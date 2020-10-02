Одна монета за 31 миллион рублей? Да!

Житель областного центра выставил на продажу старинную монету стоимостью: 31 миллион рублей. Объявление об этом появилось на известном сайте «Авито».

Кировчанин сообщает, что речь идёт о раритете из 1740 года. «Это дена. Именно дена, а не денга. Без буквы «г», — отмечает продавец. Действительно, на прилагающихся фотографиях можно увидеть, что на одной стороне древней монетки изображён двуглавый орёл, на другой — надпись «дена» и год чеканки.

Желающих приобрести «денежку из прошлого» подешевле просят не беспокоиться — житель Кирова написал, что «с продажей не спешит», а потому вариантов «продай за тысячу» просто не рассматривает.