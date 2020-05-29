О новшествах детской оздоровительной кампании — 2020

Лагеря в Кировской области в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией планируют начать работу со второй смены - 1 июля. Старт летней оздоровительной кампании - 2020 находится на особом контроле губернатора Игоря Васильева.

Как идёт подготовка к приёму ребят? Об этом «КП» рассказал директор Центра отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы», подведомственного министерству спорта и молодёжной политики, Георгий Барминов.

— Георгий Андреевич, как идёт подготовка к оздоровительной кампании сегодня?

— Основная подготовка к открытию лагерей центра будет завершена к 5 июня. Финансирование из областного бюджета поступает, ведутся закупки необходимых материалов.

В настоящее время подготовительные работы идут в плановом режиме. Сюда входит как выполнение ремонтных работ, так и приобретение нового оборудования, мягкого инвентаря, проверка коммуникаций и инженерных систем и так далее.

Например, в лагере «Орлёнок» сейчас ведутся работы по реконструкции ротонды. Мы её называем «черепахой». Много лет она использовалась как складское помещение. Однако в прошлом году по итогам конкурса педагогического мастерства вожатский отряд лагеря «Орлёнок» стал победителем, получил грант в размере одного миллиона рублей и решил потратить эти средства на восстановление «черепахи» как креативного пространства для игр и творчества. Этим летом работы, думаю, завершатся, и «черепаха» впервые за долгое время откроет свои двери для ребят.

Кроме того, во всех корпусах лагерей мы, как всегда, проводим косметический ремонт в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Проверяем работоспособность оборудования, систем коммуникаций: тепло- и водоснабжения, электросетей. Сдаются анализы, составляются акты по итогам работ — для того, чтобы мы были на сто процентов уверены, что в течение сезона никаких сбоев в работе не произойдёт.

Объём подготовительных работ достаточно большой, но мы планируем завершить их в срок, чтобы дети могли приехать в чистые, красивые корпуса и им было здесь комфортно и интересно находиться.

На эти цели мы планируем потратить более 30 млн рублей.

— Какие меры будут приняты в связи с распространением коронавируса?

— Требования к организации детского отдыха всегда были дос-таточно жёсткими, особенно в последнее время, когда государством был принят целый ряд уточняющих нормативных документов. Разумеется, ситуация с пандемией коронавируса внесла свои коррективы — появились новые требования Роспотребнадзора.

Так, в этом сезоне не будет родительских дней. Запрещены будут не только посещения родителей, но и межлагерные мероприятия. Важно, чтобы в начале смены в лагерь заехали и до её конца его территорию не покидали ни дети, ни сотрудники. Поэтому будут ограничены вход и выход за территорию лагеря.

Само собой, все дети и персонал будут обследоваться на наличие новой коронавирусной инфекции. В настоящее время министерство здравоохранения совместно с региональным Роспотребнадзором разрабатывают порядок проведения тестирования на коронавирусную инфекцию детей и сотрудников оздоровительных лагерей.

Будет усилена работа по дезинфекции помещений. СанПиН и так предполагает постоянную работу в этом направлении, что мы и делали. Но сейчас требуется, чтобы в лагерях был неснижающийся запас дезинфицирующих средств. Кроме того, во всех корпусах будут установлены дозаторы с антисептиками. Также будут приобретены запасы масок, перчаток на тот случай, если они потребуются.

— Лагеря к этому готовы?

— Роспотребнадзор дал детским оздоровительным лагерям методические рекомендации, как следует работать в новых условиях. Одни лагеря готовы к этому в большей степени, другие — в меньшей, но эти требования мы выполним. Необходимо укомплектовать каждый лагерь высококвалифицированными медицинскими работниками, а также необходимым оборудованием для дезинфекции, средствами индивидуальной защиты.

Например, на все лагеря необходимо купить бесконтактные термометры. Это достаточно большая партия. Требуется время, чтобы подобрать термометры с соответствующими характеристиками и приобрести их. Однако эти вопросы решаемы, и в установленный срок наши лагеря будут готовы принять ребят. Их ждут удивительная природа, целебный свежий воздух и яркие впечатления.

— Важно также вовремя информировать родителей по вопросу продажи путёвок и переносу сроков проведения летних смен.

— Как только мы определим даты смен в связи с последними изменениями, информация сразу будет отражена на всех ресурсах Центра «Вятские каникулы» (официальный сайт, группа в социальных сетях).

Кроме того, наши специалисты всегда готовы ответить на вопросы родителей.