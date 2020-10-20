Омутнинск готовится к 250-летию: что будет сделано

В рамках рабочей поездки в Омутнинск губернатор Игорь Васильев осмотрел дворы, благоустроенные в городе по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», реализуемого по указу Президента РФ Владимира Путина.

26 дворов за четыре года

В 2020 году в Омутнинске благоустроены 8 дворовых территорий у многоквартирных домов на ул. 30-летия Победы, 15; ул. Комсомольской, 14, 19; ул. Юных Пионеров, 14, 23, 31, 35; ул. Карла Либкнехта, 29. Глава региона посетил дворы на ул. Юных Пионеров. Здесь заасфальтированы проезды и пешеходные дорожки, установлены скамейки, созданы парковочные места.

– Омутнинск участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды» уже четвёртый год. За это время удалось благоустроить 26 дворов и 7 общественных пространств на сумму около 42 млн рублей. В 2019 году в проекте участвовало и Песковское сельское поселение, где было благоустроено 5 дворов и сквер на сумму более 6 млн рублей. Планируется, что в следующем году благоустройство в рамках проекта пройдёт и в Восточном городском поселении. А к 250-летнему юбилею города, который будет отмечаться в 2023 году, в Омутнинске благоустроят ещё дворы и общественные пространства, – рассказал глава Омутнинского района Александр Малков.

О переменах на улице Юных Пионеров

– Правительство области, муниципалитет, градообразующее предприятие – Омутнинский металлургический завод – совместно работают над развитием города. Это планомерная и кропотливая работа, плоды которой ощущают местные жители. Например, в городе улучшается городская среда, она становится комфортней и безопасней. Многое ещё предстоит сделать, и мы продолжим совместную работу, – подчеркнул губернатор Игорь Васильев.

Жители домов на ул. Юных Пионеров рассказали губернатору, что они довольны благоустройством.

– Нашему дому уже 20 лет. За эти годы ремонта двора ещё не было. А в этом году у нас произошли глобальные позитивные изменения, благодаря синхронизации работ разных проектов. Так, по программе капительного ремонта отремонтировали отместку и цоколь дома, сделали водоотведение, а по проекту «Формирование комфортной городской среды» заасфальтирован проезд, создана автомобильная стоянка, установлены скамейки. Жильцы дома довольны, – говорит старший дома № 14 на ул. Юных Пионеров Андрей Корепанов.

В доме № 14 на ул. Юных Пионеров в рамках капитального ремонта также отремонтирована система отопления и установлен автоматизированный узел управления системой отопления.

– Благодаря автоматике удалось снизить расходы на оплату коммунальных услуг, а высвободившиеся средства направить на благоустройство. В следующем году мы обязательно займёмся озеленением нашего двора, – пообещал Андрей Корепанов.

«ЗАВОДной Омутнинск»

В 2020 году проект «ЗАВОДной Омутнинск» стал победителем Всероссийского конкурса развития малых городов, который проводится по проекту «Формирование комфортной городской среды». Это дополнительная возможность благоустроить город.

По проекту будет благоустроена набережная в Омутнинске. Появится новый городской сквер, лодочная станция с территорией шезлонгов, парк искусств, территория газонов и лавочек, планируются работы по благоустройству примыкающих улиц. В 2020 году разрабатывается документация проекта, реализован он будет в 2021 году. Омутнинский металлургический завод принимает активное участие в реализации проекта.

С руководством района и предприятия губернатор обсудил планы по комплексному развитию городского поселения в преддверии 250-летия со дня образования города с учётом перспектив модернизации градообразующего предприятия.

– Программа развития Омутнинского городского поселения на период до 2023 года включает в себя 60 мероприятий на общую сумму около 1,7 мрд рублей. 18 мероприятий реализовано, в том числе на средства областного бюджета на сумму 247,6 млн рублей, – рассказал губернатору глава администрации Омутнинского городского поселения Игорь Шаталов.

