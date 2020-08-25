…в 1925 году

О жилищном вопросе

«Вятская правда» писала о «квартирном кризисе», с которым столкнулись работники льнопрядильной фабрики «Красный труд». «В маленьких комнатушках, которые выделяют сотрудникам, ютятся по 4-5 человек. Даже бывают случаи, что по два семейства живут в одной комнате, – сообщала газета. – Квартирная комиссия получила уже до 50 заявлений с просьбой решить их проблемы. Часто можно видеть, как целыми группами подходят работницы к коменданту квартир, утирая слёзы. Но ответ один и тот же: «При первом удобном случае устроим». Фабричный комитет, не имея возможности помочь рабочим (нет средств на покупки домов), обратился за помощью к заводоуправлению. Но там было принято решение: «Отказать»…

«И как в такой ситуации говорить о производительности труда? – задавался вопросом корреспондент газеты. – Трудновато!»

…в 1950 году

О киносеансах для колхозников

«Коллектив Советского районного отдела кинофикации взял обязательство отлично обслуживать кинокартинами колхозников, занятых на уборке урожая и хлебозаготовках. Это обязательство выполняется успешно, – писала «Кировская правда». – В июле киномеханики Зверев и Топоров дали в колхозах 26 сеансов вместо 19 по плану. Значительно перевыполняют установленные планы и другие механики. Сейчас в колхозах района работают четыре кинопередвижки. Качество показов фильмов значительно улучшилось. В августе не было ни одного случая срыва сеансов. Перед просмотром фильмов устраиваются лекции и доклады на политические, сельскохозяйственные и естественно-научные темы».

…в 1960 году

О сюрпризах в кинотеатре «Октябрь»

В областном центре обновили кинотеатр «Октябрь». «КП» сообщала о закончившемся в здании ремонте. «Всё теперь радует здесь взор, от всего веет новизной, во всём чувствуется обновлённость, – отмечала газета. – Здесь стало светлее. Капитальный ремонт здания и оборудования завершён. Причём во время ремонта показ фильмов почти не прекращался. Зрительный зал был закрыт на пять дней вместо положенных двенадцати. И производственный план здесь в июле, самом «ремонтном» месяце, был выполнен на 128 процентов. В этом заслуга работников кинотеатра, которые, не считаясь со временем, активно участвовали в его обновлении. Помимо этого, коллектив «Октября» сделал хороший подарок своим будущим гостям – людям с недостаточным слухом. Сейчас в зрительном зале на нескольких местах последнего ряда установлены розетки для наушников. Наушники может получить каждый, кто пожелает».

…в 1970 году

О газонах без цветов

«Кировская правда» критиковала ход озеленения областного центра, проведённого летом-1970. «Мало посадить дерево! Надо обеспечить за ним правильный уход. Жаркое лето оказалось губительно для молодых посадок. Только на центральных улицах города от жары и недостаточного полива погибли 100 саженцев, – отмечала «КП». – Мало внимания уделялось у нас и декоративному уличному оформлению улиц, скверов и газонов. Вазы для цветов установлены у многих магазинов, кафе, а также в других местах. Но большинство из них пустует. Не могут похвастаться цветниками на закреплённых участках и городские вузы…»