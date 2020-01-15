Общественники проконтролируют ремонт дорог в 2020 году

Ещё больше денег направят Кировской области на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а именно: 2 млрд 424 млн рублей, что на 200 млн рублей больше, чем в 2019 году.

Как потратить средства, власти решали вместе с общественными организациями и жителями региона. На сайте Общественной палаты Кировской области даже организовали голосование по автодорогам, которые наиболее нуждаются в ремонте. Всего на сайте зафиксировано свыше пяти тысяч голосов.

– С учётом результатов голосования, а также предусмотренных бюджетных средств был сформирован предварительный перечень мероприятий, состоялись его общественные обсуждения. После чего был составлен окончательный перечень мероприятий в рамках проекта, – рассказали в областном министерстве транспорта.

В перечень вошли 73 объекта (без учёта мероприятий по безопасности) общей протяжённостью 134,6 км. В частности, на региональной сети вне агломерации планируется отремонтировать пять участков дорог протяжённостью 75,3 км. Это Киров – Малмыж – Вятские Поляны; Киров – Советск – Яранск; Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фалёнки – граница Удмуртской Республики; Яранск –

Кикнур – граница Нижегородской области и Яранск – Санчурск – граница Республики Марий Эл. Два участка (5,3 км) запланированы на региональной сети в Кировской городской агломерации – Южный обход города Кирова и Киров – Стрижи – Оричи. Также в перечень ремонта дорог вошли 50 объектов в Кирове (43,4 км), Кирово-Чепецке – 5 (4,6 км) и Слободском – 11 (6,1 км).

Разумеется, качество работ обсуждается не меньше, чем количество ремонтируемых километров.

– Что касается хода реализации проекта, то в целом серьёзных замечаний по ремонту нет. Есть небольшие недочёты со стороны подрядчиков (высокие съезды с пешеходных дорожек на проезжую часть, сроки ремонта, перепады высот на отремонтированных участках по отношению к другим), которые после замечаний переделывались, – говорит генеральный директор ОАО «КировПассажирАвтотранс», член Общественной палаты Денис Пырлог.

– Участки для ремонта на 2020 год подбирались, исходя из голосования жителей, а также текущего состояния дорог. Особых замечаний у меня нет. Отрадно, что наконец-то в план ремонта в Кирове попали улица Комсомольская, проезд Колесникова, улица Потребкооперации, на которой из-за глубоких ям совсем недавно пострадали автомобили. В этом году мы также продолжим контролировать ход ремонтных работ.

Надеюсь, что наши замечания будут учтены и подрядчикам не придётся переделывать свою работу.

В свою очередь в региональном минтрансе сообщили, что сейчас проводится работа по отбору подрядных организаций на объекты 2020 года. Ожидается, что по его итогам доля дорог, приведённых в нормативное состояние, в Кировской городской агломерации увеличится с 62,5% до 67%, на региональной или межмуниципальной дорожной сети – с 29,2% до 31,5%.

Справка

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был разработан во исполнение майского указа Президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Его реализация находится на личном контроле губернатора Кировской области Игоря Васильева. В рамках контроля в областном правительстве под руководством председателя правительства

Александра Чурина регулярно проводятся совещания с участием представителей заказчиков и подрядных организаций.