О том, как выпускникам Кировской области пришла телеграмма из космоса

…в 1950 году

О вятских дебаркадерах на Москве-реке

«На Москве-реке, у гранитных сходов в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького установлен красивый плавучий дебаркадер, – сообщала «Кировская правда» из столицы. – Такие же дебаркадеры появились близ Устьинского моста, у Киевского вокзала и у Ленинских гор – на самых оживлённых и важных участках реки. Эти четыре дебаркадера построены коллективом завода «Память тов. Кирова» в посёлке Аркуль Уржумского района для внутригородских пассажирских линий столицы».

«КП» отмечала, что дебаркадеры хорошо оформлены и имеют удобное расположение помещений. «Корпус – металлический, надстройка – деревянная. Вместимость – 250 пассажиров, — писала газета. – В выходные дни к дебаркадерам через каждые 10-15 минут подходят комфортабельные теплоходы «Москвич» с отдыхающими жителями столицы».

…в 1960 году

О молоке в кировской лаборатории

«Молоко. Его мы привыкли видеть в столовых, магазинах, кафе, на обеденных столах… А вот совсем недавно молоко впервые появилось в центральной лаборатории Кировского комбината искусственной кожи, и не на завтрак сотрудникам, а для испытания новой продукции, – писала «КП». – Дело в том, что комбинату поручено испытать 16 тысяч доильных чулков и 12 тысяч резиновых патрубков для доильных аппаратов. Эти аппараты будут полностью изготовлены на кировских предприятиях, а затем начнут работать на фермах колхозов и совхозов. Сейчас новая продукция испытывается в молоке «на набухание». И качество резины отличное – она набухает всего лишь на 0,2-0,4 процента вместо полутора процентов по норме. Готовые изделия отправляются на Кировский шинный завод, который выпустит 200 комплектов деталей для доильных аппаратов».

…в 1970 году

О награждении многодетных матерей

Газета сообщала о награждении орденами и медалями группы многодетных матерей из Кировской области. «По решению Верховного Совета РСФСР орденом «Материнская слава» I степени награждены многодетные матери, родившие и воспитавшие девятерых детей, – писала «КП». – В их числе: работница колхоза «Юбилейный» Сунского района В.М. Ашихмина, домашняя хозяйка из г. Лузы З.П. Вишнякова, колхозница колхоза «Прогресс» Халтуринского района А.С. Медведева, домашняя хозяйка из г. Сосновка М.М. Фахарова, колхозница колхоза «Красный Октябрь» Кумёнского района В.В. Шаклеина». Кроме того, орденом «Материнская слава» II степени были награждены 9 кировских матерей, родивших и воспитавших восьмерых детей; а орденом «Материнская слава» III степени – 19 матерей, родивших и воспитавших семерых детей.

…в 1985 году

О телеграмме из космоса

В городе Кирове состоялся областной слёт выпускников средних школ, решивших работать в животноводстве. К его участникам с космической орбиты обратился экипаж комплекса «Салют-7» – «Союз Т-13» — «Прогресс-24» в лице Владимира Джанибекова и Виктора Савиных. «Шлём сердечный привет всем выпускникам Кировской области, связавшим свою биографию с сельским хозяйством, – говорилось в телеграмме. – На полях и животноводческих фермах нужны молодые крепкие руки, комсомольский задор и ваша энергия… Уверены, что своим трудом вы внесёте достойный вклад в решение задач по превращению Нечернозёмной зоны РСФСР в район высокопродуктивного земледелия и животноводства».