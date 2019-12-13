«Огромное спасибо Кировской области за работу, которая проводится»

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 6 по 12 декабря.

В Кировской области будут выпускать лекарство для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Вятское производство позволит полностью закрыть потребности российского рынка.

На полную мощность – в 2021 году

Препарат входит в перечень жизненно необходимых при артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и хронической сердечной недостаточности. Теперь его будут от начала (субстанции) и до конца (упаковки) производить в посёлке Лёвинцы Оричевского района.

Официальный старт запуска полного цикла производства, которое начинают биофармацевтическая компания «Нанолек» совместно с немецкой компанией Merck, было дано в режиме телемоста «Киров – Москва». Его участниками стали губернатор Игорь Васильев, председатель регионального правительства Александр Чурин, министр здравоохранения области Андрей Черняев, а также представители Минздрава и Минпромторга России; руководство компаний «Нанолек» и Merck.

Выход производства на полную мощность запланирован на 2021 год. Тогда будет выпускаться 650-700 миллионов таблеток. Подробности о производстве от корреспондента «КП» – в следующем номере газеты. Пока же – слова, сказанные губернатором о том, что ещё делается в Кировской области для снижения уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

– Большая работа по улучшению ситуации проводится в Кировской области, – подчеркнул глава региона. – На ближайшие четыре года запланировано масштабное переоснащение регионального и первичных сосудистых центров. Сердечно-сосудистая служба получает 567 единиц оборудования, включая магнитно-резонансный и компьютерный томографы, ангиографическую систему и систему нейронавигации.

Пример для других регионов

Работа уже даёт свои результаты. По информации пресс-центра правительства региона, на днях Кировская область была отмечена на федеральном уровне как пример по эффективному лечению сердечно-сосудистых заболеваний.

На заседании по вопросам онкологии, которое прошло в Москве, наш регион был назван в числе субъектов-лидеров в сфере борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

– Огромное спасибо Кировской области за ту работу, которая проводится, – сказал председатель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности Комитета Государственной думы по охране здоровья Александр Петров. – Ваш позитивный пример борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также проект по лекарственному возмещению стали известны всей стране. Вы должны быть нашим референтным регионом не только в сердечно-сосудистом направлении, но и в онкологии.

Участвовавший в мероприятии первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов рассказал собравшимся об основных моментах проекта по лекарственному возмещению.

– Для пациентов, являющихся региональными и федеральными льготниками, проект не исключает права на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, – подчеркнул Дмитрий Александрович. – Проект является механизмом, который даёт возможность получения медикаментов по конкретному торговому наименованию и по льготной цене всем нуждающимся.

Так, при покупке лекарственного препарата российского производства пациент платит за него в аптеке сумму за вычетом 60% от цены, а на импортные препараты скидка составляет 50%.

Областной тубдиспансер преобразился

Ещё одной новостью недели, касающейся медицинской сферы, стало начало работы поликлиники областного противотуберкулёзного диспансера в полную мощность после проведённого здесь капитального ремонта.

Средства на проведение работ выделили из областного бюджета, и теперь медицинское учреждение кардинально изменилось.

– Для нас было принципиально важно, чтобы тубдиспансер преобразился, такая задача была поставлена в прошлом году, и мы нашли средства, перераспределили некоторые ресурсы, – прокомментировал положительные изменения первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов. – Сейчас вы видите отремонтированную поликлинику специализированного учреждения, в котором за день бывает до 400 человек – взрослых и детей. Мы довольны, что провели такую работу и видим улыбки на лицах пациентов.

Здание действительно обновлено очень серьёзно. Здесь установлены новые окна и двери, заменены светильники (они стали энергосберегающими), обновлена мебель. Обустроена и игровая детская комната. Реконструирована локальная сеть и подключена комплексная медицинская информационная система. Площадь отремонтированных помещений составляет 1064 квадратных метров.

В регионе появится первый отраслевой детский сад

О том, сколько квадратных метров будет в новом кировском отраслевом детском садике для детей медицинских и педагогических работников региона, пока не сообщается. А вот запланированное число мест для малышей уже известно – их будет 230. Новое дошкольное учреждение должно появиться в 2020 году, сейчас идёт проработка деталей проекта.

Отраслевой детский сад стал одной из тем обсуждения в ходе встречи губернатора Игоря Васильева с активом Кировской областной организации профсоюза работников здравоохранения. Участники мероприятия согласились с тем, что предоставление в первоочередном порядке мест в дошкольных образовательных организациях детям медработников и учителей позволит решить проблемы с кадрами.

Кроме того, данная мера отвечает требованиям перечня поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина в целях модернизации первичного звена здравоохранения.

Закон о тишине: изменения вступают в силу в пятницу



13 декабря вступают в силу изменения в законы Кировской области «О профилактике правонарушений» и «Об административной ответственности» – изменится период «времени тишины» и будет ужесточена ответственность за нарушение покоя граждан в ночное время.

«Время тишины» увеличивается на один час, и теперь устанавливается на период с 22 до 7 часов (вместо действовавшего ранее ночного времени – с 22 до 6 часов). Под запрет в данный временной отрезок попадут слишком громкая работа телевизоров, редиоприёмников и других звуковоспроизводящих устройств; игра на музыкальных инструментах, свист и пение; использование пиротехники; ремонтные работы вблизи жилых домов и ночные ремонты в квартирах. Также запрещены шум от домашних питомцев (при условии, что хозяева не предпринимают ничего, чтобы успокоить своих четвероногих друзей) и неоднократно срабатывающие автосигнализации.

Нарушителей накажут рублём. Так, штраф для физических лиц, повторно нарушивших установленные запреты, составит до 5 тысяч рублей. А для юридических лиц – до 400 тысяч рублей. Кстати, предусмотрены поправками в закон и некоторые исключения. Жителей региона не будут штрафовать за плач маленьких детей (раньше этот момент не был отражён в законе). Кроме того, исключение сделаны для церковного колокольного звона в рождественскую ночь, фейерверков в Новый год, салюта в День Победы, дорожных работ и вывоза мусора.

В «Родине» сменился главный тренер

Изменения произошли на этой неделе и в кировской хоккейной команде «Родина». По информации клуба, Игорь Загоскин, занимавший должность главного тренера с 2008 года, освобождён с занимаемого поста. Решение об этом приняли члены правления.

– Исполняющим обязанности главного тренера назначен Денис Половников. Руководство клуба благодарит Игоря Загоскина за проделанную им работу и желает успехов на новом поприще, – проинформировали в хоккейном клубе.

Денис Половников хорошо известен вятским болельщикам. Воспитанник «Родины», в составе команды он дебютировал ещё в 1991-1992 годах. В сезоне 2005-2006 года Половников стал бронзовым призёром чемпионата России. С 2006-го по 2010 год играл за московское «Динамо», после чего в 2010-12 годах защищал ворота казанского «Динамо». Затем спортсмен вернулся в родную команду и с 2012-го по 2014-й снова играл в «Родине».

Первый матч под руководством Дениса Половникова ледовая дружина проведёт в Кирове уже послезавтра, 14 декабря, в 13 часов. На своём льду в рамках чемпионата России среди команд Суперлиги команда встретится со своими соперниками из нижегородского «Старта».