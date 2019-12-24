О том, как вятские ёлочки порадовали детвору в далёком Узбекистане

…в 1959 году

О праздничных телеграммах

«Кировская правда» рассказывала о том, как готовился к новогоднему празднику Кировский телеграф.

«В предновогодние дни здесь особенно оживлённо, – писала газета. – Каждый готовится отправить телеграмму друзьям, родным, знакомым. Самыми заботливыми оказались нынче работник завода «Физприбор» Иван Сергеевич Тарасенков и работник облпроекта Николай Васильевич Рыбаков, которые ещё 16 декабря отправили первые новогодние поздравления».

«Во многих жилых домах телеграммы принимаются прямо на квартирах, – добавляла «КП». – Ученица­телеграфистка Нина Пенкина уже приняла на квартирах кировчан 300 новогодних телеграмм, а кассир телеграфа Ара Радюшина – 180. До Нового года остаются считанные дни. Каждый торопится поздравить своих близких. А вы не забыли сделать это – заглянуть на телеграф и отправить родным телеграмму?»

…в 1969 году

О дефиците костылей

«Дефицитный костыль» – под таким заголовком газета публиковала письмо читателя И. Клабукова из областного центра. «В последнее время очень многих инвалидов войны и труда интересует, где купить костыли или трости, – писал кировчанин. – Ни в Кирове, ни в районах области в продаже их нет. В лечебном секторе облздравотдела рекомендуют обращаться в областное управление медицинской техники, которое ведает продажей подобной продукции. Начальник управления А.В. Носов сообщил, что нынче область сделала заказ на 1500 костылей и тростей. Однако заказ «срезали» до 900 штук, которые также получены были не полностью».

«С каждым годом поступление в область такой продукции снижается, а выпускает её единственный в РСФСР башкирский завод, – отмечал И. Клабуков. – Есть ли выход из положения? До 1945 года костыли и трости производили мастерские города Котельнича, и спрос на изделия полностью удовлетворялся. После войны мастерские ликвидировали. Видимо, облздравотделу пора подумать о возобновлении выпуска дефицитных костылей и тростей внутри области».

…в 1989 году

О старинных новогодних ёлках и лесных красавицах для Узбекистана

Газета сообщала о новой выставке областного краеведческого музея. Экспозиция была посвящена необычным новогодним ёлкам «в старинном исполнении». Заведующая сектором рекламы Кировского объединённого музея Н.М. Шабалина рассказала «Кировской правде», что на выставке можно увидеть «свечи в старинных подсвечниках на резном столике, гадальные принадлежности и приготовленные к вечеру нарядные платья». А вот о том, чем была украшена установленная в одном из залов ретроёлка, сотрудница музея не уточняла. «Приходите в наш музей и увидите своими глазами», – сказала Н.М. Шабалина корреспонденту «КП».

В продолжение «ёлочной» темы газета информировала: в Арбажском районе прошла традиционная заготовка новогодних деревьев для южных регионов СССР. «Нынче вятские ёлочки порадуют детвору и взрослых в далёком Узбекистане, – отмечала «Кировская правда». – Всего планируется отгрузить 14 тысяч лесных красавиц. Чтобы не нанести ущерба лесам района, выполнение заказа проводится силами лесной охраны. Заготовка велась на полях, выделенных под мелиорацию; под линиями электропередачи; на обочинах заросших мелколесьем полей».