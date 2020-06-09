О том, как в Кировской области бурое топливо искали

…в 1923 году

О новых именах для вятских волостей

«Давайте переименовывать наши волости! – призывал со страниц «Вятской правды» читатель газеты Н. Королёв. – Сегодняшние наименования наших деревень, сёл и волостей стары, иногда нелепы и всегда ничего не говорят ни уму, ни сердцу. Прозвища эти надавали деды и прадеды – им они были близки и знакомы».

Н.Королёв призывал первым делом переименовать Брызгаловскую, Екатерининскую, Александровскую и Николаевскую волости. «Их имена очень попахивают августейшими именами наших царей, – отмечал читатель. – В советской деревне это недопустимо. Даже такие прозвища, как деревни Червяки и Вшивцево должны быть заменены более благозвучными… Родная волость нашего земляка Степана Халтурина носит уже название Халтуринской. А Колковская волость Орловского уезда наименована крестьянами Первомайской волостью. Как это ново, хорошо и понятно! Почему бы не последовать их примеру другим волостям?!»

…в 1960 году

О «первоэкранном» кинотеатре

Читатель «Кировской правды» Н.Козлов в письме в редакцию удивлялся, почему в одном из вятских кинотеатров подорожали цены на билеты после проведённого здесь ремонта. Горожанина озадачило появившееся в районе касс объявление: «Ввиду окончания ремонтных работ и оборудования специального кассового зала кинотеатр переведён в разряд первоэкранных кинотеатров и цена за билет устанавливается на уровне кинотеатров 1­го экрана».

«Это что, если в столовой «средней руки» привести в относительный порядок вешалку, то это одно даст основание именовать столовую перворазрядной? – задавался вопросом Н. Козлов. – А ведь нечто похожее произошло и в кинотеатре. Кассовый зал здесь стал просторнее – это верно. Однако по-­прежнему кассовое окно расположено неудобно, и у касс – толчея, неразбериха. Мы посетили кинотеатр 6 июня, приобрели билет на 12­часовой сеанс фильма «Всё о Еве». Показ картины оставляет желать лучшего. В любом сельском клубе искуснее демонстрируют фильмы. Непрерывно «затухал» звук, и в течение всего сеанса механик никак не мог установить чёткость изображения. Во время сеанса в зал входили зрители, слышался шум. Возникает вопрос: всё ли сделали работники для того, чтобы кинотеатр стал подлинно первоэкранным?»

…в 1970 году

О буром топливе

В области провели детальные исследования месторождений торфа. «В результате точно выделены границы залежей, определены места залегания и, главное, величина запасов торфа, – писала «Кировская правда». – Поработали исследователи на славу. Например, на трёх массивах, у которых раньше не были установлены ни границы, ни общая площадь. Это Денисенское Свечинского, Шестаковское Слободского и Шипицынское Кирово­Чепецкого районов. Теперь площадь их известна: первые из перечисленных по две, а последнее – полторы тысячи гектаров. Это немало».

Как сообщала «КП», также в регионе были вновь открыты два торфяных месторождения – Шерстеневское в Белохолуницком районе и Крутец в Кумёнском. «Они являются компенсаторами истощившихся Прокопьевского и Бурмакинского торфозалежей, – отмечала газета. – Материалы на разработку новых месторождений уже подготовлены».

«Идут по болоту люди, останавливаются… Специальным трубчатым буром добывают из земли длинные керны – столбики почвы. Рассматривают, измеряют, записывают, идут дальше. Геологи ищут «бурое топливо», – писала газета.