«Жизнь в городе кипит»

Среди будущих проектов к дню рождения города – пристрой нового корпуса к одной из городских школ, капитальный ремонт трёх общеобразовательных школ, ремонт зданий техникума и колледжа. 243 млн рублей направят на развитие и благоустройство городской среды: современные автобусные остановки, инженерные коммуникации. Кроме того, планируется 95,5 млн рублей направить на экологические проекты, среди которых – рекультивация свалки ТКО, очистка и заглубление Омутнинского пруда. Ещё 34 млн рублей направят на культурные преобразования – капитальный ремонт детской школы искусств, на ремонт центральной библиотеки, на приобретение автоклуба. 134 млн рублей выделят на развитие спорта и 361 млн рублей – на транспортную инфраструктуру.

Важность взаимного сотрудничества с Омутнинским металлургическим заводом подчеркнул Игорь Васильев.

– В модернизацию предприятия вложены существенные средства, и его руководство рассчитывает на длительную работу завода, поэтому здесь есть большая потребность в инженерных кадрах. В этом помогает созданный и успешно работающий Кванториум, ведётся работа по созданию филиала ВятГУ, который будет обучать инженерным специальностям, в Омутнинск молодые люди приезжают учиться даже из других регионов, значит, за этим есть будущее. Мы сегодня подробно обсудили программу, которую предлагает руководство города и района, мы её поддержим, и вместе будем стремиться встретить 250-летие Омутнинска с уже совершенно другим качеством производства и жизни. Жизнь в городе кипит, развивается, это отрадно, – подчеркнул губернатор.

И ещё…

Филиал медицинского колледжа восстановил работу

Глава региона Игорь Васильев и первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов посетили филиал Кировского медицинского колледжа в Омутнинске, который открыл свои двери для учащихся после капитального ремонта. В этом учебном году 110 человек получают здесь знания по специальностям «Лечебное дело» и «Сестринское дело». В будущем они пополнят ряды медицинских работников Кировской области.

Как отметил губернатор Игорь Васильев, совместно с руководством Омутнинского металлургического завода была проделана масштабная работа, чтобы здание колледжа, в котором занятия не проводились с 2013 года, было восстановлено и оснащено самым современным оборудованием.

– Это яркий пример государственно-частного партнёрства, когда руководитель градообразующего предприятия понимает, что развивать социальную сферу в своём районе необходимо. У нас с ним была общая мечта – восстановить медицинское училище, которое вело свою историю с 1935 года, и мы её осуществили, – отметил глава региона. – Уже больше 100 человек занимаются здесь подготовкой к самой благородной профессии – они станут лечить людей. Думаю, что на обучение сюда будут приезжать и жители других регионов, уже есть один иногородний студент. Учебное заведение очень достойное, выпускники продолжат обучение в медицинском вузе или сразу пойдут работать в наши больницы. Это очень здорово, и мы будем развивать это направление и в других районах области.

Ремонт здания вёлся в течение 2019 года. Правительством Кировской области была выделена целевая субсидия на сумму более 45 млн рублей. Здесь капитально отремонтировали спортзал, столовую, библиотеку, учебные аудитории, заменили окна и двери, вентиляционную систему, входные группы, системы электроснабжения, водопровод и канализацию. Филиал колледжа оснастили мебелью, учебниками, компьютерами, проекторами, тренажёрами, фантомами, спортивным оборудованием и хозяйственным инвентарём.

Как подчеркнул первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов, возобновление работы филиалов медицинского колледжа для обучения медработников в районах Кировской области имеет принципиальное значение.

В подарок от губернатора – книга

В рамках рабочей поездки в район Игорь Васильев также посетил единственный в регионе духовно-просветительский центр, который располагается в Омутнинске. Его строительство закончили ровно год назад на средства федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этно-культурного развития народов России на 2014–2020 годы». Сумма федеральной поддержки составила около 24 миллионов рублей.

Цель деятельности центра – повышение духовно-патриотического самосознания через различные формы работы, организация досуга современной молодёжи и детей, приобщение их к культурно-историческим и православным традициям русского народа. Здесь уже начали свою работу детские кружки по интересам и любительские объединения для молодёжи и взрослых.

Библиотечный фонд центра сегодня пополнился подаренной губернатором книгой.