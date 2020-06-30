О том, как в «Искоже» появилась «соперница» обувной кирзы

…в 1945 году

О летнем отдыхе пионеров

«Пионерия едет в лагеря», – сообщал корреспондент «Кировской правды» из города Слободского. «Около тысячи детей города отдохнут на природе, – писала газета. – Дети меховщиков фабрики «Белка» отправятся в свой пионерский лагерь, расположенный на берегу реки Вятки рядом с кедровым парком в посёлке Первомайском. В первой партии будут 180 человек,

159 из них – дети фронтовиков и инвалидов Отечественной войны».

«Ещё один лагерь откроется в Ильинском, – сообщала «КП». – Здесь будут отдыхать дети рабочих и служащих завода «Красный якорь», спичечной фабрики и других организаций города. Контингент лагеря составит 300 человек, по 150 в смену».

Газета выражала надежду, что за летние дни «ребята хорошо отдох­нут, приобретут много новых знаний и ценных навыков, принесут пользу своей Родине, собирая грибы, ягоды, плоды шиповника, лекарственные растения».

…в 1960 году

О «сопернице» обувной кирзы

«Кирзовые сапоги незаменимы в сырую погоду, особенно для жителей сельской местности. Однако у обувной кирзы появилась опасная соперница, – сообщала «Кировская правда». – Дело в том, что в цехе заменителей верхних кож комбината «Искож» освоили новый материал – полиамидную кожу».

Как отмечала газета, новинка выгодно отличается от своей предшественницы. Во­-первых, более высокой прочностью, а во-­вторых, тем, что в обуви из такого материала «нога получала возможность дышать». «Это происходит потому, что полиамидная кожа пропускает воздух в три раза лучше, чем кирза, – писала газета. – Авторство этого кожевенного заменителя принадлежит московскому профессору С.А. Павлову. Он вместе с группой исследователей Всесоюзного научно­-исследовательского института каучуковых покрытий лично приезжал на «Искож», чтобы присутствовать при проведении испытаний. В рождении материала также приняли участие инженеры кировского комбината. Теперь можно считать, что кожевенный заменитель получил путёвку в массовое производство».

…в 1970 году

О киосках с газировкой

«Наступило лето. В жаркие дни перед кировчанами часто встаёт вопрос, где утолить жажду? – писала «КП». – Побывайте, например, на железнодорожном вокзале станции Киров. Здесь на перроне есть несколько киосков, а газированная вода и напитки бывают в них далеко не всегда. Ещё хуже положение дел на станции Киров-­Котласский. Здесь даже и киосков-­то таких нет».

Как сообщала газета, на Театральной площади областного центра было установлено сразу несколько автоматов по продаже газированной воды. «Но, как правило, они работают плохо, – отмечалось в публикации. – И даже тогда, когда есть вода, не всегда попьёшь: если у вас в кармане нет копейки или трёх, крупную монету разменять негде. А неплохо бы на таком бойком месте иметь разменную кассу. Увы, у автоматов, что у Центральной гостиницы, та же картина: негде разменять деньги, да и не из чего напиться – нет стаканов».

«В парке им. Гагарина также не всегда можно утолить жажду, – продолжала газета. – Ещё хуже обстоят дела в кировских «Черёмушках», в посёлке ТЭЦ­4. Но неужели нельзя решить этот вопрос? Ведь в Кирове есть цех по производству напитков. Надо только лучше организовать работу. Хорошо бы в городе Кирове появился ещё один магазин, где бы продавались соки и воды…».