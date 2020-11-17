О выплатах тем, кто – на передовой борьбы с COVID-19

За октябрь произведено 12548 стимулирующих выплат сотрудникам медицинских организаций, работающим с COVID-19. Как сообщает пресс-центр правительства региона, выплаты получают все медицинские работники, находящиеся на передовой борьбы с опасной инфекцией.

По постановлению Правительства РФ № 484 врачам инфекционных госпиталей предусмотрены выплаты в размере 80 000 рублей, врачам скорой медицинской помощи и среднему медперсоналу инфекционных госпиталей – по 50 000 рублей. Для средних медицинских работников и водителей скорой помощи, а также младшего медицинского персонала инфекционных госпиталей выплата составляет по 25 000 рублей. По этому постановлению выплаты за октябрь получили 4612 человек, среди них 757 врачей, 2191 средний медицинский работник, 1068 человек младшего медицинского персонала и 596 водителей скорой помощи.

В рамках постановления № 415 стимулирующие выплаты предусмотрены врачам первичного звена, врачам скорой медицинской помощи, инфекционных госпиталей, среднему и младшему медицинскому персоналу и составляют от 5 000 до 25 000 рублей. За октябрь выплаты получили 7936 человек. Это 1825 врачей, 5031 средний медицинский работник и 1080 человек младшего медицинского персонала.

Как отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, вопрос начисления стимулирующих выплат медицинским работникам находится на контроле министерства здравоохранения региона, правительства Кировской области и лично губернатора Игоря Васильева.