В 1945 году

О том, как воевала Антонида Смирнова

Под рубрикой «Наши земляки на фронте» газета рассказывала об Антониде Алексеевне Смирновой, бывшем работнике Омутнинского райисполкома. «Сейчас она — младший лейтенант, командир миномётного расчёта и парторг батареи, — писала «КП». — В своей части Антонида Алексеевна славится как смелый и находчивый командир. В наступательных боях Красной Армии наша отважная землячка много раз отличалась беззаветной храбростью и отвагой. А своё первое боевое крещение она получила во время сражений за Тихвин. Её взводу было приказано удержать одну из деревень до подхода основных сил. Как вспоминает Антонида Смирнова, была глухая тёмная ночь. Немцы открыли шквальный пулемётный огонь:»

«Вскоре из-за деревни показались два взвода гитлеровцев. Они шли в полный рост, — рассказывала Антонида Алексеевна. — Я дала команду бойцам подпустить немцев на близкое расстояние. Вскоре завязался жаркий бой. Немцы, стреляя из автоматов, стали обходить нас с трёх сторон. Два часа длился неравный бой. Фашисты дрались с остервенением, но наше подразделение разгромило два взвода гитлеровцев, не отступив ни на шаг». Как писала «Кировская правда», «за славные боевые дела А.А. Смирнова была награждена орденами Красной звезды и Отечественной войны 2-й степени». «Особенно отличился взвод Антониды Алексеевны в боях за Любцы. Здесь метким огнём её расчёта были уничтожены сотни фрицев», — писала газета.

В 1960 году

О вятских слушателях речи Ленина

К 90-летней годовщине со дня рождения Владимира Ленина газета рассказывала о жителях Вятки, которым довелось лично слушать выступление Владимира Ильича.

«В Москве 3-10 декабря 1919 года состоялся I Всероссийский съезд земледельческих коммун и сельскохозяйственных артелей. На второй день съезда с приветственной речью к участникам выступил Ленин, — писала «Кировская правда». — Его слушали и четыре делегата от Вятской губернии, которые представляли 182 коммуны и артели, в которых тогда насчитывалось 9740 едоков. Вятскими участниками события были Фёдор Петрович Конышев от коммуны «Цивилия» Глазовского уезда, Андрей Иванович Кассин от Тумановской коммуны Вятского уезда, Михаил Меркурьевич Жаворонков от артели «Земледелец» Орловского уезда и Тимофей Антонович Пирогов из коммуны «Образцовая» Малмыжского уезда. Они с большим интересом прослушали речь вождя о том, как надо работать, чтобы каждая артель, каждая коммуна становились для крестьян практическим примером того, что коллективные хозяйства являются пусть и маленьким, но настоящим ростком нового социалистического строя».

В 1970 году

О новостройках в Спицино

«Трёхэтажные дома в колхозе» — заметка под таким названием рассказывала о новостройках посёлка Спицино — центра колхоза «Искра» Котельничского района.

«Недавно здесь сдан ещё один дом — трёхэтажный, кирпичный, — писала «КП». — Новоселье в нём отметили 24 семьи. В основном это учителя Спицинской средней школы, а также некоторые колхозники и специалисты сельского хозяйства. Благоустроенную квартиру в новом доме, например, получили старейший шофёр колхоза Алексей Ложеницын, а также колхозные штукатуры Люба Плюснина и Тамара Зайцева. Окончив восьмилетнюю школу, девушки по направлению колхоза ездили учиться на штукатуров. И вот уже полтора года работают в родном колхозе по специальности. Отделали они и этот дом, а теперь живут в нём…»