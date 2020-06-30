Откуда в Вахрушах замок

Николай Вахрушев владел местным кожевеннообувным заводом и был известен на всю Россию. Он и особняк себе построил соответствующий. Говорят, по прихоти хозяина в одном из помещений устроили искусственный пруд, по которому плавали лебеди.
Большую роль в развитии вахрушевских предприятий сыграли казённые заказы на поставку сапог для русской армии. В советское время кожевеннообувной комбинат имени Ленина в Вахрушах стал предприятием всесоюзного значения.
Память о деятельных купцах так и осталась в названии посёлка. Их оригинальный замок сохранил большинство деталей внешнего облика. Кстати, его спроектировал вятский архитектор Иван Чарушин за несколько лет до создания знаменитого особняка Тихона
Булычёва в Вятке.
Ну а потомки Вахрушевых после Октябрьской революции уехали из России и осели во Франции. Они не собирались надолго уезжать из страны. Думали, через несколько лет всё вернётся на круги своя. Закопали серебряную посуду, монеты, драгоценности на берегу Вятки. Клад «капиталистов» и «богачей» нашли пионеры.
Вахрушевы так и остались за границей, сменили фамилию на Вакру на французский манер и занялись кто бизнесом, кто научной деятельностью. Запретили своим детям говорить порусски, чтобы «органы» их не нашли. Сегодня никто из иностранных потомков этой вятской семьи не знает русского языка, кроме Александры Вакру.
Она живёт в США, работает в Гарвардском университете. В зрелом возрасте выучила язык предков, занимается исследованием истории семьи. Вятка в списке тем её работы заявлена на сайте Гарвардского университета. По словам Александры, многие студенты Гарварда интересуются российской историей.
Фото А. Просвирнина