О грибах в мае, самолёте-шпионе и вятских товарах в Париже

В номерах «Кировской правды» за 15 мая прошлых лет можно найти немало интересного. О чём писала газета 75, 60 и 50 лет назад?

В 1945-м

Газета сообщала о необходимости «быстрее закончить сев льна в Кировской области», о возвращении в Москву из Сан-Франциско (с конференции Объединённых наций) комиссара иностранных дел СССР тов.

В.М. Молотова, о собрании огородников в Слободском и о начале строительства фаянсового завода в г. Ереване.

Также газета информировала о ходе декадника Победы на территории региона («В декадник завершим сев льна, зерновых и бобовых культур!»). Короткой строкой «КП» отмечала приход лета в столицу региона: «С наступлением тёплых дней на улицах гор. Кирова появилось много велосипедистов. Излюб-ленное место юных велосипедистов — Театральная площадь города».

Также газета рассказывала о празднике Победы в уржумской сельхозартели «Новый быт». «Здесь прошёл многолюдный митинг, собралось свыше полутора тысяч человек, — сообщала «КП». — В День Победы колхозники работали с небывалым подъёмом. Колхоз посеял за день

23 гектара, тогда как накануне было засеяно 16 гектаров…»

В 1960-м

Номер «Кировской правды» от 15 мая 1960 года открывался тревожной передовицей с заголовками «Провокаторов к ответу», «Гнев народа», «Руки прочь!» и «Клеймим позором». Заметки были посвящены реакции жителей областного центра на инцидент с американским самолётом-разведчиком U-2 (пилотируемым лётчиком Фрэнсисом Пауэрсом), который был сбит под Свердловском.

«На кировском комбинате «Искож» состоялся многолюдный митинг трудящихся предприятия, — сообщала одна из заметок. — Коллектив работников выразил гневный протест против наглого вторжения американских агрессоров в воздушное пространство нашей Родины. На трибуну один за другим поднимались рабочие, инженерно-технические сотрудники, служащие: С гневными словами протеста выступили демобилизованный воин, рабочий цеха резины тов. Бурков, вальцовщица пласткожи тов. Попцова, механик тов. Тимкин, сортировщица тов. Двинских».

В 1970-м

15 мая 1970 года «Кировская правда» сообщала о начале в лесах области грибного сезона. «В Свече, на согретых солнцем вырубках и полянах уже появились первые весенние грибы — сморчки и строчки, — писала газета. — Как заявил директор заготконторы райпотребсоюза В.К. Коврижных, работники потребкооперации рассчитывают заготовить весной несколько тонн сушёных грибов».

Ещё одна небольшая новость из номера полувековой давности — о продукции кировской фабрики строчевышитых изделий. «Кто у нас не знает это предприятие? — задавалась вопросом «КП». — Продукция этой фабрики известна и за границей. Замечательные вышитые, отделанные кировскими кружевами платья сегодня пользуются большим спросом в Польше, в Японии и некоторых других странах. Даже законодатель мод — Париж получил изделия этого предприятия».