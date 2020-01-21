О вятском опыте лекарственного обеспечения – на Гайдаровском форуме

Губернатор Игорь Васильев принял участие в рабочем совещании, на котором рассказал о ходе реализации кировского проекта, стартовавшего год назад.

Глава региона представил вятский опыт в вопросах обеспечения пациентов лекарствами на рабочем совещании в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

600 экспертов из 30 стран

Здесь уже в одиннадцатый раз (с 2010 года) собрались ведущие мировые ученые и политики. Они стали участниками пленарных сессий и экспертных круглых столов, панельных дискуссий и дебатов. В этом году на форум «Россия и мир: вызовы нового десятилетия» зарегистрировались почти 15 тысяч участников, среди которых 600 спикеров из более чем 30 стран.

Центральной темой форума стал поиск ответов на главные вызовы, которые ждут Россию и мир в новом десятилетии. Игорь Васильев принял активное участие в рабочем совещании на тему модернизации лекарственного обеспечения. Экспертами на нём выступили министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко, президент компании «Нанолек» Владимир Христенко и многие другие.

Как напомнили участники совещания, глава государства Владимир Путин ранее заявлял о необходимости поднять на более высокий уровень систему обеспечения лекарственными средствами в РФ. Президент поручил доложить о первых результатах работы такой системы в 2023 году.

Суть проекта

В Кировской области осуществляются все виды льготного лекарственного обеспечения. Право на него в рамках федерального бюджета имели 161 734 человек, но сохранили его за собой только 26 272 человека (16% от общего количества федеральных льготников). Региональных льготников в субъекте насчитывается 251 233 человек. По программе двенадцати высокозатратных нозологий в регионе обеспечивается 2249 пациентов. Страдающих орфанными заболеваниями в регионе проживает 110 человек.

В настоящее время финансирование федеральной льготы составляет 408 млн рублей, региональной льготы – 486 млн рублей. Всего за 2019 год обеспечено лекарственными препаратами по федеральной льготе 426 000 рецептов на сумму 379 млн рублей, по региональной – 817 000 рецептов на сумму 446 млн рублей.

Кроме того, дополнительно в Кировской области действует проект по лекарственному возмещению, который стартовал в регионе с 1 февраля 2019 года, и сейчас его действие распространяется на территории 22 муниципальных образований.

Проектом могут воспользоваться пациенты, состоящие на диспансерном наблюдении с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, а также их сочетанием. Как неоднократно подчёркивал первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов, проект является механизмом, который даёт возможность получения медикаментов по конкретному торговому наименованию и по льготной цене всем нуждающимся. Пациент на основании выписанного врачом рецепта получает возможность приобрести лекарственный препарат в аптеке – участнике программы по любому торговому наименованию по сниженной цене. При выборе лекарственного препарата российского производства пациент платит за него сумму за вычетом 60% от предельной цены данного лекарства. На препараты импортного производства указанная скидка составляет 50%.

Что дальше?

– Плюсы проекта очевидны: повышение доступности лекарственных препаратов, приверженности пациентов к лечению, контроль заболевания в целях предупреждения развития осложнений. За девять месяцев реализации проекта число отпущенных рецептов составило около 135 тысяч, отпущенных упаковок – более 302 тысяч. В проекте приняло участие более 25 тысяч человек, – подчеркнул глава региона.

Кроме того, в настоящее время Кировская область приступила к реализации нового проекта по лекарственному обеспечению граждан, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания: острый инфаркт миокарда, инсульт и операции на сердце. В течение одного года после перенесённой медицинской катастрофы все пациенты данных категорий будут амбулаторно обеспечиваться лекарственными препаратами на льготных условиях. Для этого вида льготного обеспечения из федерального бюджета выделено 148 млн рублей. Федеральные льготники, сохранившие право на льготу, будут обеспечиваться в рамках федеральной льготы, а федеральные льготники – «отказники» – за счёт средств областного бюджета.

– Такой подход должен быть при лечении всех классов заболеваний, вносящих наибольший вклад в смертность населения, что позволит нам выполнить задачи, поставленные перед здравоохранением президентом РФ, – подчеркнул Игорь Васильев.

Губернатор Кировской области также посетил панельные дискуссии Гайдаровского форума «Цифровая революция в образовании и новые технологии обучения», «Что мешает экономическому росту?» и другие мероприятия.