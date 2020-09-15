О горячем питании. И не только о нём

В регионе состоялось областное родительское собрание в онлайн-формате. На самые частые вопросы об организации бесплатного горячего питания для учеников начальных классов ответил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Кроме того, мам и пап интересовали вопросы здоровья,- особенности работы детских учреждений в условиях пандемии.

О том, как должно составляться меню горячего питания

— При разработке двухнедельного меню необходимо учитывать мнения всех родителей. В школах обязательно должны быть организованы родительские комитеты для контроля и поиска решений, которое устроило бы всех участников образовательного процесса, — подчеркнул Дмитрий Курдюмов.

О времени приёма пищи

Вопросы у родителей возникают и относительно времени приема пищи («Можно ли сдвинуть обеденные перемены на более раннее или позднее время?»). Дмитрий Курдюмов ответил, что полученные от Минпросвещения России и Роспотребнадзора рекомендации по организации бесплатного горячего питания школьников 1-4 классов предусматривают такую возможность. Этот вопрос должен решаться с администрацией каждой конкретной школы с учетом составленного в ней динамического расписания и требований СанПиН.

О меню для детей с особыми пищевыми потребностями

Для замены отдельных продуктов питания в меню своих детей родителям необходимо обратиться к директору с заявлением и предоставить подтверждающую медицинскую справку. В случае если ребенок длительное время находится в школе, то по согласованию с администрацией образовательной организации для него может быть организован дополнительный приём пищи за родительскую плату. Для учащихся 5-11 классов, ранее получавших льготное питание, эта возможность сохраняется.

О вакцинации от гриппа

— В начале осени ежегодно фиксируется рост ОРВИ, при этом количество детей, заболевших новой коронавирусной инфекцией, минимальное. У родителей возникает много вопросов в части перевода отдельных классов на дистанционное обучение в связи с карантинными мероприятиями, поэтому принято решение 15 сентября организовать совместно с Роспотребнадзором для педагогов школ, учреждений СПО и вузов учебу по действиям в случаях, если у ребёнка обнаружены признаки заболевания. Им объяснят, сколько может длиться карантин, в каких случаях на него будут выходить классы, когда его будут снимать, — отметил Дмитрий Курдюмов.

Кстати

Вопросы об организации бесплатного горячего питания для учеников 1-4 классов можно задать по телефонам «горячей линии»: 8-922-960-40-80, 27-27-34 (доб. 3424) по будням с 9.00 до 18.00.

Фото: oblgazeta.ru