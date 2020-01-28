О том, как вятские мыловары решили свои проблемы

…в 1925 году

О проблемах местных мыловаров

Вятские мыловары завода «Гигиена» провели совещание о дальнейшей работе, писала газета. «О чём толковали? О том, как лучше трудиться, как поднять производительность, – сообщала «Вятская правда». – Заговорили и о самом мыле. Оказалось, что до сих пор на «Гигиене» не было лица, которое бы отвечало за качество мыла. При одном и том же сырье мыло получается разное, брак велик, в крошки уходит до 8% сырья. Бывали и случаи, когда мылу не давали остыть. Участникам совещания пришлось признать, что до сих пор завод не улучшил качество мыла… Был ещё один вопрос – об уплотнении рабочего дня. Здесь имеются успехи. Рабочий день уплотнён достаточно – результатом явилось поднятие производительности труда на 25%. Дальше надо добиваться, сказало совещание, уплотнения рабочего дня за счёт механизации. Взять для примера формовое отделение. Как там ни уплотняй, а без механической самотаски каждый день будет выпадать по одному часу. Вывод один – нужен мотор… Совещание длилось 5 часов. Разошлись по домам усталые, но довольные».

…в 1945 году

О вятских стахановцах

В заметке под заголовком «Самоотверженный труд» газета сообщала: «Во всех цехах кировского завода «Красная звезда» агитаторы рассказывают рабочим о победном наступлении Красной Армии. В цехе, где начальником тов. Шмелёв, ежедневно в обеденный перерыв у географической карты проходят многолюдные беседы. Парторг цеха тов. Фоничев рассказывает о победах нашей армии и об успехах стахановцев цеха, самоотверженным трудом помогающих делу разгрома врага. Доски показателей ежедневно пополняются новыми именами гвардейцев труда. В цехе номер 1 вслед за сверловщиками Старостиным и Зазичкиным, токарями Калгановым и Буренковым, шлифовальщиком Иваненковым, выполнившими ещё к 20 января месячное задание, на доску показателей занесено имя токаря Слаутиной. Она к 21­му числу выполнила январский план».

…в 1960 году

О новых тракторах

В Кировскую область поступили первые 8 тракторов­вездеходов «Беларусь». «Колёсные тракторы на пневматических шинах, сравнительно небольшие по мощности и дешёвые, широко используются в сельском хозяйстве, особенно в северо­восточной зоне СССР, – писала «КП». – Данная модель Минского тракторного завода отлично идёт на переувлажнённых почвах и по снегу. Конструкция машины такова, что водитель может менять колеи передних и задних колёс. Тракторостроители выполнили просьбы механизаторов и установили на трактор закрытую кабину. Её конструкция позволяет быстро переоборудовать машину в полуоткрытую или открытую».

…в 1970 году

О новостях из Фалёнок

«Кировская правда» публиковала подборку новостей из Фалёнского района. «С каждым годом улучшается благосостояние членов колхоза имени Кирова, – сообщалось в одной из заметок. – В населённых пунктах появляются новые добротные дома. Животноводы, хлеборобы, механизаторы обставляют свои квартиры современной мебелью, покупают радиоприёмники, холодильники, швейные и стиральные машины, мотоциклы. Ещё несколько лет назад в хозяйстве не было ни одного телевизора, а теперь их имеет более 50 семей. Только в минувшем году колхозники купили 13 телевизоров».