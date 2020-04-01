Обращение Президента Вятской ТПП к бизнес-сообществу региона

Уважаемые предприниматели!

Бизнес-сообщество Кировской области, как и страны в целом, переживает сейчас очень непростой период – резкий спад заказов, снижение объемов выпускаемой продукции, перебои в поставке товаров и комплектующих, введение ограничений производственной и торговой деятельности, в сфере бытового обслуживания и оказания услуг.

В этих условиях важно понимать, что с этими проблемами сталкиваются все, не только Ваши предприятия, но и Ваши партнеры.

Предлагаем с пониманием отнестись к возникающим фактам неисполнения договорных обязательств, в подавляющем числе случаев это обусловлено объективными сложностями и не носит преднамеренного характера.

Наиболее правильный путь – сохранить цивилизованные взаимоотношения и договариваться. Кризис и чрезвычайные обстоятельства скоро закончатся и всем нам важно сохранить сложившиеся многолетние деловые отношения.

В сложившихся крайне непростых условиях Вятская ТПП продолжает оказывать поддержку предприятиям и предпринимателям Кировской области.

В дистанционном режиме по электронной почте: vcci@vcci.ru палата принимает запросы предприятий на разъяснение всех интересующих вопросов. Налажено взаимодействие с правительством Кировской области, налоговой службой, Роспотребнадзором и другими структурами. Направляйте свои запросы по актуальным темам, и мы постараемся оперативно дать разъяснения.

Вятской ТПП совместно с бизнес-сообществом выработан комплекс предложений по мерам поддержки и компенсации убытков в связи распространением коронавирусной инфекции и введением ограничительных и запретительных мер. Данные предложения направлены в Правительство Кировской области и Правительство РФ.

Также, обращаем Ваше внимание, что Вятская ТПП оперативно размещает на своём сайте www.vcci.ru актуальную информацию по сложившейся ситуации (нормативно-правовые акты, рекомендации, разъяснения и тп).

Не оставайтесь со своими проблемами наедине! Обратитесь к нам, и мы постараемся оперативно дать разъяснения.

С уважением,

Президент Вятской ТПП

А.Л. Усенко