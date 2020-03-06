«Основная цель – сохранить историческую память»

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров во время рабочей поездки в Кировскую область вручил ветеранам юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

– Мы чествуем настоящих патриотов – людей, трудовой и боевой подвиг которых позволил победить в самой большой и жестокой войне, – обратился к собравшимся Игорь Анатольевич. – Мы чествуем людей, восстановивших страну из руин и сделавших её свободной и сильной.

75 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Но память о ней живёт и передаётся от поколения к поколению, от родителей к детям, от сердца к сердцу.

Места в зале заняли кировчане – участники важнейших битв: Сталинградской и Курской, освободители Белоруссии, Литвы, Западной Украины, Польши и Чехословакии, борцы с бандформированиями на освобождённых территориях.

– Вы отстояли свободу нашей страны, вы освободили Европу и одержали Победу, память о которой останется навсегда, – сказал полпред. – Ваша жизнь, ваша память о прошлом – реальное свидетельство о событиях Великой Отечественной войны. Это основа, которая не позволяет никому исказить её ход и результаты. Важная задача, о которой напоминает Президент Российской Федерации Владимир Путин, – не допустить этого. Ведь мы не можем предать свою память. То, что вы передаёте свои знания и опыт следующим поколениям россиян, стало прочным фундаментом развития современного российского общества. Несмотря на солидный возраст, многие из вас и сегодня ведут активный образ жизни, занимаются общественной деятельностью. Ваши идеалы добра, справедливости и любви к Родине вдохновляют нас на созидательный труд во имя процветания России.

О важности сохранения исторической памяти говорил в своём обращении к ветеранам и губернатор Игорь Васильев. Глава региона поблагодарил награждённых за ратный труд, за мирное небо над головой, за жизненную мудрость, пожелав здоровья и долгих лет.

– 2020 год объявлен президентом нашей страны Годом памяти и славы, – подчеркнул Игорь Владимирович. – Основная наша цель – сохранить историческую память о событиях и участниках Великой Отечественной войны. Именно благодаря вам мы можем строить планы на будущее, растить своих детей в свободной стране и развиваться. Спасибо вам за доблесть и отвагу.

Медали были вручены Георгию Абаеву, Тимерьяну Абдуллину, Ивану Афанькову, Александру Бехтереву, Николаю Пескишеву, Василию Попову, Ивану Чупрынову и Анатолию Пысину. С ответным словом и рассказом о военных годах выступил Иван Дмитриевич Чупрынов, участник Сталинградской и Курской битв, которому пришлось воевать в Румынии и Польше.

Он рассказал, как ушёл на фронт добровольцем в возрасте 16 лет и как оказался под Сталинградом.

– Трудно было очень. Немцы сбрасывали на нас дырявые бочки, которые вертелись в воздухе, издавая страшный свист и гул. В Волге пришлось тонуть два раза. Но я уцелел, вместе с нашими бойцами шёл и шёл вперёд. Добрался до Курской дуги, а дальше – и до Берлина, – вспоминал фронтовик.

От имени Президента РФ Владимира Путина Игорь Комаров поздравил ветеранов с предстоящим юбилеем Великой Победы, пожелал им крепкого здоровья и бодрости духа. Общение продолжилось за чашкой чая.

На память о встрече была сделана совместная фотография.

Фото Александра ПАПЫРИНА