О том, как в Афанасьево нашли лошадь с мешком денег

…в 1950 году

О работе «Агитпунктов»

«Кировская правда» сообщала о том, как в области шла подготовка к выборам в местные Советы. «Сегодня на многих зданиях города Кирова по вечерам вспыхивают яркие надписи «Агитпункт». Вот один из них, при заводе «Красный инструментальщик». В агитпункте, работающем ежедневно с 5 до 10 часов вечера, открыта библиотека. Имеются шахматы и шашки. Установлено ежедневное дежурство агитаторов. Даются справки по вопросам избирательной кампании», — писала «КП».

Интересно, что на таких площадках можно было не только обсудить вопросы выборов, но и посмотреть популярные фильмы (например, «Кубанские казаки» и «Смелые люди»), прослушать концерт художественной самодеятельности, лекцию о международном положении. Впрочем, как отмечала газета, далеко не все агитационные площадки вели столь активную работу. В качестве отрицательного примера «Кировская правда» приводила пункт при тресте «Кировстрой»: «Найти его трудно. В комнате – запустение и грязь, в беспорядке стоят столы и стулья, лежат доски. Нет ни одного плаката или лозунга о предстоящих выборах…»

…в 1960 году

О лошади с деньгами

Под рубрикой «Происшествия» газета публиковала заметку с интригующим заголовком «Лошадь… с деньгами». В тексте сообщалось о том, как конюх афанасьевского колхоза имени Ленина Некрасова, в очередной раз загоняя с лугов свой табун, вдруг обнаружила в нём приблудную лошадь. Находка оказалась «с сюрпризом»: возле седла лошадки болтался мешок… «Некрасова развязала узелок и увидела в нём деньги, 18 тысяч рублей. Забрав мешок, конюх отпустила лошадь на луга», — писала «Кировская правда».

«В тот же день в Зюздинское отделение милиции обратился помощник начальника районной конторы связи Михеев с просьбой разыскать лошадь и помочь вернуть деньги. Оказывается, по дороге гражданин прикладывался к бутылке и вскоре дошёл до такого состояния, что свалился с лошади, — сообщала «КП». – Работникам прокуратуры и милиции пришлось потратить немало времени и труда, чтобы найти конюха Некрасову и вернуть деньги работникам конторы связи…»

…в 1970 году

О том, как собирали теплоход «Зарница»

Газета рассказывала о том, как на судостроительном заводе в вятскополянской Сосновке работали над теплоходом «Зарница». «Первое судно на воздушной подушке уже приобрело свои очертания и немного напоминает фюзеляж самолёта, — писал корреспондент «КП» Пётр Злыгостев. – Это сходство ещё более заметно при ближайшем знакомстве. Обтекаемость корпуса. Плексигласовые стёкла в иллюминаторах, лёгкий и прочный «металл двадцатого века» — алюминий, пластик…»

«Зарница» — судно нового типа. При его строительстве надо неукоснительно придерживаться конструкторский расчётов, — отмечал журналист. – Даже малейшие отклонения, например, в форме днища, могут испортить всё дело. Ведь днище у «Зарницы» то же самое, что и крылья у самолёта. Мощный вентилятор будет во время движения загонять под него около 9 кубометров воздуха в секунду и создаст ту самую воздушную подушку, на которой и полетит «Зарница» по речным волнам».

Как сообщала «КП», порт судна уже был определён: планировалось, что теплоход отправят в Новосибирскую область. Далее в Сосновке собирались приступить к сборке судов уже для своих рек: Моломы, Вятки и Пижмы.