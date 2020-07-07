Обрушение строящегося ТЦ в Зуевке: расследование — на особом контроле

В городе произошло обрушение стены строящегося торгового центра. В результате происшествия под завалами погибли трое рабочих. Также с травмами различной степени тяжести ещё один рабочий был госпитализирован.

На место незамедлительно выехал глава Зуевского района Анатолий Кощеев. Там работали сотрудники скорой помощи, МЧС, полиции, Следственного комитета.

Как прокомментировали в следственном управлении СК России по Кировской области, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли строительно-техническую и подрядную документацию. Установлено, что проведение работ осуществлял местный предприниматель, который для строительно-монтажных работ нанял строительную бригаду, заключив с бригадиром договор подряда.

По месту жительства индивидуального предпринимателя и бригадира проведены обыски, допрошены лица, обладающие необходимой для следствия информацией. Назначены экспертизы.

Индивидуальный предприниматель и бригадир задержаны, допрошены в качестве подозреваемых. Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия, выяснение причин и условий, способствовавших несчастному случаю.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления и правительства Кировской области.