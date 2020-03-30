…в 1945 году

О закрытии лыжного сезона

«Кировская правда» информировала о закрытии в области лыжного сезона. Последние старты были запланированы на 1 апреля в Заречном парке города Кирова, где ещё лежал снег. «Соревнования пройдут как лично­командные, – отмечала «КП». – Будут разыграны и звания чемпиона города на 1945 год по всем возрастным группам. В программу соревнований входят дистанции: для мужчин – 20 км, для женщин – 10 км, для мужчин старше 35 лет – 10 км, для женщин старше 32 лет – 3 км, для юношей – 10 км, для девушек – 5 км, для мальчиков 14­15 лет – 3 км и для девочек – 2 км».

Соревнования были открытыми. «Принять участие в них могут все желающие, – отмечала газета. – Запись для участия в соревнованиях проводится 1 апреля в охотничьем домике до 10 часов утра».

…в 1955 году

О кировских макаронах

В городе Кирове началось производство своих макарон. Это стало возможно после того, как Кировский горпищекомбинат получил новое оборудование. «В одном из цехов установлен пресс для выпуска макарон, рожков и вермишели, – писала «Кировская правда». – Оборудованы склад для сушки макаронных изделий, склад готовой продукции. Комбинат уже приступил к выпуску макарон. Этих изделий будет производиться до 4 тонн в сутки. Вся новая продукция комбината поступает в торговую сеть и на предприятия общественного питания области».

…в 1960 году

О вятском исследователе Франции

Под рубрикой «Заметки краеведа» газета рассказывала о книге «Месяц во французской провинции», написанной уроженцем Вятской губернии учёным П.Н. Ардашевым. «Это – дневник нашего земляка, профессора Киевского университета, который в начале ХХ века провёл два года во Франции, – сообщала «Кировская правда». – Учёный искал интересное не в магазинах и музеях, а стремился увидеть и понять повседневную жизнь провинциальных французов, жителей уголка Шампань. Например, характеризуя современную ему французскую деревню, Ардашев писал: «Поползновений к роскоши, к расточительству нигде не заметно…»

«По возвращении из Франции профессором была издана работа «Провинциальная администрация во Франции», – продолжала «КП». – За это исследование наш земляк получил премию С.М. Соловьёва и степень магистра всеобщей истории. Ардашев очень тепло отзывался о французах, об их гостеприимстве и помощи ему в работе. В заключение он писал: «В русских французы всегда и везде видят своих хороших друзей».

…в 1970 году

О субботнике в поддержку Вьетнама

Газета сообщала о поддержке рабочими Вятских Полян народа Вьетнама. «Свыше 700 комсомольцев Вятскополянского машиностроительного завода приняли участие в массовом субботнике, – писала «КП». – Дружно и организованно пришли на рабочие места юноши и девушки механического, штамповочного, сборочного, механосборочного и других цехов. Мастер В. Пикунов, станочницы В. Бабушкина, Н. Масленникова, К. Ронжина и многие другие значительно перевыполнили установленные им задания. В день комсомольского субботника было собрано 85 мотороллеров. Деньги, заработанные комсомольцами, будут переданы в Фонд борющегося Вьетнама».