Одна семья из 96-ти: успешный опыт Кировской области

Уже несколько лет в регионе реализуется стационарозамещающая технология «Приёмная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов», которая направлена на поддержку пожилых людей и продление их жизни в домашних условиях.

На сегодняшний день в регионе создано 96 таких семей. Одна из них – семья Салаховых из Вятскополянского района, в которой на попечении находится Галия Габдулхаева. Семья свою подопечную знает давно, всегда заботилась о ней, а в 2015 году на семейном совете решили взять её официально под свою опеку.

Секрет долголетия: жизнь на селе, активность и спорт

Скоро Галия Габдулхаева отметит свой юбилей – ей исполнится 95 лет. Своё долголетие она объясняет просто: проживая в селе, всегда была активисткой, принимала участие во всех мероприятиях, вела здоровый образ жизни и занималась спортом. И сейчас она ходит гулять и даже ставит задачу – в день пройти 3 километра.

Сама Галия Габдулхаева родилась и выросла в деревне Арпояс. После 8-го класса ей предложили работать учителем начальных классов и направили в Казань учиться заочно в педагогическом училище. После окончания учёбы она проработала в школе более четверти века.

– Мы знаем её давно, когда-то она дружила с моей матерью, – рассказывает Рамзия Салахова. – После того, как не стало моих родителей, она часто приезжала в гости, бывало, что оставалась жить на зиму. Идею организовать приёмную семью нам предложила специалист межрайонного комплексного центра социального обслуживания населения в Вятскополянском районе. Дом у нас большой, дети выросли и уехали жить в другие города, для комфортного проживания всё есть. Так и решили перевезти на постоянное место жительства Галию Габдулхаевну.

А вечером – беседы за чашкой чая

Семья Салаховых очень тепло рассказывает о своей подопечной. Говорит, что до сих пор Галия Габдулхаевна читает газеты и журналы без очков.

– Приходится специально ездить в соседнее село за прессой, так как читает и разговаривает наша подопечная только на татарском языке, – делится Рамзия Салахова. – Каждый день она смотрит все новости по телевидению и, если мы чем-то заняты, вечером всё нам перескажет, да ещё так интересно и подробно, что самим можно телевизор не смотреть!

Несмотря на возраст, женщина любит выезжать с помощниками на машине, в прошлом году даже побывала у внуков Рамзии, посмотрела, как они обустроились в новой квартире.

Когда в родительский дом Салаховых приезжают дети с внуками, становится очень весело. Семья гостеприимная. Обязательно готовят национальные блюда, а Галия Габдулхаевна контролирует весь процесс приготовления пищи, даёт свои рекомендации и даже делает замечания. А вечером за чашкой чая семья ведёт неторопливые беседы…

Сравка «КП»

«Приёмная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов»

Реализация технологии позволяет пожилым гражданам и инвалидам жить в привычной для них домашней обстановке.

– Проживая в приёмных семьях, пожилые люди могут рассчитывать на помощь и быть уверенными, что не останутся одинокими, – подчеркнула министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева. – Для этого специалисты учреждений социального обслуживания находят семью, которая готова взять к себе пожилого человека или инвалида для совместного проживания, консультируют ее и подопечного. В дальнейшем специалисты центра эту семью сопровождают.

К слову, в приёмной семье могут жить не более двух человек, при этом помощник и подопечный не должны быть родственниками. Кроме того, по взаимному согласию приёмная семья может быть организована как в жилье подопечного, так и в квартире или доме помощника.

Как напомнил первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов, правительство Кировской области поддерживает такие семьи и из областного бюджета выделяет средства на ежемесячную выплату помощнику в размере 5 тысяч рублей.

Реализация стационарозамещающей технологии «Приёмная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов» является одним из мероприятий федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» и находится под контролем главы региона Игоря Васильева.

Фото kirovreg.ru