Оздоровительная кампания — 2020: экватор пройден

Пройден экватор летней оздоровительной кампании. Завершились 1-я и 2-я смены в детских оздоровительных лагерях региона, где отдохнули 3833 ребёнка. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Кировской области.

— Министерство осуществляет мониторинг качества организации летнего детского отдыха, уделяя особое внимание выполнению всех требований Роспотребнадзора, — отмечает министр спорта и молодёжной политики Анна Альминова.

В лагерях (включая и семь оздоровительных учреждений, входящих в структуру Центра «Вятские каникулы», подведомственного данному министерству) отдохнули 1623 ребёнка. 1105 из них были направлены на отдых в рамках исполнения государственного задания.

КАДРЫ. В ходе подготовки к сезону Центр «Вятские каникулы» организовал взаимодействие с образовательными организациями для формирования компетентного кадрового состава. После прохождения специального обучения и аттестации на работу в лагеря Центра «Вятские каникулы» были направлены 8 психологов и 98 вожатых.

ПРОГРАММЫ. В ходе летней кампании в детских оздоровительных лагерях реализуют тематические программы, благодаря которым дети не только отдыхают, но и получают полезные навыки. Так, в лагере «Живая вода» состоялась военно-патриотическая смена «Спасатель», в лагере «Звёздный» прошло «Межкультурное путешествие», лагерь «Орлёнок» провёл спортивную смену, лагерь «Соул Трейн» — танцевальную, в лагерях «Строитель», «Белочка», «Весна» состоялись творческие смены. Опробованы новые форматы мероприятий, например, родительский день онлайн, ТикТок-фестиваль, конкурс косплея, занятия по скалолазанию и т.д.

— Для нашего центра важны не только количественные, но и качественные показатели детского отдыха. По результатам каждой смены мы проводим анкетирование детей по вопросам удовлетворённости его качеством, — рассказал директор Центра «Вятские каникулы» Георгий Барминов.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ. По итогам анкетирования 86% детей, отдохнувших в загородных лагерях Центра «Вятские каникулы», высоко оценили работу педагогического состава, организацию мероприятий и бытовые условия.

— Я ехала в лагерь и не думала, что здесь будет настолько здорово, так как всё-таки в стране коронавирус. Но мне всё очень понравилось, — рассказала Александра Бердникова, отдохнувшая во 2-ю смену в лагере «Весна». — Запомнились мероприятия, которые всегда были разными, интересными и весёлыми, тренировки на свежем воздухе. Еда в столовой очень вкусная. Все вожатые добрые, всегда готовы прийти на помощь. — Хочу выразить благодарность всему лагерю «Орлёнок». Большое спасибо за чудесные две недели. Ребёнок ездил первый раз, приехал в восторге. Отдельное спасибо нашим любимым вожатым за терпение, — поделилась Екатерина Верещагина, сын которой был в лагере.

ТРЕТЬЯ СМЕНА. Сегодня в лагерях проходит 3-я смена. Всего в 3-ю и 4-ю смены отдохнуть смогут около 3000 детей, в том числе в лагерях Центра «Вятские каникулы» — более 1700 детей.