Общество непотребления

Во втором квартале 2020 года банки выдали жителям Кировской области на 46,7 процента меньше потребительских кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй.

Сокращение отмечено во всех регионах страны, средняя цифра по которой – 45,3 процента. Особенно – до 54 процентов – снизилась выдача потребкредитов в Ставропольском и Краснодарском краях, Татарстане, Ростовской и Тюменской областях. Киров – в середине этого рейтинга. Меньшее снижение зафиксировано, например, в Белгородской, Воронежской, Оренбургской областях, Алтайском крае.

Довольно существенно падение (практически вдвое) кредитов на покупку потребительских товаров по сравнению с прошлым годом эксперты объясняют, разумеется, последствиями пандемии. Банки предпочитают кредитовать преимущественно тех граждан, которые показали свою платёжеспособность и сохранили кредитную историю, так сказать, незапятнанной.

– В апреле – июне потребительские кредиты выдавались только тем, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга находились на высоком уровне. При этом количество обращений этих граждан за кредитами во II квартале текущего года существенно сократилось. На наш взгляд, это объясняется тем, что люди выбирают тактику снижения своей долговой нагрузки, ограничения потребления и, как следствие, более осторожного отношения к принятию дополнительных долговых обязательств, – прокомментировал ситуацию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

К слову, больше всего потребкредитов получили в Московской области – свыше 100 тысяч, а ещё в Башкортостане, Краснодарском крае, Свердловской области. В Кировской области жители региона взяли 25,3 тысячи кредитов против 47,4 – годом раньше.

– Целый комплекс факторов – снижение доходов, отложенный спрос, сохранение ограничительных мер в отдельных отраслях – повлиял на изменение потребительского поведения населения, – говорят кировские эксперты.

Впрочем, ситуация уже меняется – люди начинают возвращаться к привычным объёмам потребления. По итогам июня специалисты НБКИ зафиксировали рост выдачи кредитов на потребительские товары в стране: на 20,7 процента больше по сравнению с маем текущего года.

Сдержанный спрос

О причинах и перспективах ситуации с кредитованием граждан рассказала заведующая кафедрой финансов и экономической безопасности Вятского государственного университета, доктор экономических наук Елена Каранина.

– Елена Валерьевна, как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию с кредитованием в регионе?

– Снижение объёмов потребительского кредитования происходит на фоне медленно восстанавливающейся деловой активности российской экономики. Ослабление ограничительных мер, а также отложенный спрос и расширение мер поддержки граждан и предпринимательского сектора способствовали росту потребительской активности, наметилось восстановление кредитного и инвестиционного спроса, но в определённых секторах.

Так, наряду со снижением активности в секторе потребительского кредитования произошёл рост в секторе жилищного (ипотечного) кредитования. Только в июне российские банки выдали более 109 тысяч жилищных займов на общую сумму 258,1 миллиарда рублей, превысив показатели июня 2019-го более чем на 20 процентов, а квартальные показатели, несмотря на ограничительные меры, показали лучшие результаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7 процентов (по объёму выданных кредитов).

Вместе с тем неблагоприятные тенденции, в том числе снижение доходов граждан, неполное снятие ограничений на работу предприятий сферы услуг, культуры и отдыха, будут оказывать сдержанное воздействие на восстановление деловой активности в течение 2020 года, способствуя сохранению и сдержанного спроса в экономике. Объём потребления непродовольственных товаров, на которые чаще всего домохозяйства привлекают кредиты, будет оставаться невысоким, что, несмотря на негативность влияния на экономику, всё же имеет положительный эффект, нацеленный на снижение кредитной зависимости граждан.

Объём ВВП в 2020 году, по оценкам Банка России, снизится на 4,5–5,5 процента, что повлияет на дезинфляционные процессы в экономике.

– При этом в стране и в регионе отмечают спрос на жильё. С чем вы это связываете?

– Драйвером повышенного спроса на жилищные кредиты в России послужили льготная ипотека на новостройки, а также различные программы с господдержкой, доля которых в общем объёме жилищного кредитования составляет около 45 процентов. Проценты по жилищным займам тоже снижаются за счёт последовательного снижения ключевой ставки Банка России. Так, на днях регулятор в очередной раз уменьшил её размер до 4,25 процента годовых.

В связи с этими мерами снижаются и проценты по депозитам, что также влияет на изменение сберегательных предпочтений граждан в сторону приобретения недвижимости. Рост ипотечного кредитования может продолжиться до осени 2020 года.

– Однако доходы населения стали меньше…

– По данным Банка России, во II квартале 2020 года реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 8 процентов в годовом выражении, в особенности в предпринимательском секторе. Поддержку оказали антикризисные выплаты семьям с детьми, гос-поддержка предприятий наиболее пострадавших отраслей, а также налоговые льготы. В июне в условиях снятия ограничений оборот розничной торговли вырос на 14,9 процента. При этом всё же в годовом выражении сокращение розничных продаж замедлилось до -7,7 процента. Сравните: в мае было -19,2 процента. Падение объёма услуг ещё выше – около 35 процентов. Восстановление спроса на услуги происходит гораздо более медленными темпами, что связано с сохранением части ограничений в этой сфере.

Таким образом, целый комплекс факторов – снижение доходов, отложенный спрос, сохранение ограничительных мер в отдельных отраслях – оказывает влияние на изменение потребительского поведения населения и, соответственно, на снижение объёмов потребительского кредитования. Постепенное оздоровление экономики, снятие ограничений, возврат к работе предприятий и рост занятости до докризисного уровня, несомненно, окажут положительное влияние на восстановление потребления.