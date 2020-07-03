Основной день голосования, новый детский сад в Слободском и старт ЕГЭ-2020…

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 26 июня по 2 июля.

Кировская область приняла участие в общероссийском голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. 1 июля, в основной день голосования, избирательные участки открылись в 8 часов утра и работали до 20.00.

Голосование прошло без нарушений

Как сообщает пресс-центр правительства региона, жители областного центра активно шли, чтобы отдать свои голоса при строгом соблюдении санитарных требований. Активное участие в голосовании приняла молодёжь. При этом молодые люди отмечали, что голосование – «важное событие для страны, от которого нельзя оставаться в стороне».

На всех избирательных участках Кировской области работали общественные наблюдатели, которые следили за ходом голосования, в регионе их было 4890 человек. Они отмечают: важное мероприятие в Кировской области прошло без нарушений.

Отметим, что на площадке Общественной палаты был создан штаб из специалистов в области избирательного права, юристов и экспертов. Здесь аккумулировали обращения по вопросам голосования и консультировали по спорным моментам. При необходимости мобильные группы выезжали на места и разбирались в вопросе.

– Ни один факт нарушений не подтвердился, – подчёркивает председатель Общественной палаты Кировской области Наталья Шедько.

Региональный координатор корпуса наблюдателей «За чистые выборы» Насими Назаров также отметил, что внештатных ситуаций во время проведения голосования в Кировской области не было.

Окончательная статистика по итогам голосования в регионе ещё последует. Пока же можно отметить, что высокую явку продемонстрировали районы. Так, по данным на 15.00 1 июля, в первой пятерке по активности участников были Кикнурский (явка составила 74,88%), Богородский (73,50%), Унинский (73,14%), Верхошижемский (70,49%) и Свечинский (70,10%) районы.

Фитнес­-центры начали тренировки на свежем воздухе

Кировская область тем временем возвращается к прежнему ритму работы после ограничительных мероприятий, связанных с противодействием COVID-19. Открываются предприятия, магазины, кафе, музеи и библиотеки. Основное условие для начала работы – соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора.

Так, областная научная библиотека имени А.И. Герцена в Кирове проинформировала, что посещение залов возможно по предварительной записи. Также гостям рекомендуется ознакомиться с правилами посещения библиотеки. В них указано, что посетители должны находиться в защитных масках и перчатках, пройти процедуру измерения температуры тела, соблюдать социальную дистанцию. Запрещается переставлять мебель, принимать пищу и напитки, общаться группами без соблюдения социальной дистанции.

Кстати, в конце минувшей недели фитнес-центры смогли начать проводить групповые занятия на свежем воздухе и увеличить количество посетителей в спортзалах. Также свою работу возобновили бассейны.

Выздоровевших – 2714 человек

Что касается статистики по заболеваемости, то министерство здравоохранения Кировской области вчера проинформировало: по состоянию на утро 2 июля в регионе выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом с жалобами. Таким образом, общее число заражений COVID-19 составило 3336 случаев, протекающих с клиническими проявлениями заболевания. Количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции за всё время составляет 2714 человек. В минувшую среду из инфекционных госпиталей были выписаны 19 пациентов, вылеченных от коронавируса, протекающего с симптомами ОРВИ и вирусной пневмонии.

Как подчеркнули в министерстве, за пациентами организовано медицинское наблюдение в соответствии с методическими рекомендациями. На сегодняшний день в инфекционных госпиталях под круглосуточным медицинским наблюдением находится 651 человек c пневмонией.

Количество летальных исходов пациентов с установленным диагнозом COVID-19 увеличилось до 39 случаев. Под наблюдением медицинских работников на дому находились 6560 человек. Это контактные лица по COVID-19 и прибывшие из других регионов, заболевших среди них нет.

Очная сдача ЕГЭ стартует сегодня

Пандемия внесла свои коррективы в сроки проведения Единого государственного экзамена. Этап очной сдачи ЕГЭ стартует сегодня: кировские школьники сдадут экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникативным технологиям.

Накануне непосредственно экзаменов во всех пунктах их проведения в регионе был организован пробный ЕГЭ. Его целью стала отработка организационных процедур, в том числе связанных с соблюдением санитарно-гигиенических требований Роспотребнадзора.

Готовность образовательных организаций, на базе которых развёрнуты пункты проведения экзаменов, оценил первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов. Он посетил среднюю общеобразовательную школу № 10 им. К.Э. Циолковского с углублённым изучением отдельных предметов, а также побывал в средней общеобразовательной школе № 14 города Кирова.

Как рассказала министр образования Ольга Рысева, сегодня все мероприятия проходят без участия школьников. Главная задача – отработать пошагово перемещения выпускника в пункте проведения экзамена и соблюсти все требования к безопасности процедуры.

– Рекомендации Роспотребнадзора в первую очередь касаются обеспечения сохранности здоровья выпускников, – подчеркнул Дмитрий Александрович. – А пробные экзамены как раз и помогают отработать всю процедуру: оценить время прохода, того, как зонирована территория, достаточно ли оснащены помещения.

Безопасность должна быть гарантирована во время нахождения в пункте проведения экзамена всем выпускникам, отметил Дмитрий Курдюмов. Всего в этом году в регионе сдавать ЕГЭ будут 5 785 детей. На подготовку школ к организации ЕГЭ и оснащение всем необходимым были выделены средства областного бюджета – более 12 млн рублей.

«Строительство продолжится»

Ещё одна важная тема для правительства региона – обеспечение местами в детских садах малышей. В начале недели губернатор Игорь Васильев побывал в новом детском саду «Улыбка» (на 110 мест), который построен в городе Слободском в конце 2019 года в рамках национального проекта «Демография». После получения лицензии на образовательную деятельность, путёвки в садик выдали детям в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Сейчас дошкольное учреждение посещают 75 малышей.

Глава региона оценил созданные условия для развития и воспитания: просторные группы и спальни, многофункциональный зал, современный пищеблок, медицинский блок и кабинеты специалистов… Все группы адаптированы для ухода за самыми маленькими воспитанниками. Полы в группах с подогревом, установлены электросушилки, закуплены обеззараживатели воздуха. Родители малышей очень довольны, что смогли отдать детей в ясли и выйти на работу.

– После небольшой экскурсии по детскому саду захотелось обратно в детство. Уверен, что дети в восторге от таких игровых комнат, площадок и отношения, которое здесь к ним проявляют. И это яркий пример того, что происходит в рамках проекта «Демография», – отметил Игорь Васильев. – Все построенные детские сады – это зримая реализация нацпроекта, который будет продолжен в Кировской области.

Как подчеркнул первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов, создание новых мест в детских садах – в приоритетах работы правительства Кировской области. Дмитрий Александрович также напомнил, что в Кирове с 2018 года введено в эксплуатацию 14 детских садов, из них 11 – по нацпроектам, два встроенных в жилые дома и один отраслевой.

– На этом мы не остановимся. Реализация нацпроектов продолжается в 2020 году, и ещё шесть детских садов строятся в районах Кировской области – в Мурашах, Фалёнках, Кирово-Чепецке, Котельниче, Оричах, Советске, – рассказал Дмитрий Курдюмов. – Есть планы и на 2021 год. Министерство просвещения РФ выверяет потребности субъектов, и мы принимаем в этом активное участие. Одно можем сказать точно: строительство продолжится.

На снимке: губернатор Игорь Васильев в ходе посещения нового детского сада «Улыбка», построенного в Слободском.

Фото Александра ПАПЫРИНА