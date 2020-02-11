О проекте по прогнозированию конъюнктуры рынка труда

И не только об этом говорил губернатор Кировской области в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ и Совета при Президенте по науке и образованию.

Совместное заседание в Большом Кремлёвском дворце провёл глава государства Владимир Путин. Главной темой стало обсуждение повышения роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учётом задач, определённых «майскими указами» президента.

Готовить кадры для регионов

В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, помощники президента Андрей Фурсенко и Игорь Левитин и другие.

Открывая заседание, Владимир Путин отметил, что в рамках встречи необходимо выработать новые решения по укреплению высшей школы в российских регионах. На сегодняшний день созданы сильные федеральные и национальные исследовательские университеты, поддержка опорным вузам оказывается в более чем 30 субъектах РФ.

– Вместе с тем, мы должны понимать, что далеко не все высшие учебные заведения в регионах в состоянии конкурировать со столичными городами. Выбор многих выпускников школ в регионах хорошо понимаю. Они уезжают в столицы, где и образование лучше, и жизнь интереснее. Регионы теряют самое ценное: таланты, кадры, молодёжь. Уже с 2021 года – причём ежегодно – мы будем увеличивать количество бюджетных мест и отдавать их вузам именно в регионы, которые нуждаются в современных, молодых, перспективных кадрах, – подчеркнул президент.

Профессионалы, которые нужны работодателям

Глава государства предложил построить в регионах современные студенческие городки с учебными аудиториями, спортивными сооружениями, технопарками, жильём для студентов, аспирантов и преподавателей. Владимир Путин также добавил, что уже в этом году на обновление материально-технической базы и капитальный ремонт вузов будет направлено 22 млрд рублей из федерального бюджета.

Президент подчеркнул, что необходимо продолжить работу по модернизации колледжей и техникумов, учитывая возросшие требования к рабочим специальностям.

Губернатор Кировской области, руководитель рабочей подгруппы Госсовета РФ по направлению «Общее и среднее профессиональное образование» Игорь Васильев доложил присутствовавшим на заседании о взаимодействии системы СПО с другими уровнями образования и предприятиями реального сектора экономики.

– Главная задача среднего профессионального образования – готовить квалифицированные кадры для экономики и социальной сферы в полном соответствии с потребностями работодателей, обеспечивая при этом преемственность с общим и высшим образованием. Нужно достичь одинаково высокого уровня преподавания по общеобразовательным дисциплинам. Это должно иметь соответствующее отражение во взаимодействии общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных учреждений. Аналогичное сотрудничество необходимо наладить и с вузами, – подчеркнул Игорь Васильев.

«Мы предлагаем запустить пилотный проект»

По информации пресс-центра правительства Кировской области, Игорь Владимирович также отметил, что подготовка квалифицированных рабочих – это в основном задача субъектов РФ. Её выполнение возложено на региональные организации профессионального образования, поэтому важно обеспечить своевременное и систематическое обновление списка наиболее востребованных на рынке труда и перспективных профессий, привести их в соответствие с современными и прогнозными потребностями рынка труда, предоставить организациям СПО возможность самостоятельно определять продолжительность обучения в рамках, установленных образовательными стандартами.

– Мы предлагаем в отдельных регионах запустить пилотный проект по формированию цифровой платформы прогнозирования конъюнктуры рынка труда, создав возможность подключения к этой платформе для всех желающих работодателей, – подчеркнул Игорь Васильев.

Губернатор также отметил, что назрела необходимость обновления материально-технической базы СПО, замены имеющегося оборудования. Так, федеральным проектом «Молодые профессионалы» до 2024 года предусмотрено выделение 54 млрд рублей, в том числе на обновление материально-технической базы –

30 млрд рублей.

– Нам важно обеспечить максимальное приближение профессиональных образовательных организаций к реальному сектору экономики на системной основе. Достичь результата поможет участие работодателей в управлении в том числе организациями среднего профессионального образования. Как вариант – через руководство попечительскими и наблюдательными советами при активном участии руководителей регионов. Не менее важно поднимать престиж специальностей среднего звена, рабочих профессий, – подчеркнул губернатор Кировской области.

Школа как культурный и спортивный центр

Игорь Васильев также внёс предложение, которое будет рассмотрено на заседании Госсовета, посвящённом среднему общему образованию: сделать школу, особенно в сельском населённом пункте, культурным спортивно-образовательным центром.

– Все инструменты для реализации этой концепции существуют, но находятся в мероприятиях нескольких нацпроектов – «Образование», «Демография», «Развитие сельских территорий». Мы привозили макет такой школы, коллеги из регионов ознакомились, и большинство губернаторов такую идею поддерживают, – подчеркнул в своём выступлении Игорь Васильев.

Президент РФ Владимир Путин, завершая расширенное заседание, отметил, что национальные цели развития и нацпроекты как инструменты достижения этих целей не смогут быть реализованы без кадрового обеспечения.

– Значительная часть работы должна быть сосредоточена в регионах, там должен появиться тот кадровый потенциал, который обеспечит реализацию поставленных задач. Это не дежурная тема для нас и для вас, как руководителей регионов, и для представителей высшей школы и среднего образования, – подчеркнул глава государства.

Владимир Путин поблагодарил рабочую группу Госсовета, которая помогает понять, что и как нужно сделать, на чем сконцентрировать административные и финансовые ресурсы в сфере образования.

Фото kremlin.ru