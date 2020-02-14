О горячем питании для школьников, дорожном фонде и новом проекте

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 7 по 13 февраля.

«В центре внимания – район». Новый проект с таким названием стартует в Кировской области. О его начале сообщил губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Васильев.

«В первую очередь, важен диалог с жителями»

Уже известно, что участие в этом партийном проекте «Единой России» примут правительство Кировской области, Федерация профсоюзов региона, Общественная палата и Совет ветеранов. В качестве формата работы выбраны регулярные поездки в муниципальные образования, которые будут включать общение с жителями, личные приёмы, посещение образовательных, медицинских и других учреждений.

Как отмечает пресс-центр правительства области, все организации, участвующие в проекте, будут детально анализировать местную проблематику по своим направлениям – например, оценивать развитие профсоюзов и ветеранских организаций, участие в конкурсах для НКО.

– Формат проекта позволит за время выездной работы в муниципалитете максимально полно погрузиться в местную ситуацию, – отмечает Игорь Васильев. – При этом все вопросы будут изучаться не с позиции органов власти. Для нас, в первую очередь, важен диалог с жителями, прямое общение. Поэтому встречи и личные приёмы будут проводиться в полностью открытом формате. А уже по итогам выездов мы будем понимать, что и в какие сроки сможем сделать. Эту информацию также обязательно сделаем доступной для всех, и я буду лично контролировать исполнение всех принятых решений.

Планируется, что выезды в районы будут проводиться дважды в месяц. В качестве первого адреса для работы выбран Сунский район. Здесь участников проекта «В центре внимания – район» можно ждать уже в конце февраля.

Новое предприятие: варианты размещения

Одной из тем обсуждения на минувшей неделе, в котором участвовали представители региональной власти, стали планы по созданию в регионе комплексного предприятия сортировки и переработки отходов. Министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова встретилась с инициативной группой граждан для обсуждения планов по созданию предприятия по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в районе ныне действующего полигона «Лубягино».

Алла Викторовна пояснила, что создание подобного комплексного объекта отвечает требованиям законодательства, а также главным посылам государственной политики по формированию современной системы обращения с коммунальными отходами.

При этом министр напомнила: создание предприятия планировалось уже достаточно давно, начиная с 2010 года. Далее эти планы были подтверждены генеральной схемой очистки территории в 2014 году, а с 2016 года территориальная схема обращения с отходами (в прошлом году она прошла публичные обсуждения) была размещена в открытом доступе.

– Мы рассматривали различные возможные варианты размещения объекта, – рассказала Алла Албегова. – Всего оценили около 30 земельных участков в разных районах – Белохолуницком, Даровском, Зуевском, Котельничском, Кумёнском, Мурашинском, Юрьянском и Кирово-Чепецком.

Министр отметила, что на некоторых из участков оказались ручьи и небольшие речки, другие территории попали в водоохранную зону водных объектов. По ряду участков не выдерживалась санитарно-защитная зона в 1 км от населенных пунктов, а к каким-то участкам не было транспортного сообщения.

– Поэтому от их дальнейшего рассмотрения пришлось отказаться, – сообщила министр. – В то же время участок вблизи действующего полигона «Лубягино» соответствует всем требованиям и не попадает в зону защитных ограничений.

По словам Аллы Албеговой, материалы о предварительной проработке выбора земель в ближайшее время будут направлены представителям инициативной группы.

Дорожный фонд: итоги минувшего года

7,4 млрд рублей – такую сумму превысил региональный дорожный фонд в 2019 году. Это на 1,7 млрд рублей больше, чем в 2018-м, сообщили в пресс-центре правительства региона.

При этом, по данным министерства финансов Кировской области, существенный рост произошёл за счёт средств, выделенных из федерального бюджета на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», разработанного во исполнение майского указа Президента РФ Владимира Путина.

По данным министерства, за минувшие 12 месяцев средства позволили обеспечить содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов и городских округов; отремонтировать улицу в городе Вятские Поляны и 44 км дорог в Кировской городской агломерации; произвести ремонт дорог в 10 городских населённых пунктах (25,799 км). Также в 2019-м были введены в эксплуатацию путепровод в Чистых прудах, улица Энтузиастов и Капитана Дорофеева в жилом районе Урванцево и реконструирован участок автодороги вдоль ЗМУ до моста через реку Елховку у нефтебазы в Кирово-Чепецке.

Кроме того, разработана проектная документация на проведение капитального ремонта автомобильных дорог Косино – Соколовка – Суна – Мусихи Зуевского района и Киров – Малмыж – Вятские Поляны – Табеково Уржумского района. Вопросы ремонта и строительства дорог в Кировской области находятся на особом контроле губернатора Кировской области Игоря Васильева.

Необходима 100-процентная готовность

Ещё одна важная для региональной власти тема – обеспечение бесплатным питанием всех кировских школьников начального звена (их на сегодняшний день более 60 тысяч человек) в соответствии с поручением Президента РФ.

В правительстве Кировской области в формате видеоконференцсвязи состоялась встреча с главами районов по вопросу организации горячего питания для учащихся первых-четвёртых классов общеобразовательных школ региона. С поручением собрать данные по технической возможности каждой школы в этом вопросе к главам районов обратился первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Что касается министерства образования региона, то оно уже провело предварительный сбор данных по количеству школьников начального звена и финансовых затрат на реализацию инициативы.

– На ближайшее время исполнение поручения главы государства должно стать для вас приоритетной задачей, – подчеркнул, обращаясь к главам районов, Дмитрий Курдюмов. – Необходимо оценить возможности каждой образовательной организации, чтобы там можно было обеспечить горячим питанием каждого ребёнка с первого по четвёртый класс.

Как рассказала министр образования Кировской области Ольга Рысева, большинство общеобразовательных организаций региона технически готовы обеспечить организацию бесплатного горячего питания. В некоторых школах предстоит провести ремонт помещений пищеблоков и закупить необходимое оборудование.

Министерством образования региона в Министерство просвещения РФ уже направлена заявка на выделение федеральных средств. В Кировской области на реализацию

инициативы потребуется 270,9 млн рублей. 218,8 млн планируется привлечь из федерального бюджета, остальную сумму – из регионального и местного бюджетов. Средства субсидии направят на закупку продуктов питания и оказание услуг.

Дмитрий Курдюмов подчеркнул, что средства будут направлены в регион только в случае стопроцентной готовности каждой школы организовать питание к 1 сентября 2020 года.

Доступ к сайтам – бесплатно

В правительстве региона рассказали о результатах работы по реализации ещё одной инициативы главы государства: доступ к порталу госуслуг и сайтам российских органов власти станет бесплатным для жителей области с 1 марта. С этого дня отменяется тарификация трафика за пользование социально значимыми интернет-сервисами.

Благодаря реализации проекта «Доступный интернет» государственные сайты будут доступны и при отрицательном балансе. Это первый шаг в реализации проекта «Доступный интернет», идею которого предложил Президент России Владимир Путин.

Как рассказал вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко, курирующий сферу информационных технологий и связи, в число бесплатных интернет-сервисов вошли портал «Госуслуги», сайты президента и правительства России, палат Федерального собрания РФ, всех федеральных органов исполнительной власти и 85 региональных правительств, включая сайты министерств, управлений и служб.