…в 1950 году

О том, как в Кирове отмечали годовщину Октября

«Рано проснулся город Киров в это ясное осеннее утро, – писала «Кировская правда». – У заводских ворот, у зданий учреждений, школ и институтов 7 ноября собрались тысячи трудящихся, чтобы принять участие в демонстрации к 33-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. В руках у кировчан (обувщиков, шубников, речников, учащихся, торговых и банковских работников) – портреты Ленина и Сталина, товарищей Молотова, Маленкова, Берия, Ворошилова, Микояна, Булганина, Кагановича, великих преобразователей природы Мичурина, Лысенко, Вильямса…».

«Город в праздничном убранстве, – продолжала «КП». – На ветру колышутся тысячи флагов, ими украшен каждый дом. Праздничное шествие колонн начинается в 11 часов утра. Поток трудящихся нескончаем. А первыми прошли мимо трибуны у здания областного комитета партии учащиеся кировских школ – будущие строители коммунизма. Их поступь легка и уверенна, на лицах – радостные улыбки. Сегодня для них созданы все условия для плодотворной учёбы. Рядом с ними и их воспитатели – учителя».

…в 1960 году

О водителе Фёдоре Суторихине

Газета на примере водитель автобуса Фёдора Суторихина рассказывала о том, какими должны быть работники общественного транспорта. «Нередко приходится наблюдать на улицах города Кирова такую картину: спешит к автобусу старушка, а перед её носом – раз! – дверки захлопываются, автобус трогается. Хотя шофёр всё прекрасно видел, но не захотел подождать старушку, – писала газета. – Иногда водители очень грубят пассажирам, относятся к ним невнимательно. Хотя живём мы в такой век, когда взгляды людей, их сознание, отношение друг к другу меняются: становятся более гуманными и чуткими. Почему бы водителям пассажирского транспорта не придерживаться этого? Например, на линии Киров-Коминтерн работает водитель Фёдор Суторихин. Он вежлив, учтиво относится к пассажирам. Заметив, что торопится пожилая женщина, Фёдор не только задерживает автобус, но и помогает сесть ей. Суторихин часто останавливает автобус по требованию на повороте Киров-Дымково, где многие пассажиры хотят сойти, и у лесозавода. Но, несмотря на это, расписание движения автобуса не нарушается… Такие примеры становятся не единичными, и можно добиться того, все шофёры стали вежливыми и культурными».

…в 1970 году

О новой повести вятского литератора

Газета сообщала о том, что «кировский литератор И.А. Шишкин закончил работу над повестью, которая называется «Тит и Маркелыч». «События её происходят в наши дни, – писала «КП». – Герои повести – Тит и Маркелыч работают в технических цехах небольшого провинциального театра. В прошлом они были служителями церкви, но давно бросили своё церковное ремесло».

«Кировская правда» публиковала отрывок из рукописи писателя. В нём описывалось знакомство главных героев, случившееся во время речной рыбалки…

Небольшая выдержка из этого текста: «А ведь я тоже, представьте, священник», – сказал рыболов. Однако Маркелыч и глазом не повёл. «У меня глаз наметанный, – ответил он. – Недаром говорится, что попа узнаешь и в рогоже». «А вы из весёлых, неунывающих, – произнёс собеседник. – Это хорошо… Значит вы, как в старину говорили, расстрига?.. Заметил я, что самая хорошая приспособляемость к жизни – это у бывших священников. Один знакомый управдомом стал. Другой пластинки делает из какой-то плёнки… Такова жизнь!..».