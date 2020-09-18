О самом вкусном молоке, дорогах и тёплых батареях

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 11 по 17 сентября

В Кировской области начинается отопительный сезон 2020-2021 годов. Постановления о подаче тепла издаёт каждый конкретный муниципалитет. Так, по данным министерства энергетики и ЖКХ Кировской области, большинство постановлений говорят о старте отопительного сезона с 14 по 21 сентября.

Куда уже пришло тепло

Традиционно в первую очередь тепло приходит в учреждения социальной сферы: школы, детские сады, поликлиники, больницы. Далее начнут нагреваться батареи в жилом фонде. Для каждого муниципалитета составлен свой график.

— Старт отопительного сезона — ответственный период. Необходимо, чтобы все службы и ведомства в этот период сработали чётко и слаженно, — подчеркнул губернатор Игорь Васильев.

В областном центре в большинство учреждений образования тепло уже поступило. Как рассказали вчера в администрации г. Кирова, на утро четверга к отоплению были подключены 44 муниципальные школы из 59 и 108 детских садов из 146.

При этом в 12 школ и 18 детсадов тепло поступит после завершения ремонтных работ на тепловых сетях. Также, как подчеркнули в администрации, при возобновлении теплоснабжения не исключено образование новых дефектов на сетях или временная нестабильная работа отопительных систем. На случай понижения температурного режима в образовательных учреждениях имеются запасы обогревателей.

Хороших дорог станет больше

Лето прошло, но ремонт трасс в регионе продолжатся. В Кировской области приступили к приведению дорог в порядок за счёт дополнительных средств, полученных из резервного фонда РФ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

В региональном министерстве транспорта пояснили, что объекты, которые сейчас асфальтируют, входят в резервный список, сформированный ещё прошлой осенью. Тогда участки были определены в ходе общественных обсуждений.

Как напоминает пресс-центр правительства региона, всего из резервного фонда РФ в Кировскую область поступило 680 млн рублей на ремонт дорог. Средства были выделены благодаря продемонстрированным регионом хорошим результатам реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— Мы разделили эти средства: 340 млн рублей направлены на приведение в нормативное состояние участков дорог регионального значения, ещё 340 млн рублей — городу Кирову, — комментировал ранее председатель регионального правительства Александр Чурин. — В результате в областном центре мы отремонтируем ещё 19 улиц и дополнительно выполним мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на сумму более 80 млн рублей.

Что касается региональной сети, то нынешней осенью отремонтируют 21 км трасс в Кумёнском, Сунском и Уржумском районах; 5,8 км — в Зуевском и 5 км — в Кильмезском.

Победилово демонстрирует рост

Хорошие новости есть и о вятских воздушных трассах. Так, в последний месяц лета пассажиропоток аэропорта Победилово превысил 29 000 человек. Это больше показателей прошлого лета на 3,5 тысячи человек.

Как напоминает пресс-центр регионального правительства, такой рост для вятского аэропорта — больше, чем просто хороший знак. Весной из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране были временно ограничены воздушные авиасообщения. Ограничения повлияли на работу каждого аэропорта. Однако, несмотря на это, кировский аэропорт сегодня продолжает наращивать темпы авиаперевозок.

Среди наиболее популярных у кировчан направлений: Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь. По данным аэропорта, с января по август перевезено 125 215 человек.

Что касается предотвращения распространения и завоза коронавирусной инфекции, то по поручению губернатора Игоря Васильева в кировском аэропорту введены противоэпидемические меры. Так, аэропорт оснащён стационарными тепловизорами для измерения температуры тела. Установлены диспенсеры для дезинфекции рук. Производится обеззараживание воздуха в зонах обслуживания пассажиров бактерицидными облучателями. Каждые два часа проводится обработка всех поверхностей в помещениях аэровокзала дезинфицирующими средствами.

План вакцинации вырос до 60%

Кстати, как рассказал первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов, в самое ближайшее время в регион поступит первая партия вакцины против новой коронавирусной инфекции. В рамках «пилотной» поставки будут отработаны холодовые и логистические цепочки транспортировки, организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу риска. Вакцинация будет проводиться на добровольной основе.

Параллельно с этим продолжится и вакцинация против гриппа. По словам Дмитрия Курдюмова, всего в Кировскую область была запланирована централизованная поставка 575 тысяч доз вакцины от гриппа для 428 тысяч взрослых и 147 тысяч детей, что составляет 45% от численности населения области.

Поставка первой партии вакцины «Совигрипп» составила около 216 тысяч доз. В рамках прививочной кампании иммунизацией охвачено более 157 тысяч взрослых и 58 тысяч детей.

По информации Минздрава России, поставка второй партии вакцины от гриппа ожидается в октябре 2020 года.

— Первый этап вакцинации будет завершён до конца текущей недели, — сообщил первый зампред на вчерашней пресс-конференции. — В этом году активно использовались мобильные формы работы. Пройти вакцинацию можно было в пунктах на центральных площадках областного центра. Этой возможностью воспользовались 11% граждан от общего числа прошедших вакцинацию.

Как отметил первый зампред, в условиях текущей эпидемиологической ситуации план вакцинации на 2020-2021 годы был увеличен до 60% от численности населения региона. В связи с этим министерством здравоохранения Кировской области направлена дополнительная заявка на поставку 140 тысяч доз вакцины против гриппа. Таким образом, централизованная поставка вакцины против гриппа в Кировскую область составит 715 тысяч доз.

«Вятский молочник»: в лидерах молоко из Суны

Чтобы быть здоровыми и не болеть, полезно пить молоко. Об этом мы помним с детства. На этой неделе в Кировской области выбрали лучшие — самые вкусные и полезные — молочные продукты. Их определяли в ходе первого конкурса «Вятский молочник». Участниками состязания стали семь предприятий, среди которых были два фермерских хозяйства. Специалисты и любители оценивали качество питьевого молока, сметаны, творога, сыров, масла и йогуртов. Всего участниками было представлено 22 образца продукции.

Мероприятие (оно посвящено 95-летию Росстандарта) проходило на базе Кировского центра стандартизации и метрологии, который выступил одним из организаторов соревнования совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия области, а также Вятским молочным союзом.

— Мы впервые проводим этот конкурс на региональном уровне, — отметил зампред правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков. — Выбор на молочную продукцию пал не случайно — переработкой молока в области занимаются более 30 предприятий различных форм собственности. Большая часть молочной продукции выпускается в соответствии с государственными стандартами, нам есть чем гордиться — кировская «молочка» известна далеко за пределами области. И то, что наши производители не боятся лабораторных испытаний, строгой оценки экспертов в «слепом» отборе, ещё раз доказывает высокое качество выпускаемой ими продукции.

Кстати, по информации Кировского ЦСМ, в номинации «Молоко» лидером оказалось

АО «Сунский маслодельный завод» с молоком питьевым с массовой долей жира 3,2%.

В других номинациях удача улыбнулась Кировской молочной компании, Богородскому молочному заводу, Вожгальскому маслосырзаводу.

Фото Александра ПАПЫРИНА