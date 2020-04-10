О дистанционном обучении, работе предприятий и пассажиропотоке

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 3 по 9 апреля.

С понедельника, 13 апреля, кировские школы приступают к работе в формате дистанционного обучения. Накануне старта занятий старшеклассники из опорных школ области смогли пообщаться в режиме онлайн с губернатором Игорем Васильевым, первым заместителем председателя правительства региона Дмитрием Курдюмовым и министром образования области Ольгой Рысевой.

Губернатора спрашивали о сроках ЕГЭ и днях открытых дверей в вузах

Обращаясь к ребятам, Игорь Васильев подчеркнул, что для всех учеников (а особенно для нынешних выпускников) наступает очень ответственное время. Сейчас важно не только внимательно следить за своим здоровьем, но и уделять максимальное внимание учебному процессу. Один из наиболее актуальных вопросов от старшеклассников касался проведения Единого государственного экзамена в 11 классе.

— Мы пока не знаем, сколько продлятся карантинные мероприятия, — ответил глава региона. — Сейчас Министерством просвещения РФ принимаются все необходимые меры, чтобы ЕГЭ состоялся в плановом режиме. Для меня как для руководителя рабочей подгруппы Госсовета РФ по образованию особенно важно, чтобы каждый из школьников, вне зависимости от того, в каком районе он проживает, смог получить качественное образование. Считаю, что для выпускников самое главное сейчас — как можно скорее освоить все дистанционные методы обучения, пройти школьную программу в полном объёме и, конечно, подготовиться к выпускным экзаменам.

Ещё один вопрос был посвящён поступлению в высшие учебные заведения. Несмотря на то, что документы в вузы выпускники могут подать дистанционно, ребятам хотелось бы лично пообщаться с представителями приёмных комиссий и побывать на Днях открытых дверей. Игорь Васильев отметил, что, несомненно, ничто не заменит личного общения выпускников с будущими преподавателями. Дни открытых дверей в вузах и колледжах возобновятся, как только эпидемиологическая обстановка в стране и регионе нормализуется.

Три группы предприятий: «зелёная», «жёлтая» и «красная»

По данным сообщества «Коронавирус. Оперштаб Кировской области», местная статистика по заболеванию на вчерашний день была следующей: количество подтверждённых случаев составляло 28, вылечившихся было 8, а остающихся в больнице — 20. Число лиц с положительной тест-системой равнялось 12-ти. Все они госпитализированы и ожидают результаты из лаборатории.

Всего в Кировскую инфекционную больницу было помещено 74 пациента. Помимо заболевших, это граждане, контактировавшие с пациентами с подтверждённым диагнозом COVID-19. Состояние всех госпитализированных оценивается как удовлетворительное.

О кировской ситуации с коронавирусом губернатор региона Игорь Васильев доложил Президенту РФ в ходе совещания, состоявшегося в среду в режиме видеоконференции. Игорь Владимирович отметил, что в текущих условиях очень важно сохранить экономику, рабочие места, а также логистические связи между регионами.

— Для выработки оптимальных мер поддержки предприятий Кировской области мы разделили их на группы, — сообщил губернатор. — Первая группа — «зелёная». Это те предприятия жизнеобеспечения и обеспечения продовольствием, которые работали и работают при любой эпидемиологической ситуации. Вторая группа — «жёлтая»: предприятия и организации, деятельность которых приостанавливалась. По мере внедрения на этих предприятиях порядка соблюдения режима безопасности, разработанного региональным министерством здравоохранения и Роспотребнадзором, мы принимаем решение о возобновлении работы, и эти предприятия переходят в «зелёную» группу. Третья группа — «красная»: это те предприятия, которые не будут открыты до окончания срока действия карантина. Это предприниматели, работающие в сфере оказания различных услуг населению, крупные торговые центры, кинотеатры, то есть места массового скопления людей.

Как отметил Игорь Васильев, для поддержки предприятий, относящихся к «красной» зоне, стоит задействовать особый подход. Так, если в предыдущие месяцы предприниматели работали «в белую» и платили своим сотрудникам зарплату, сопоставимую со средним уровнем по отрасли, то их работники могут рассчитывать на компенсацию в размере 1 МРОТ, что соответствует максимальному размеру пособия по безработице.

Начат мониторинг вернувшихся из столицы

Что касается мер противодействия распространению нового коронавируса, то на текущей неделе в регионе вместе с ранее принятыми шагами начали вести мониторинг людей, вернувшихся в Кировскую область из Москвы, Санкт-Петербурга и других российских регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Теперь им необходимо соблюдать двухнедельный режим самоизоляции после возвращения домой.

Пресс-центр правительства региона напоминает: в области продолжает действовать утверждённый порядок соблюдения режима санитарно-эпидемиологической безопасности на предприятиях реального сектора экономики. С понедельника начали работать системообразующие организации региона, осуществляющие производство товаров и оказание услуг по государственным и муниципальным контрактам, строительные компании, МФЦ по предварительной записи и ряд других. В соответствии с Указом Президента РФ продолжают работать непрерывно действующие организации, медицинские учреждения, аптеки, дежурные группы в детских садах.

Кировские вокзалы: дезинфекция — каждые два часа

Кировские вокзалы тем временем усилили работу по дезинфекции мест массового пребывания людей. Генеральный директор АО «Аэропорт Победилово» Александр Фомин сообщил, что разработан комплексный план мероприятий: проводится термометрия сотрудников и пассажиров, для пассажиров составлена анкета, в которой они сообщают о месте своего фактического пребывания и месте поездки, в аэропорту проводят обеззараживание воздуха, дезинфекцию спецтранспорта, обработку помещений вокзала и досмотрового оборудования. При этом в аэропорту отмечается снижение пассажиропотока.

На железнодорожном вокзале Кирова также каждые два часа устраивают дезинфекцию помещений. Перед сменой осуществляется контроль температуры сотрудников, они обеспечены масками и перчатками. На вокзале установлены знаки о соблюдении дистанции. Также термометрию будут осуществлять при посадке пассажиров в поезда и во время пути.

Пассажиропоток железнодорожного транспорта также сократился. Отменены поезда направления Киров — Нижний Новгород и Киров — Санкт-Петербург.

Бизнес уходит в интернет

Кировские предприниматели на этом фоне стараются адаптировать свой бизнес под текущие реалии: переходят на продажи в интернете, принимают выездные заявки, организуют доставку, перепрофилируют производства под запросы потребителя.

Например, кировский сервисный центр, занимающийся ремонтом офисной, компьютерной, мобильной, бытовой, профессиональной техники, перешёл на приём выездных заявок на обслуживание.

— Наши специалисты приедут домой или в офис, заправят картриджи, отремонтируют технику прямо на месте. При необходимости можем забрать технику в сервисный центр, отремонтируем и привезём обратно, — рассказали в сервисном центре.

В компании уверяют, что мастер приедет по заявке в защитной маске и в перчатках. Будут соблюдены все меры предосторожности.

Холдинг, в который входит сервисный центр, также адаптируется под запросы потребителей. Здесь уже запущено производство защитных масок и антисептиков для рук и дезинфицирующих средств для поверхностей. Эти товары можно приобрести в официальном интернет-магазине.