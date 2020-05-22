О летнем отдыхе, парикмахерских, призыве и выплатах медикам

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 15 по 21 мая.

Призывников Кировской области будут тестировать на коронавирус. Об этом сообщили на состоявшемся в правительстве региона совещании по организации и проведению призыва на военную службу в апреле-июле 2020 года.

Поможет региональный минздрав

С 12 мая начали работу призывные комиссии муниципальных образований Кировской области. Отправка молодых людей на службу начнётся в середине июня. Всего в строй должны встать более полутора тысяч новобранцев.

Как подчеркнул в ходе совещания губернатор Игорь Васильев, в текущих условиях особенно важным становится не только качественное медицинское освидетельствование, но и обследование призывников на коронавирус. Региональный минздрав готов оказать содействие в этой работе. По словам министра здравоохранения Андрея Черняева, тестирование будет проходить на областном сборном пункте с применением отбора образцов респираторного материала и использованием зарегистрированного в Российской Федерации метода ПЦР.

Также на сборных пунктах уже приняты необходимые меры для противодействия распространению инфекции: в здании сборного пункта разделены входящие потоки призывников и сотрудников, выделено место для обсервации граждан с признаками заболевания. Кроме того, в каждом кабинете и в каждой казарме установлены передвижные бактерицидные лампы, которые можно использовать в присутствии людей.

Условие для открытия летних лагерей

Ещё одна тема, которую на минувшей неделе обсуждали в правительстве региона, — старт летней оздоровительной кампании 2020 года. В сложившихся условиях лагеря рассчитывают начать работу со второй смены, то есть с 1 июля.

По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области Елизаветы Белоусовой, обязательным условием для начала летней оздоровительной кампании в регионе станет выход Кировской области на третий этап снятия ограничений в условиях распространения COVID-19.

— Министерству спорта и молодёжной политики региона направлены рекомендации по открытию загородных лагерей, — сообщила глава регионального Роспотребнадзора. — Среди них: обследовать детей и персонал на наличие новой коронавирусной инфекции, укомплектовать каждый лагерь высококвалифицированными медицинскими работниками, а также необходимым оборудованием для дезинфекци и средствами индивидуальной защиты, исключить межлагерные массовые мероприятия, посещения родителей.

По словам руководства лагерей, основная подготовка к открытию будет завершена к 5 июня. По поручению губернатора Игоря Васильева, организации отдыха и оздоровления детей будут оперативно информировать родителей по вопросу продажи путёвок и переносу сроков проведения летних смен.

Вятские медики получили выплаты

Ещё одна важная тема недели, связанная с противодействием коронавирусу, — стимулирующие выплаты медицинским работникам, борющимся с COVID-19. Как информирует пресс-центр правительства региона, все вятские медики, участвующие в оказании помощи гражданам, в текущем месяце получили выплаты согласно постановлениям правительства РФ.

— Перечислены средства за апрель и авансовые средства за май. Работа находится на постоянном контроле правительства области и лично главы региона Игоря Васильева, — подчеркнул первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.

Напомним, в рамках Постановления правительства РФ № 484 выплаты в 80000 рублей получают врачи инфекционных госпиталей, 50000 рублей — врачи скорой медицинской помощи и средний медперсонал инфекционных госпиталей, 25000 рублей — «средние» медработники и водители скорой помощи, а также младший медицинский персонал инфекционных госпиталей.

Кроме того, в рамках Постановления правительства РФ № 415 выплату в размере 20252 рубля получили врачи скорой медицинской помощи, а также подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Врачи, оказывающие специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, получили доплату в размере 25315 рублей. Средний медицинский персонал, участвующий в оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, получил доплату в размере 12657 рублей.

Выплату в размере 10126 рублей получил средний медицинский персонал, участвующий в оказании скорой медицинской помощи и первичной медико-санитарной помощи. Для младшего медицинского персонала, обеспечивающего условия для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, выплата составляет 7594 рубля, а для фельдшеров (медицинских сестёр) по приёму вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи, младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания первичной медико-санитарной помощи, — 5063 рубля.

Парикмахерские начинают работу

В регионе продолжается снятие введённых ранее ограничений. Со вчерашнего дня введены послабления для работы парикмахерских и салонов красоты при условии строгого соблюдения санитарных норм.

— Президент предоставил возможность регионам, анализируя эпидемиологическую ситуацию, осуществлять поэтапный переход к обычному режиму работы. Темпы снятия ограничений и перехода на следующий этап зависят от ситуации в каждом конкретном субъекте, районе и муниципальном образовании, — напомнил губернатор Игорь Васильев. — Наш регион отличает большая протяжённость, поэтому важно избирательно подходить к снятию ограничений, учитывать ситуацию на каждой конкретной территории, в каждом муниципальном образовании.

Начиная с 21 мая парикмахерские и салоны красоты могут работать по предварительной записи в части стрижки, укладки, услуг маникюра и педикюра. Кроме того, открываются фитнес-центры, но только для индивидуальных занятий с тренером.

При этом снятие ограничений не коснулось тех муниципальных образований, где продолжается прирост числа заболевших коронавирусом: город Вятские Поляны, Вятскополянский, Уржумский и Малмыжский районы.

От дезинфекции территорий к мытью дорог

Снятие ограничений, впрочем, не отменяет простых, но важных правил безопасности: соблюдения дистанции, регулярного мытья рук с мылом и отказа от посещения мест массового скопления людей.

На текущей неделе в городе Кирове продолжилась санитарная обработка мест общего пользования. Она коснулась всех районов областного центра в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными в управлении Роспотребнадзора на период пандемии.

— Дезинфекция общественных территорий, в первую очередь, идёт там, где зафиксированы очаги инфекции, — подчеркнул заместитель министра энергетики и ЖКХ Владимир Климентовский. — Приоритет отдан остановкам общественного транспорта, паркам и скверам, пешеходным зонам.

При этом, как проинформировали в администрации областного центра, санитарная обработка мест общего пользования будет проводиться лишь в благоприятных погодных условиях. В Кирове данный вид работ включён в муниципальный контракт по содержанию городских территорий. Так, на текущей неделе в Ленинском районе города Кирова подрядчик обработал все малые архитектурные формы, скамейки, урны, детские площадки. Всего на территории Ленинского района 62 зелёные зоны, 335 скамеек, 18 детских и спортивных площадок.

Также с начала введения ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в областном центре проводится регулярная дезинфекция

салонов общественного транспорта. Управляющим компаниям даны рекомендации проводить санитарную обработку подъездов многоквартирных домов.

Далее, при благоприятных погодных условиях, запланировано мытьё дорог с использованием дезинфицирующих средств.

Фото Александра ПАПЫРИНА