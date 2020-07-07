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Обрушение строящегося ТЦ в Зуевке: расследование — на особом контроле

В городе произошло обрушение стены строящегося торгового центра. В результате происшествия под завалами погибли трое рабочих. Также с травмами различной степени тяжести ещё один рабочий был госпитализирован.

Тамара Полыхаева Происшествия, Слайдер

На место незамедлительно выехал глава Зуевского района Анатолий Кощеев. Там работали сотрудники скорой помощи, МЧС, полиции, Следственного комитета.

Как прокомментировали в следственном управлении СК России по Кировской области, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли строительно-техническую и подрядную документацию. Установлено, что проведение работ осуществлял местный предприниматель, который для строительно-монтажных работ нанял строительную бригаду, заключив с бригадиром договор подряда.

По месту жительства индивидуального предпринимателя и бригадира проведены обыски, допрошены лица, обладающие необходимой для следствия информацией. Назначены экспертизы.

Индивидуальный предприниматель и бригадир задержаны, допрошены в качестве подозреваемых. Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия, выяснение причин и условий, способствовавших несчастному случаю.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления и правительства Кировской области.

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Тамара Полыхаева

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