Отмена ЕНВД: пришло время сделать выбор

Согласно гл. 26.3 Налогового кодекса РФ ЕНВД — единый налог на вмененный доход будет работать до конца 2020 года, и уже с 1 января 2021 года произойдет его полная отмена. При розничной продаже некоторых категорий товаров с данной системой придется расстаться уже в 2020 году. Как бизнесу подготовиться к переходу на иную систему налогообложения? Отвечает заместитель руководителя УФНС России по Кировской области Василий Сметанин.

— Федеральным законом от 29.09.2019 №325-ФЗ в статью 346.27 НК РФ внесены изменения. Согласно новой редакции данной статьи, вступающей в силу с 1 января 2020 года, реализация некоторых товаров к розничной торговле не относится.

— О каких именно товарах идет речь?

— Речь идет о реализации обувных товаров, лекарственных препаратов, предметов одежды, относящейся к одежде, и прочих изделий из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками.

Обращаю внимание предпринимателей, что согласно пункту 6 Постановления Правительства РФ от 05.07.2019 N 860 до 1 марта 2020 года допускается ввод в оборот, оборот и вывод из оборота обувных товаров без нанесения на них средств идентификации.

Кроме этого, 12 декабря 2019 года в третьем чтении в Государственной Думе Российской Федерации был принят закон (закон № 346344-7) о внесении изменений в статью 67 Федерального Закона «Об обращении лекарственных средств», согласно которому срок начала обязательной маркировки лекарственных препаратов переносится с 1 января 2020 года на 1 июля 2020 года.

— Это означает, что плательщики ЕНВД вправе применять «вмененку»: одни — до 1 марта, вторые – до 1 июля?

— Именно так. До 1 марта 2020 года это могут делать предприниматели, чей вид деятельности определяется как розничная реализация обувных товаров. И до 1 июля 2020 года – предприниматели, в розницу реализующие лекарственные препараты.

Аналогичная позиция изложена в письме Минфина от 28.11.2019 № 03-11-09/92662.

— Василий Борисович, так или иначе с 2021 года произойдет отмена единого налога на вмененный доход и предприниматели окажутся перед выбором другого налогового режима. Поговорим о том, как правильно осуществить переход.

— Разумеется, плательщикам предоставляется выбор системы налогообложения, по которой они продолжат работать. Но есть нюансы, которые обязательно нужно учесть!

— А именно?

— Налогоплательщикам, которые изъявят желание перейти с 2020 года на упрощенную систему налогообложения (УСН), необходимо подать в налоговые органы уведомление. И сделать это нужно до 31 декабря 2019 года.

Иначе очередная возможность представится только в конце 2020 года (п. 1 ст. 346.28 Налогового кодекса РФ).

Для применения УСН необходимо соответствовать условиям, установленных гл. 26.5 НК РФ. Основные из них: доходы за год — не больше 150 млн руб., бухгалтерская остаточная стоимость основных средств — максимум 150 млн руб., средняя численность работников — не более 100 человек, максимальная доля других организаций в уставном капитале — 25%, у организации нет филиалов.

— Какие именно нужно подавать документы?

— Чтобы поменять существующий налоговый режим на УСН, в ФНС необходимо подать уведомление о переходе на УСН по форме № 26.2-1, приложения № 1 к приказу ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@.

— Если принято решение о применении общепринятой системы налогообложения?

— В этом случае никакие дополнительные документы направлять в налоговые органы не требуется.

— А можно ли перейти на патент. Каковы условия перехода на ПСН?

— Чтобы перейти на ПСН, нужно подать заявление о переходе в ФНС по форме № 26.5 (приложение № 1 к приказу ФНС от 11.07.2017 № ММВ-7-3/544) за 10 дней до начала применения индивидуальным предпринимателем патентной системы налогообложения.

Но здесь тоже необходимо учесть, что при реализации товаров, подлежащих маркировке (обувь, лекарственные препараты, изделия из натурального меха), запреты при применении ПСН аналогичны запретам при применении ЕНВД.

— Вы неоднократно говорили о необходимости уведомления налоговых органов при переходе на «упрощенку» или патентную систему. А как будут развиваться события, если предприниматели по какой-то причине не уведомят налоговиков о своих дальнейших намерениях?

— Если не будет подано заявление с указанием выбранной системы, на которую они хотели бы перейти, то их автоматически переведут на общий режим налогообложения.

Хочу добавить, что в настоящее время ФНС готовит дополнительные разъяснения. Как только информация будет доведена до нас, мы незамедлительно проинформируем плательщиков обо всех уточнениях.