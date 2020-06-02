О рекламных объявлениях в «Вятской правде»

…в 1923 году

О рекламных объявлениях

В подборке рекламных объявлений газета «Вятская правда» публиковала расписание (на ближайшие несколько дней) пассажирских пароходов, следующих из г. Вятки. Так, жители города 2, 3 и 4 июня могли отправиться пароходами в Слободской, Медяны и Соколки.

Омутнинское Уземуправление тем временем приглашало в Омутнинский уезд на должность зоотехника специалиста по животноводству, «получившего по этой отрасли вполне законченное образование». Работнику было обещано содержание и надбавка к зарплате. Вятская заготовительная контора приглашала за покупками крестьян. В продаже для них имелись сухие овощи по цене 15 рублей за пуд. Приобрести товар можно было оптом и в розницу.

Также газета публиковала список лиц, исключённых из рядов РКП. Как отмечала «Вятская правда», данные граждане были наказаны «за пьянство и защиту интересов буржуазии», «за использование своего служебного положения во вред интересам трудящихся».

…в 1945 году

О кировской помощи Донбассу

Газета сообщала о помощи кировчан в восстановлении после войны Донбасса. «Немецкие захватчики разрушили и затопили водой десятки шахт, ценное оборудование привели в негодность или вывезли в Германию, — писала «Кировская правда». — Весь советский народ восстанавливает Донбасский угольный бассейн. Кировская область помогает вернуть к жизни шахты треста «Орджоникидзеуголь». Заводы и фабрики города Кирова выделяют для этих целей станки, машины, материал, электрические приборы. Комсомольцы предприятий готовят инструменты, сумки для электромонтёров».

«КП» отмечала: «Восстановление Донбасса — большое государственное дело. В нём должны участвовать все предприятия, все трудящиеся Кировской области. Например, коллектив завода «Красный инструментальщик» выделил для Донбасса инструменты 26 наименований. Высококачественной стали отправляется 3400 килограммов. Кроме партии мерительного инструмента, вырабатываемого заводом, готовятся к отправке 50 комплектов метчиков и 100 штук свёрл. Отправляются такие ценные материалы, как свинец, сурик, лак и т.д.».

…в 1970 году

О вреде и пользе сахара

«Так ли вреден сахар?» — задавалась вопросом «КП» и публиковала комментарий профессора В. Соколовского. «Шум вокруг сахара, пришедший к нам из-за рубежа, оказался недостаточно обоснованным, — успокаивал специалист. — Всемирная организация здравоохранения не подтвердила версию, будто сахар является главной причиной атеросклероза. Установлено, что в 13 странах Западной Европы за время с 1934-го по 1959 г. калорийность пищи увеличилась, главным образом, за счёт жиров, а не сахара. Душевое потребление сахара за эти 25 лет выросло на 22 грамма в сутки».

Профессор Соколовский также призывал немолодых читателей газеты не отказываться от сахара совсем. «Это, безусловно, полезный продукт, — отмечал профессор. — В сахаре нуждается каждый человек. Вопрос может возникнуть лишь об ограничении дозы с возрастом или с изменением состояния здоровья. Пожилым и склонным к атеросклерозу людям Институт питания Академии медицинских наук СССР рекомендует ежедневную норму сахара в размере, не превышающем 50 граммов в день, а здоровым молодым людям — в пределах 80-100 граммов в день. Ведь почти любой продукт, потребляемый в чрезмерном количестве, способен причинить вред организму».