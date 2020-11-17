Оричевскому школьнику, который спас сестру из горящего дома, вручили медаль «За проявленное мужество»

Награждение прошло в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», инициированного Советом Федерации РФ. Поблагодарить юного героя за смелость и неравнодушие приехал председатель Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по обороне и безопасности, генерал-полковник Виктор Бондарев. Также в церемонии приняли участие первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов и министр образования Ольга Рысева.

У подвига нет возраста

…10 мая в одном из дворов в селе Адышево Оричевского района загорелись хозпостройки. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на дом, в котором жила семья Акимовых. Взрослые были на работе, дома находились только 11-летний Матвей со своей четырёхлетней сестрёнкой, которая ложилась спать. В окно мальчик увидел чёрный дым, идущий из сарая. Он не растерялся, а взял на руки сестру и выбежал с ней из дому. Вскоре, словно почувствовав неладное, вернулась мама. К тому времени пожар уже бушевал вовсю, но дети были в безопасности.

За свой мужественный поступок Матвей Акимов был награждён медалью. Вручая мальчику заслуженную награду, Виктор Бондарев подчеркнул, что детей, совершивших героический поступок, отличает чувство ответственности перед семьёй и страной.

– Совет Федерации проводит это мероприятие уже в седьмой раз. К сожалению, в этом году чествование проходит в масках, хотя таких детей, конечно, надо показывать с открытым лицом всему миру и гордиться тем, что у нас такое прекрасное подрастающее поколение, – сказал сенатор.

Вместе с медалью юному герою подарили часы и форму спасателя – может быть, в будущем Матвей выберет для себя именно эту профессию.

– С таким портфолио, как сейчас модно говорить, любой вуз МЧС России с радостью примет тебя, – отметил, поздравляя Матвея, Алексей Аникин, начальник ГУ МЧС по Кировской области.

Как подчеркнул главный спасатель региона, экстремальные ситуации, к сожалению, неизбежны. И никакие, даже самые современные средства пожаротушения и реагирования не заменят человеческих качеств – смелости и умения прийти на помощь ближнему. И в этом смысле у подвига нет возраста.

– Существует нормативное время прибытия спасателей. В городе это 10 минут, за городом – 20. И пожарного у каждого дома и спасателя у каждого водоёма мы не сможем поставить никогда. Тем не менее в стране происходят сотни чрезвычайных ситуаций, и от того, как среагируют люди, которые оказались здесь в данный момент, зависит не только их жизнь, но и жизнь окружающих. В таких ситуациях нередко теряются даже взрослые люди, не говоря уже о детях. И то, что Матвей позаботился не только о своей безопасности, но и о безопасности сестры, говорит о том, что он настоящий мужчина. Чтобы быть спасателем, быть гражданином общества, необязательно служить в системе МЧС России, можно просто любить Родину, окружающих и быть добрым человеком, – сказал Алексей Аникин.

Спасибо родителям и педагогам

К слову, до официальной публикации в интернете о поступке Матвея не удалось найти ни строчки. Даже в оперативных сводках МЧС за 10 мая этот пожар – лишь один из почти двух десятков таких же, «техногенных». Сам Матвей о случившемся рассказывает не слишком охотно – скромность не позволяет. А вот Евгения Прощина, директор Адышевской средней школы, где учится мальчик, говорит, что её ученик – не только смелый, но и творческий. Матвей занимается резьбой по дереву в местной школе ремёсел, и скоро одна из его работ поедет на районный конкурс. По словам Евгении, спасибо за это стоит сказать родителям и педагогам Матвея. Роль семьи и школы в правильном воспитании детей подчеркнул и Дмитрий Курдюмов.

– Сегодня мы всё чаще говорим о патриотическом воспитании. На чем оно должно строиться? Совершенно очевидно, что оно строится на примерах таких поступков, на том, что вкладывают в детей педагоги и родители, – сказал первый зампред правительства. – Безусловно, нам бы хотелось, чтобы дети не сталкивались с необходимостью совершать героические поступки. Поступок Матвея – результат того, как воспитан ребёнок, как он будет относиться к другим жизненным ситуациям. И пока среди нас есть такие дети, мне спокойно за будущее нашей страны.

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Патриотизм, героизм, подвиг… Возможно, кому-то эти слова покажутся банальными, а сами понятия – устаревшими, но они должны быть, должны звучать. Чтобы и дальше рождались на вятской земле дети, которые не пройдут мимо чужой беды, и чтобы всегда неравнодушным оставалось сердце.

Дети-герои Кировской области

2019

В посёлке Новом Советского района подростки Дмитрий Карпунин и Артём Шевнин спасли семилетнего мальчика, упавшего в заброшенный пожарный водоём. Награждены медалями «За спасение жизни».

В г. Советске 11-летний Лев Соловьёв помог спастись из горящего дома младшему брату и его другу. Награждён медалью «За мужество в спасении».

2017

Две школьницы Алена Колеватых и Кристина Мальцева приняли участие в тушении страшного пожара в г. Орлове 26 мая. Награждены медалями «За отвагу на пожаре».

2016

11-летний Тимофей Перминов из поселка Аркуль Нолинского района спас мальчика, упавшего в речку с плота. Награждён медалью «За спасение погибающих на водах».

2015

14-летний Богдан Шарифов спас от пожара несколько домов и лес, начав тушить горящее поле до приезда спасателей. Занесён в книгу «Дети-герои» от Министерства чрезвычайных ситуаций РФ.