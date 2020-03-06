О новых школах, нянях с сертификатами и резиденте для Белой Холуницы

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 28 февраля по 5 марта.

В марте в жизнь россиян пришло сразу несколько важных изменений. Доступ к сайтам федеральных и региональных органов власти начиная с этого месяца стал бесплатным – зайти на них отныне реально и при нулевом балансе. Для «легковушек», мотоциклов и грузовиков «в возрасте» (от 30 лет) со 2 марта введён особый порядок техосмотра. Теперь такие машины могут получить статус «исторических».

Транспортная полиция тем временем получила добро на использование в отношении нарушителей порядка электрошокеров. А въезжающие в Российскую Федерацию граждане добились разрешения на ввоз незарегистрированных в России, но жизненно важных для некоторых пациентов лекарств. При условии, конечно, предварительного положительного решения медицинской комиссии. В Кировской области начало календарной весны – тоже время изменений и новых планов. Обо всём – по порядку…

Строительство детсадов и школ в регионе продолжится

Губернатор Игорь Васильев встретился с кировским родительским сообществом. Он рассказал

о планах по строительству новых садиков и школ. По словам Игоря Владимировича, сегодня идёт активная работа с Министерством просвещения РФ, чтобы привлечь в нашу область дополнительные средства для возведения образовательных объектов в 2020 – 2021 годах.

Так, в текущем году начнётся строительство школы на 1000 мест в микрорайоне Радужный. Кроме того, в областном центре будет проведён капитальный ремонт здания учебного корпуса на ул. Менделеева, 1, что в итоге позволит создать 375 дополнительных мест.

При этом Игорь Васильев рассказал о том, какими, по его мнению, должны быть строящиеся объекты.

– Нам нужно строить школы нового типа, как в Чистых прудах, – отметил губернатор, – с физкультурно-спортивным комплексом, стадионом, кинотеатром, бассейном, чтобы её ресурсами могли пользоваться не только ученики, но и их родители, а также все жители микрорайона. Школа должна стать местом притяжения, центром социально-спортивно-культурной жизни населения. Во время своего визита в Киров полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров высоко оценил эту идею и предложил распространить её на другие регионы России.

В Белой Холунице появится новый резидент ТОСЭР

В региональном правительстве прошло заседание комиссии, рассмотревшей заявку ООО «Монолит» на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития.

Проект получил положительную оценку. Он предусматривает запуск производства ориентированно-стружечной плиты в Белохолуницком городском поселении. Срок реализации проекта – с 2020-го по 2029 год. Инвестор планирует создать 50 новых рабочих мест и вложить около 320 млн рублей инвестиций. Поступления в консолидированный бюджет региона от реализации проекта должны составить более 95 млн рублей.

Плюсов немало. Ведь, как ранее отмечал председатель правительства области Александр Чурин, благодаря получению статуса резидента ТОСЭР перед предпринимателями открываются альтернативные возможности для развития бизнеса, а значит, и для развития моногорода в целом.

Раздельный сбор мусора станет пилотным проектом

В Кировской области будет реализован пилотный проект по раздельному сбору мусора. Как сообщили в министерстве охраны окружающей среды региона, для участия определены 10 площадок: 7 – в посёлке Радужный, по одной в микрорайоне Васильки, деревне Лубягино Кирово-Чепецкого района и в городе Кирове, на ул. Ленина, 20.

На площадках установят по три контейнера: для смешанных отходов, пластика и бумаги. Баки будут снабжены умными датчиками, сообщающими о степени наполненности. При этом вывоз отсортированных отходов организуют отдельными маршрутами, после чего мусор пройдёт ручную досортировку. Далее пластик и бумагу ждёт прессование и отправка на переработку.

Что касается отходов из «смешанных» баков, то они будут вывозиться обычным мусоровозом в соответствии с графиком.

По словам министра охраны окружающей среды Аллы Албеговой, работа по раздельному сбору мусора очень важна. Такая задача сегодня поставлена перед всеми регионами в соответствии с национальным проектом «Экология»: необходимо переходить от захоронения отходов на полигонах к их сортировке и переработке полезных фракций.

Планируется, что нынешний подготовительный этап пройдёт с марта по июнь. Не позднее июля этого года контейнеры будут установлены, и начнется реализация проекта.

Няни с сертификатами приступают к работе

В Кирове начала действовать служба сертифицированных нянь. Воспользоваться услугой за определённую плату могут родители детей от 1 года до 11 лет, которым необходима кратковременная помощь по присмотру за ребёнком. Приём заявок открыт со 2 марта.

Пока обучение в Институте развития образования Кировской области по программе «Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)» прошли, а затем успешно сдали квалификационный экзамен шесть женщин-специалистов.

Свидетельства об окончании обучения им вручила министр образования региона Ольга Рысева, выразив при этом надежду на то, что число профессиональных нянь в регионе будет расти.

– Сегодня вы в числе первых, кто начинает работу в рамках этого проекта, – сказала Ольга Рысева, обратившись к присутствовавшим. – Мамам очень нужна такая поддержка, поэтому мы готовы организовывать курсы на базе Института развития образования и для следующих потоков обучающихся.

Сертификаты, подтверждающие включение в реестр сертифицированных нянь, выпускницам программы вручила министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева. Она напомнила, что в прошлом году в регионе было проведено масштабное социологическое исследование, которое показало: помощь няни из государственного учреждения входит в десятку наиболее востребованных мер поддержки родителей.

– Сегодня я желаю, чтобы для тех семей, которые обратятся к вам, вы стали незаменимыми помощниками, которым можно доверять детей, – сказала Ольга Шулятьева.

Служба сертифицированных нянь работает при Кировском центре социальной помощи семье и детям. Чтобы пригласить няню, достаточно позвонить по телефону (8332) 38-18-51 или зайти на сайт центра в раздел «Служба нянь».

Контроль за использованием древесины: первые итоги

Некоторые из нововведений уже дают эффект. В регионе оценили результаты, которые дали изменения в законы области, призванные пресечь нецелевое использование древесины, отпускаемой для собственных нужд граждан.

Как напоминает пресс-центр правительства области, принятые ранее поправки регламентировали использование древесины, заготовленной по договору купли-продажи, а также предусматривали существенные понижающие коэффициенты для поддержки определённых категорий граждан. При этом перечень тех, кто может претендовать на льготный лес, был расширен.

По словам вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, в результате внесения поправок в региональное законодательство в большинстве районов удалось исключить злоупотребления: ранее из-за недобросовестных предпринимателей здесь приходилось сталкиваться с дефицитом, а сейчас древесину получают именно те граждане, которые нуждаются в стройматериале или дровах.