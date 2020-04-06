О статистике, пенсиях в апреле и масках кировского производства

Все кировские пациенты с внебольничными пневмониями проходят тестирование на новый коронавирус. Как сообщил пресс-­центр правительства региона, данная мера позволила выявить пациента с подозрением на инфекцию, госпитализированного в кировскую городскую больницу № 5.

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

По информации на вчерашнее утро, пациент и все контактные лица переведены в инфекционный госпиталь. Все медицинские работники и пациенты терапевтического отделения городской больницы № 5 (а это 46 человек) на период 14-дневного карантина переведены в стационар городской больницы № 9. В терапевтическом отделении городской больницы № 5 проведена полная дезинфекция, учреждение работает в прежнем режиме.

Второй случай подозрения на COVID-19 выявлен в рамках мониторинга контактных лиц.

В настоящее время в инфекционной больнице города Кирова находится 71 человек, в том числе 16 с подозрением на COVID-19, 11 пациентов с подтверждённым диагнозом новой коронавирусной инфекции, остальные – контактные лица. После выздоровления из инфекционного госпиталя выписаны 7 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

ПЕНСИИ НА ДОМ

Особое внимание в рамках противодействия вирусу уделяется работе с пациентами старше 60 лет, а также с людьми, находящимся на диспансерном наблюдении по поводу хронических заболеваний. Контроль за состоянием их здоровья организован на дому.

Жителям региона рекомендовано придерживаться режима самоизоляции, не покидать места проживания за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев следования к месту работы и обратно.

Одна из мер, направленных на то, чтобы больше людей оставались дома, принята Почтой России. В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям на дом.

– Лишь 8% получающих пенсии клиентов Почты России до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи, но в апреле идти на почту не придётся – почтальон доставит пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты, – пояснили в Кировском филиале Почты России.

Также представители почты напомнили, что по телефону контактного центра 8-800-1-000-000 жители Кировской области могут оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи и оплату коммунальных услуг у почтальонов, имеющих при себе мобильные почтово-кассовые терминалы (МПКТ). С их помощью можно оплатить услуги ЖКХ, связи, налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины, оформить страховки, а также воспользоваться услугами Почты России, например, оформить подписку на периодические издания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОРПУСА БОЛЬНИЦ

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Кировской области вводятся в работу дополнительные корпуса больниц. На базе корпуса стационара кожно-венерологического диспансера развёрнут госпиталь на 80 мест для заражённых коронавирусной инфекцией. Для тех пациентов, в отношении которых проводятся карантинные мероприятия на дому, перепрофилировано паллиативное отделение городской больницы № 5.

Как сообщил ранее первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, до 24 апреля в Кирове будут открыты ещё два корпуса для лечения пациентов, заражённых коронавирусом. Это позволит увеличить общую численность инфекционных коек в регионе до 680, что полностью соответствует нормативу и даже превышает его.

КОГО ПОДКЛЮЧАТ К ПОШИВУ МАСОК

В рамках межведомственного взаимодействия министерства здравоохранения и министерства образования Кировской области достигнута договоренность о присоединении организаций системы профессионального образования к работе по пошиву многоразовых медицинских масок.

Готовность взять на себя эту работу выразили 12 организаций среднего профессионального образования. В каждой из них ведут подготовку специалистов в сфере лёгкой промышленности и есть мастерские, оборудованные швейными машинами.

– Изделия будут изготавливаться силами мастеров производственного обучения, поскольку в настоящее время все организации профобразования перешли на дистанционный формат обучения, и привлечь к этой работе студентов не представляется возможным, – отметила министр образования Кировской области Ольга Рысева. – Материалы для пошива будут поставлять сами медицинские учреждения.

В настоящее время между больницами и колледжами идёт согласование объёмов пошива и сроков поставок масок.