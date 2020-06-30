Откуда в Вахрушах замок

Туристы удивляются, когда видят, что на подъезде к Кирову, в посёлке Вахруши, можно пообедать в настоящем замке. В бывшем особняке купца Николая Вахрушева теперь столовая. Необычному зданию более ста лет, и о нём ходят легенды.

Николай Вахрушев владел местным кожевенно­обувным заводом и был известен на всю Россию. Он и особняк себе построил соответствующий. Говорят, по прихоти хозяина в одном из помещений устроили искусственный пруд, по которому плавали лебеди.

Большую роль в развитии вахрушевских предприятий сыграли казённые заказы на поставку сапог для русской армии. В советское время кожевенно­обувной комбинат имени Ленина в Вахрушах стал предприятием всесоюзного значения.

Память о деятельных купцах так и осталась в названии посёлка. Их оригинальный замок сохранил большинство деталей внешнего облика. Кстати, его спроектировал вятский архитектор Иван Чарушин за несколько лет до создания знаменитого особняка Тихона

Булычёва в Вятке.

Ну а потомки Вахрушевых после Октябрьской революции уехали из России и осели во Франции. Они не собирались надолго уезжать из страны. Думали, через несколько лет всё вернётся на круги своя. Закопали серебряную посуду, монеты, драгоценности на берегу Вятки. Клад «капиталистов» и «богачей» нашли пионеры.

Вахрушевы так и остались за границей, сменили фамилию на Вакру на французский манер и занялись кто бизнесом, кто научной деятельностью. Запретили своим детям говорить по­русски, чтобы «органы» их не нашли. Сегодня никто из иностранных потомков этой вятской семьи не знает русского языка, кроме Александ­ры Вакру.

Она живёт в США, работает в Гарвардском университете. В зрелом возрасте выучила язык предков, занимается исследованием истории семьи. Вятка в списке тем её работы заявлена на сайте Гарвардского университета. По словам Александры, многие студен­ты Гарварда интересуются российской историей.

Фото А. Просвирнина