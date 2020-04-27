Объект завершён в короткие сроки, создано более 400 рабочих мест

По словам председателя совета директоров ООО «УК Спутник» Игоря Касьянова, строительство рынка было рассчитано на 1,5 года, однако по просьбе жителей удалось завершить работы менее чем за год.

– Изначально идея реконструкции юго-западного рынка шла от жителей микрорайона, которые просили открыть для них такой объект. Мы услышали их пожелания. В этом вопросе поддержало нас и правительство Кировской области, – рассказал Игорь Касьянов. – Соблюдая чёткие рекомендации правительства и Роспотребнадзора, сегодня мы открыли только продовольственный универсам. После снятия ограничительных мер здесь начнут работать точки общепита.

Продовольственный универсам оборудован диспенсерами для дезинфекции рук, на полу нанесена разметка для соблюдения дистанции, все продавцы в масках и перчатках, поверхности обрабатываются с помощью дезинфицирующих средств, несколько раз в день проводится обработка всех помещений.

Игорь Васильев осмотрел новый универсам, отметив строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

– Просторное помещение, хорошая вентиляция и освещённость. Все продавцы в масках. Всё соответствует санитарным требованиям, которые должны быть соблюдены в условиях пандемии, – отметил глава региона. – Самое главное, что этот объект удалось завершить в короткий срок, сделать его безопасным в нынешних условиях. Удалось создать более 400 новых рабочих мест, а это в период кризиса очень важно.

В универсаме представлены натуральные продукты, произведённые фермерами Кировской области, соседних регионов и стран СНГ.

– Таким образом мы сохраняем экономические связи между регионами и странами ближнего зарубежья. Помогаем нашим кировским фермерам, предоставляя им новые точки сбыта своей продукции. Это немаловажно, – сказал Игорь Васильев.

Здание юго-западного рынка имеет несколько входных групп, рассчитанных в том числе и на маломобильных граждан. Организовано более 200 парковочных мест. Общая площадь объекта составляет 5,5 тыс. кв. метров, высота этажа – 4,5 метра. Как отмечает пресс-центр правительства региона, здесь будут открыты кафе и другие торговые точки, в которых будет представлена продовольственная и непродовольственная продукция.

Фото Александра ПАПЫРИН