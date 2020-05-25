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О работе МФЦ, крестном ходе и трёх районах, в которых пока не снимаются ограничения

Михаил Смирнов Власть, Выбор редакции, Новости, Слайдер

Многофункциональные центры региона вышли из режима ограниченной работы. Снятие ограничений пока не коснулось массовых мероприятий, включая шествие паломников на Великую.

Действие ограничительных мер в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции продлено на территории трёх районов области – Вятскополянского, Уржумского и Малмыжского. Приход послаблений здесь будет зависеть в том числе от каждого местного жителя. Чем строже люди будут соблюдать установленные санитарно­эпидемиологические правила, тем меньшим окажется прирост заболевших и тем быстрее снимут ограничения, подчеркнул первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.

«Имеет место недолжное отношение к ограничительным мерам»

Ситуации в Вятскополянском, Малмыжском и Уржумском районах было посвящено выездное заседание штаба по предупреждению распространения инфекции. В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии принял участие губернатор Игорь Васильев.

Лично присутствовали на встрече в Вятских Полянах и Уржуме первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов, министр здравоохранения региона Андрей Черняев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Кировской области Елизавета Белоусова и начальник УМВД России по Кировской области Константин Селянин.

В соответствии с постановлением правительства Кировской области, в перечисленных районах на сегодняшний день нет послаблений режима самоизоляции. Жителям необходимо строго соблюдать противоэпидемиологические мероприятия и использовать средства индивидуальной защиты. На момент проведения заседания на три района приходилось почти 300 из выявленных в регионе случаев коронавирусной инфекции. Кроме того, как сообщил губернатор Игорь Васильев, все тяжёлые пациенты, находящиеся на этот момент в инфекционных госпиталях на аппаратах ИВЛ, являлись жителями Вятскополянского района.

– За последние два дня наблюдается значительный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Вятскополянском и Малмыжском районах, поэтому было принято решение провести штаб с выездом на место. Мы считаем, что в этих районах имеет место недолжное отношение к тем ограничительным мерам, которые введены Роспотребнадзором. Кроме того, присутствуют недостаточные меры реагирования глав районов и сотрудников соответствующих служб, – подчеркнул губернатор.

Первые случаи в Даровском и Подосиновском районах

По данным на вчерашнее утро, число заражений инфекцией нового типа в Кировской области составило 1373 случая. 47 из них было выявлено за последние сутки. Впервые COVID-19 зарегистрировали в Даровском и Подосиновском районах.

В Вятскополянском районе число заражений увеличилось до 155 случаев (за выходные выявлено 27 случаев). В Малмыжском районе – 108 случаев COVID-19, включая 29 с 23 мая. Количество заражений в Уржумском районе на вчерашний день составило 87 случаев.

Как подчеркнули в региональном минздраве, за всеми пациентами установлено медицинское наблюдение. В условиях специализированных инфекционных стационаров госпитализированным оказывается необходимое лечение. Что касается выздоровевших от коронавируса, то за выходные этот показатель увеличился до 804 человек. Накануне из инфекционных госпиталей были выписаны 14 пациентов с выздоровлением.

Под наблюдением на дому на вчерашний день находились 5880 человек, в том числе 806 детей. Заболевших среди них не было.

«Не только сохранить, но и усилить»

В оперативном штабе отмечают: сложная эпидемиологическая ситуация в Вятскополянском районе связана с возвращением на родину граждан, работающих вахтовым методом. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находятся около 400 человек. Кроме того, были зафиксированы случаи несоблюдения изоляции гражданами на дому и отказов от сдачи биологического материала на исследование. Информация обо всех инцидентах передана в МО МВД «Вятскополянский» и Роспотребнадзор.

– У нас есть множество вопросов к руководству района о соблюдении карантина на дому и масочного режима в общественных местах. Всё это должно неукоснительно выполняться, и вся ответственность лежит на вас. Я в строгом порядке призываю сосредоточить все свои усилия на выполнении рекомендаций Роспотребнадзора и минздрава. Статистика говорит о том, что Вятскополянский район – лидер по приросту заболевших и по количеству тяжёлых пациентов в больнице. Нужно доводить информацию до людей, соблюдать строгий режим на рабочих местах, общаться с родственниками вахтовиков и прибывших из других городов на родину. Необходимо строгое соблюдение двухнедельного карантина на дому по возвращении из другого региона страны, а для вахтовиков – сдача мазка на 3-и и 11-е сутки после приезда. При выявлении коронавирусной инфекции необходимо строгое разобщение людей и лечение в условиях стационара! – подчеркнул губернатор.

Как добавила руководитель Управления Роспотребнадзора по Кировской области Елизавета Белоусова, в трёх вышеперечисленных районах области карантинные мероприятия должны быть не только сохранены, но и усилены. В этой связи необходимо продолжить эффективное взаимодействие УМВД, Роспотребнадзора, центральных районных больниц по выявлению прибывших граждан, наблюдению за ними и отработке неисполнения ими предписаний. Необходимо максимально обеспечить изоляцию на дому данных категорий граждан и контролировать соблюдение ими карантина.

Как будет организован крестный ход

В Кировской области продолжается поэтапное снятие ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, однако в регионе по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий. Запрет коснулся и традиционного шествия паломников Великорецкого крестного хода, который проводится в нашем регионе с 3 по 8 июня. В этом году чудотворную икону святителя Николая будут перевозить из Трифонова монастыря в село Великорецкое на автомобиле и только в сопровождении духовенства.

Однако жители посёлков, в которых обычно останавливаются на отдых и молитвы паломники, обеспокоены распространением новой коронавирусной инфекции. Многие из них в прошлые годы радушно принимали паломников в своих домах, но сейчас они просят знакомых воздержаться от посещения села.

– Наши жители подписали петицию с просьбой отменить крестный ход в этом году. Они переживают за близких, за своё здоровье, – отметил глава Великорецкого сельского поселения Сергей Мышкин. – Очень просим многоуважаемых верующих, паломников пропустить в этом году мероприятие и не приходить к нам в село, чтобы не подвергать опасности местных жителей, и побеспокоиться о своём здоровье.

С таким же обращением, но уже на имя главы Бобинского сельского поселения, выступили около ста жителей муниципалитета. Селяне из Бобино обычно первыми встречают паломников из Кирова на пути в Великорецкое.

– Жители не готовы к приезду паломников, тем более что сегодня в Бобинском сельском поселении уже двое заболевших коронавирусом, а традиционный порядок проведения крестного хода не позволяет обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических условий. Когда всё нормализуется, ждём гостей, а пока будем смотреть онлайн-трансляцию мероприятий крестного хода, – рассказал глава администрации Бобинского сельского поселения Сергей Житников.

Накануне митрополит Вятский и Слободской Марк обратился с просьбой рекомендовать клирикам и мирянам по возможности не принимать участия в Великорецком крестном ходе в 2020 году.

– Более 600 лет на Вятской земле совершается всероссийский Великорецкий крестный ход, который является самым посещаемым и продолжительным крестным ходом в современной истории Русской православной церкви. В 2020 году, в силу сложившихся обстоятельств, вызванных пандемией COVID-19, на территории Российской Федерации и Кировской области введены ограничения на проведение массовых мероприятий с участием большого количества людей. В связи с проводимыми противоэпидемическими мероприятиями в целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции в этом году Великорецкий крестный ход будет совершаться силами клириков Вятской митрополии, – отметил митрополит Вятский и Слободской Марк.

Фото Александра ПАПЫРИНА

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Михаил Смирнов

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