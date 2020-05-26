О том, как вместо хорошей причёски кировчанки получили торопливые намёки на неё

…в 1945 году

О возвращении к мирной жизни

Газета сообщала о награждении орденом «Победа» маршала Ивана Степановича Конева, о строительстве в городе Кирове новых спортивных площадок (за работу взялись комсомольцы), о ходе работ на полях области, а также о том, что абитуриенты­фронтовики обязательно получат помощь при поступлении в вузы.

Кировский горпромкомбинат информировал о переходе от продукции для фронта к изготовлению товаров широкого потребления. «Механический цех на днях начнёт выпуск запасных частей к швейным машинам, – писала «КП». – А первые десятки красивых и прочных сандалет уже изготовил сапожный цех. Меняется ассортимент и у лесозавода промкомбината. Здесь налаживается производство детских колясок и детских стульев. Большое внимание уделяется выпуску строительных деталей. Коллектив лесозавода получил первый заказ на изготовление дверей и оконных переплётов».

О возвращении к мирной жизни свидетельствовали не только производственные новости, но и сообщения в разделе «Объявления». Например, одно из них гласило: «Для приезжающих артистов музыкальной комедии на летний сезон с июня месяца требуются комнаты. Оплата по соглашению. Обращаться в контору летнего театра сада им. Степана Халтурина».

…в 1960 году

О шаблонных стрижках

Газета выступила с критикой работы кировской парикмахерской №2. «Здесь всегда многолюдно. Но присесть ожидающим своей очереди женщинам просто негде – в парикмахерской всего 4 стула, – сообщала «Кировская правда». – Мастера при этом работают быстро, потому что спешат. Качество не главное. Некоторые посетительницы уходят разочарованные».

«КП» цитировала письмо от работниц завода «Физприбор»: «Вместо хорошей причёски мы получили расплывчатые, торопливые намёки на неё, сделанные по шаблону! Даже на вечер не хватает: придя домой, мы вынуждены заниматься своими волосами сами».

«Недостаток времени и большой план – не оправдание! – комментировала «КП». – Кому как не парикмахерам прививать вкус к хорошему, развивать его? Ведь они обязаны сделать человека лучше и красивее. Нельзя заниматься этим впопыхах и абы успеть!»

…в 1970 году

О картофельных мучениях

«Будет ли в Суне картофель?» В материале под таким заголовком газета рассказывала о том, как шли весенние работы на полях Сунского района. «В колхозах и совхозах не спешат с посадкой картофеля, – отмечала «КП». – На 20 мая картофель посажен всего на 20 гектарах из 700 по плану. И это… неудивительно. Ежегодные низкие урожаи, гибель семян отбили желание у местных рабочих заниматься картофелеводством. В совхозах нет хороших хранилищ, семена не сохраняются до весны. Женщины в деревне Перелаз заявляют так: «Лучше совсем картошку не садить. Одна работа: осенью сырую засыпаем в хранилище, весной выгребаем оттуда гнилую». Не лучше обстоят дела и в совхозе «Курчумский». Его работники вспоминают, как в прошлом году клали в гнёзда клубни по куриному яйцу, а выкопали по горошине. Если бы это был анекдотический случай, можно было бы посмеяться, но бухгалтерские документы подтверждают печальную картину…»

Впрочем, как отмечала газета, были в районе и положительные примеры, связанные с посадкой картошки. Так, Николай Бабкин из совхзоза «Авангард» смог вместе со своим звеном вырастить в 1969 году по 150 центнеров клубней на гектаре, а в 1970­м собрался «взять по 170».