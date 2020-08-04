Открыт фирменный класс Минского тракторного завода

В Вятской государственной сельскохозяйственной академии торжественно открыли новый учебный фирменный класс. Теперь студенты инженерного факультета аграрного вуза региона смогут совершенствовать практические навыки на технике Минского тракторного завода. Кроме того, в новой учебной аудитории смогут повысить квалификацию сотни действующих специалистов вятских сельхозпредприятий.

По словам ректора аграрного вуза Елены Симбирских, аудитория преобразилась в рекордно короткие сроки, несмотря на пандемию. И она стала единственным в России фирменным классом, для которого белорусский завод бесплатно предоставил дорогостоящую современную сельхозтехнику.

Подготовка высококвалифицированных кадров – одна из важнейших задач, стоящих перед правительством Кировской области. И это подчеркнул первый заместитель председателя правительства Дмитрий Курдюмов, обращаясь к участникам мероприятия. Он, в частности, сказал:

– Перед нами поставлена задача уже в этом году увеличить контрольные цифры приёма в вузы, преимущественно – в региональные. Особенно важно сделать это в отношении наиболее востребованных специальностей, от которых зависит экономика региона.

Одной из таких отраслей в Кировской области является сельское хозяйство. Высокие показатели аграрного комплекса требуют постоянного совершенствования сельхозтехники, которую необходимо не только грамотно обслуживать, но и эксплуатировать.