О работе МФЦ, крестном ходе и трёх районах, в которых пока не снимаются ограничения

Многофункциональные центры региона вышли из режима ограниченной работы. Снятие ограничений пока не коснулось массовых мероприятий, включая шествие паломников на Великую.

Действие ограничительных мер в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции продлено на территории трёх районов области – Вятскополянского, Уржумского и Малмыжского. Приход послаблений здесь будет зависеть в том числе от каждого местного жителя. Чем строже люди будут соблюдать установленные санитарно­эпидемиологические правила, тем меньшим окажется прирост заболевших и тем быстрее снимут ограничения, подчеркнул первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.

«Имеет место недолжное отношение к ограничительным мерам»

Ситуации в Вятскополянском, Малмыжском и Уржумском районах было посвящено выездное заседание штаба по предупреждению распространения инфекции. В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии принял участие губернатор Игорь Васильев.

Лично присутствовали на встрече в Вятских Полянах и Уржуме первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов, министр здравоохранения региона Андрей Черняев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Кировской области Елизавета Белоусова и начальник УМВД России по Кировской области Константин Селянин.

В соответствии с постановлением правительства Кировской области, в перечисленных районах на сегодняшний день нет послаблений режима самоизоляции. Жителям необходимо строго соблюдать противоэпидемиологические мероприятия и использовать средства индивидуальной защиты. На момент проведения заседания на три района приходилось почти 300 из выявленных в регионе случаев коронавирусной инфекции. Кроме того, как сообщил губернатор Игорь Васильев, все тяжёлые пациенты, находящиеся на этот момент в инфекционных госпиталях на аппаратах ИВЛ, являлись жителями Вятскополянского района.

– За последние два дня наблюдается значительный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Вятскополянском и Малмыжском районах, поэтому было принято решение провести штаб с выездом на место. Мы считаем, что в этих районах имеет место недолжное отношение к тем ограничительным мерам, которые введены Роспотребнадзором. Кроме того, присутствуют недостаточные меры реагирования глав районов и сотрудников соответствующих служб, – подчеркнул губернатор.

Первые случаи в Даровском и Подосиновском районах

По данным на вчерашнее утро, число заражений инфекцией нового типа в Кировской области составило 1373 случая. 47 из них было выявлено за последние сутки. Впервые COVID-19 зарегистрировали в Даровском и Подосиновском районах.

В Вятскополянском районе число заражений увеличилось до 155 случаев (за выходные выявлено 27 случаев). В Малмыжском районе – 108 случаев COVID-19, включая 29 с 23 мая. Количество заражений в Уржумском районе на вчерашний день составило 87 случаев.

Как подчеркнули в региональном минздраве, за всеми пациентами установлено медицинское наблюдение. В условиях специализированных инфекционных стационаров госпитализированным оказывается необходимое лечение. Что касается выздоровевших от коронавируса, то за выходные этот показатель увеличился до 804 человек. Накануне из инфекционных госпиталей были выписаны 14 пациентов с выздоровлением.

Под наблюдением на дому на вчерашний день находились 5880 человек, в том числе 806 детей. Заболевших среди них не было.

«Не только сохранить, но и усилить»

В оперативном штабе отмечают: сложная эпидемиологическая ситуация в Вятскополянском районе связана с возвращением на родину граждан, работающих вахтовым методом. Под наблюдением в условиях домашнего карантина находятся около 400 человек. Кроме того, были зафиксированы случаи несоблюдения изоляции гражданами на дому и отказов от сдачи биологического материала на исследование. Информация обо всех инцидентах передана в МО МВД «Вятскополянский» и Роспотребнадзор.

– У нас есть множество вопросов к руководству района о соблюдении карантина на дому и масочного режима в общественных местах. Всё это должно неукоснительно выполняться, и вся ответственность лежит на вас. Я в строгом порядке призываю сосредоточить все свои усилия на выполнении рекомендаций Роспотребнадзора и минздрава. Статистика говорит о том, что Вятскополянский район – лидер по приросту заболевших и по количеству тяжёлых пациентов в больнице. Нужно доводить информацию до людей, соблюдать строгий режим на рабочих местах, общаться с родственниками вахтовиков и прибывших из других городов на родину. Необходимо строгое соблюдение двухнедельного карантина на дому по возвращении из другого региона страны, а для вахтовиков – сдача мазка на 3-и и 11-е сутки после приезда. При выявлении коронавирусной инфекции необходимо строгое разобщение людей и лечение в условиях стационара! – подчеркнул губернатор.

Как добавила руководитель Управления Роспотребнадзора по Кировской области Елизавета Белоусова, в трёх вышеперечисленных районах области карантинные мероприятия должны быть не только сохранены, но и усилены. В этой связи необходимо продолжить эффективное взаимодействие УМВД, Роспотребнадзора, центральных районных больниц по выявлению прибывших граждан, наблюдению за ними и отработке неисполнения ими предписаний. Необходимо максимально обеспечить изоляцию на дому данных категорий граждан и контролировать соблюдение ими карантина.

Как будет организован крестный ход

В Кировской области продолжается поэтапное снятие ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, однако в регионе по-прежнему запрещено проведение массовых мероприятий. Запрет коснулся и традиционного шествия паломников Великорецкого крестного хода, который проводится в нашем регионе с 3 по 8 июня. В этом году чудотворную икону святителя Николая будут перевозить из Трифонова монастыря в село Великорецкое на автомобиле и только в сопровождении духовенства.

Однако жители посёлков, в которых обычно останавливаются на отдых и молитвы паломники, обеспокоены распространением новой коронавирусной инфекции. Многие из них в прошлые годы радушно принимали паломников в своих домах, но сейчас они просят знакомых воздержаться от посещения села.

– Наши жители подписали петицию с просьбой отменить крестный ход в этом году. Они переживают за близких, за своё здоровье, – отметил глава Великорецкого сельского поселения Сергей Мышкин. – Очень просим многоуважаемых верующих, паломников пропустить в этом году мероприятие и не приходить к нам в село, чтобы не подвергать опасности местных жителей, и побеспокоиться о своём здоровье.

С таким же обращением, но уже на имя главы Бобинского сельского поселения, выступили около ста жителей муниципалитета. Селяне из Бобино обычно первыми встречают паломников из Кирова на пути в Великорецкое.

– Жители не готовы к приезду паломников, тем более что сегодня в Бобинском сельском поселении уже двое заболевших коронавирусом, а традиционный порядок проведения крестного хода не позволяет обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических условий. Когда всё нормализуется, ждём гостей, а пока будем смотреть онлайн-трансляцию мероприятий крестного хода, – рассказал глава администрации Бобинского сельского поселения Сергей Житников.

Накануне митрополит Вятский и Слободской Марк обратился с просьбой рекомендовать клирикам и мирянам по возможности не принимать участия в Великорецком крестном ходе в 2020 году.

– Более 600 лет на Вятской земле совершается всероссийский Великорецкий крестный ход, который является самым посещаемым и продолжительным крестным ходом в современной истории Русской православной церкви. В 2020 году, в силу сложившихся обстоятельств, вызванных пандемией COVID-19, на территории Российской Федерации и Кировской области введены ограничения на проведение массовых мероприятий с участием большого количества людей. В связи с проводимыми противоэпидемическими мероприятиями в целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции в этом году Великорецкий крестный ход будет совершаться силами клириков Вятской митрополии, – отметил митрополит Вятский и Слободской Марк.

Фото Александра ПАПЫРИНА