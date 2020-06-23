О демобилизации из действующей армии, чистильщице валенок и строительстве нового завода

…в 1945 году

О демобилизации из действующей армии

Газета публиковала доклад начальника Генерального Штаба Красной армии генерала А.И.Антонова о демобилизации старших возрастов личного состава действующей армии. Отмечалось, что фронтовики при этом будут обеспечены полными комплектами обмундирования и обуви, а также питанием в пути следования до места жительства.

«Несмотря на огромные расходы, понесённые нашей страной в дни войны, правительство считает возможность оказать всем демобилизуемым серьёзную денежную помощь, – отмечал генерал Антонов. – Каждому из них устанавливается единовременное денежное вознаграждение за каждый год службы в период Великой Отечественной войны».

Кроме того, было предусмотрено, чтобы после возвращения домой демобилизованные рядовые, сержанты и офицеры должны были иметь возможность «получить работу не ниже выполнявшейся ими до ухода в армию». При этом начальник Генштаба отмечал: «Наши демобилизованные товарищи должны максимально помочь Отчизне в великой созидательной работе. Мы уверены, что они окажутся на высоте положения!».

…в 1960 году

О чистильщице валенок

«Оказывается, есть такая должность – чистильщик.., валенок, – сообщала «Кировская правда». – Работа неприметная и как будто не очень уж и важная: надо очистить готовый валенок от ворса. Но любое дело, даже самое простое, требует мастера, требует рук золотых».

Газета рассказывала о кировчанке Рае Ожигановой, которая стала чистильщицей валенок в 17-летнем возрасте. «Оказалось, что новая профессия – не такая уж и лёгкая, как кажется человеку несведущему, – писала «КП». – Весь день работник на ногах, да и сила рук требуется. Дело Рае понравилось, и стала она вскоре одной из лучших чистильщиц. Потом пришли в цех, где работала Ожиганова, новые полуавтоматические станки. Освоила Рая станок, заменивший сразу 5 рабочих, и теперь вместо 30-40 пар за смену чистит она по 300, а то и больше».

«Кировская правда» сообщала также о взятом кировской чистильщицей валенок обязательстве – выполнить семилетний план за шесть с половиной лет. «Вот и трудится Рая! – писала газета. – Простая у неё профессия, хотя и в ней можно добиться очень многого».

…в 1970 году

О строительстве нового завода

«Биохимический строится» — заметка с таким заголовком сообщала о большой стройке в областном центре. «На западной окраине города Кирова всё выше поднимаются корпуса, – писала газета. – Уже в 1972 году здесь должны начать переработку низкосортной древесины, из которой станут получать кормовые дрожжи и продукты, необходимые для производства некоторых синтетических материалов. Кормовые дрожжи пойдут в рацион скота и птицы, будут способствовать росту их продуктивности. К примеру, регулярная добавка их в пищу кур увеличивает яйценосность на 25-30 процентов».

«КП» отмечала, что в течение ближайшего месяца должен был завершиться монтаж здания завода. «Надо отметить: своё слово бригада Ивана Степановича Северюхина, работающая на объекте, держит крепко, перевыполняет дневные задания на 20 процентов, – писала газета. – Большой вклад в строительство вносят электросварщик Алла Фёдоровна Антипельская и монтажник Михаил Николаевич Бурков, которые владеют и смежными специальностями. На отлично выполняет порученное дело и крановщик Николай Попов, недавно получивший среднее специальное образование».