундаменте мы реализуем все современные решения, – отметил Игорь Васильев.

Образование по скайпу

В Центре дистанционного образования гостям показали в действии ещё один формат образования – удалённое. Здесь учатся те, кто не может посещать школу по состоянию здоровья, а также ученики сельских школ, где не хватает педагогов­предметников. На сегодня в центре более 1000 учащихся. Среди них – дети­инвалиды с ОВЗ, дети мигрантов, а также спортсмены, «выпадающие» из стандартного графика образовательного процесса. У каждого школьника – индивидуальный план обучения. Еженедельно «сетевые педагоги» проводят 187 дистанционных уроков по таким предметам, как химия, физика, обществознание и иностранные языки.

Снова целевое?

Ещё одним пунктом программы в областном центре стал электромашиностроительный техникум. Здесь гостям продемонстрировали новейшее оборудование, на котором обучаются будущие производственники. Его стоимость – более 40 миллионов рублей. Часть станков закуплена на средства федерального гранта, часть передана крупными производственными предприятиями г. Кирова.

Главной «фишкой» стал тренажёр виртуальной реальности, на котором учащиеся отрабатывают все виды сварки. Надевая шлем, студент попадает в реальное производство и может познакомиться с различными видами работ. В результате экономятся расходные материалы.

Чёткой схемы по обновлению оборудования пока нет. Однако взаимовыгодное сотрудничество с работодателями области уже налажено. Освоить профессию и влиться в работу на предприятиях учащимся помогают долговременные учебные программы.